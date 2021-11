Se acerca la entrega de los Martín Fierro de Cable que contarán con la transmisión exclusiva de Crónica HD. La ceremonia que se llevará a cabo en el Luna Park tiene a Diego Moranzoni como uno de sus protagonistas, ya que fue nominado en la terna de los mejores conductores gracias a su labor en "Peatonal" y "Crónica Noticias".

"Es una gran alegría. Estoy muy involucrado y muy contento de pertenecer al canal. Es un recorrido largo y fue fuerte verme nominado en esa terna", menciona luego de conocer su aparición dentro de la nominación. Claro que su tarea para quedarse con el premio el próximo martes 9 de noviembre no será fácil ya que competirá con otros talentos de prestigio.

"Está el Pollito Álvarez que es un crack, está Sergio Lapegüe que viene de una historia fuerte y tiene mucha trayectoria, ni hablar Paulo Vilouta y Eduardo Battaglia", explica. De todos modos, se anima a bromear: "Tengo un 20% de chances".

Fiel a su estilo, se mostró con humildad por el camino recorrido y el desarrollo de su papel como conductor. "Lo más importante que tenés que tener en esta profesion es tener empatía con el público. La gente te abre la puerta de su casa y vos podés ser un fenómeno pero si no le transmitís nada a la gente, es difícil ascender", detalla.

Diego Moranzoni al frente de su ciclo en Crónica HD.

Además, agrega con claridad: "La empatía y presentarme como soy son mis puntos fuertes. Yo no creo en la distancia entre los que hacemos televisión y el público". Si bien aclara que no tendría enojo si no era parte de la terna, la transmisión del canal en el que trabaja le da un plus de importancia. "Quería estar porque siento que tengo un rol importante", explica.

A la hora de mirar el rol que tiene Crónica HD dentro de la grilla televisiva, aporta su mirada: "Creo que es el canal más federal, de pueblo y por eso me siento muy a gusto". El próximo martes estará en la gala en busca de quedarse con una estatuilla, aunque la votación puede ser muy pareja por el nivel de sus competidores.

"Me siento muy cercano a la gente", sentencia el conductor de largo recorrido en la televisión y en distintos roles. En pocos días, podría coronar su trayectoria con un reconocimiento en lo que será una velada especial.