@VivianaRomano

"El año pasado no pude trabajar y ahora, por suerte, se dió todo junto", cuenta entusiasmado Diego Pérez. El actor, humorista y conductor está al frente de "Pantagruélico Take Away" que se emite por el Canal de la Ciudad.

"Esta es la sexta temporada, hicimos de todo, desde comidas típicas argentinas , hasta colectividades, invitamos a un famoso, pasamos por hamburgueserías, cervecerías. Pero muchos locales gastronómicos no sobrevivieron a la pandemia, otros pudieron aggiornarse, por suerte".

El ex integrante de la troup de Tinelli hace teatro en el Tabarís con "Toc-Toc" bajo la dirección de Lía Jelín, con producción de Carlos Rottemberg, de miércoles a domingo y como si esto fuera poco, "hago radio a la mañana con Andrea Bisso en la 680, y los domingos al mediodía, a las 12, hacemos con Maxi Pardo, Rock N´Fans, un espacio para bandas que tocan y luego almorzamos en vivo y sale por América".

-¿Cuándo vivís con tanto trabajo, que espacio te queda para la familia?

-En 2020 estuvimos los cuatro muy juntitos en familia y por suerte, con tantos años de laburo pude ahorrar para poder vivir en la cuarentena, pagar gastos y subsistir. Yo no tenía pensado hacer teatro, pero me llamó Rottemberg y acepté. Toc-Toc es una obra excelente que tuvo varias versiones; pero esto es así, tal vez a fin de año algunos trabajos terminan y ahí podré descansar.

-¿Entonces?

-Para los actores, ahora es tiempo de sembrar, igualmente, cuando salgo del teatro, ceno con mi esposa y miramos una serie, con los chicos, aunque al otro día me tenga que levantar temprano para llevarlos al colegio. Después sigo para la radio.

Diego, junto a su mujer e hijos.

-¿Cuántos años de matrimonio tienen?

-Este año cumplimos veinte, el 8 de diciembre festejamos las dos décadas y durante la pandemia nos unimos mucho más y eso que nos costó porque en casa no entraba un peso, pagamos las cuentas como pudimos; vivimos una especie de pensión completa ya que desayunábamos, almorzábamos, merendábamos y cenamos con los chicos., compartimos momentos muy lindos; nuestros hijos fueron muy responsables con las tareas del colegio, ellos son adolescentes, 18 y 15 y no han salido cuando no se podía.

-¿Cómo recordás los días que atravesaste con Covid-19?

-Me enteré el 24 de diciembre del año pasado, un día antes de estrenar una obra en Mar del Plata. Tuvimos que postergar el estreno porque todavía no estaban las vacunas. Me acuerdo que estaba haciendo un asado y no sentía el olorcito de la parrilla, tampoco el perfume ni el desodorante que me había puesto, por las dudas me hisope y dio positivo.

-¿Por qué no estuviste la noche de la apertura de este año en " ShowMatch"?

-Porque el día anterior había fallecido mi mamá, y recientemente, falleció papá.

-El humor este año no funcionó en el programa de Tinelli. ¿Qué análisis hacés de la situación?

-Marcelo es una persona que, cuando ve que algo no funciona, le busca la vuelta; y de hecho no está cerrada la puerta. Tal vez le da un descanso y vuelve más adelante. Con él estuve seis años del 1994 al 2000. Fueron años maravillosos donde hice amigos y el público me conoció como artista y humorista.

PING PONG

¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

- Una buena persona.

-¿UNA VIRTUD?

-Soy un buen amigo.

-¿UN DEFECTO?

- La ansiedad.

-¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

-La feliciad de mi familia y mis amigos.

Diego Pérez junto a Carlitos Balá y amigos.

-¿Y DE MAL HUMOR?

- El tránsito, los enojos, la poca tolerancia al pensar distinto.

-¿UN PASATIEMPO?

-Me gusta jugar al fútbol y mirar fútbol.

-¿UN TALENTO OCULTO?

-Justamente, jugar bien al fútbol. Siempre llevo la camiseta 10.

-¿CON QUÉ TE LUCÍS?

-Hago buenos asados y soy buen anfitrión, me gusta que venga gente a casa y atenderlos bien.

-COMIDA FAVORITA.

-El asado y el pastel de papa.

-¿UNA SERIE?

-”El zorro”.

- ¿SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN QUE HARÍAS O SERÍAS?

-Me hubiera gustado jugar al fútbol o ser profesor de historia.

-¿UN ARTISTA FAVORITO?

-Al Pacino.

-UNA CANCIÓN.

-”Sinceramente tuyo”, de Juan Manuel Serrat.

-¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

-El amor, siempre.

-ALGUIEN EN QUIÉN CONFIÁS CIEGAMENTE.

-En mi papá, que lamentablemente falleció hace pocos días.

.

-¿UN MIEDO?

-A volar.

-LAS VACACIONES PERFECTAS.

-En Mar del Plata.

-UN PLACER CULPOSO.

-Las picadas y el asado.

-UN GUSTO EXÓTICO.

-No tengo.

-UN SUPERPODER QUE TE GUSTARÍA TENER.

Comer y no engordar.

