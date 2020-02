@Perez_daro

El conductor comentó que "estoy muy feliz de seguir acá, porque Crónica HD es el canal más federal de la Argentina. Más allá de Capital y el conurbano, donde es muy fuerte, en cada rincón del país hay un televisor con Crónica. Uno lo percibe y te lo hacen saber cuando vas a cualquier punto del país".

Diego comenzó en los medios hace muchos años, primero como notero y luego se fogueó como animador, tanto en tv como en radio. Sobre cómo impacta la experiencia a la hora de hacer su programa, explica que "la repetición después de tantos años hace que vayas entrando a los hogares. Este 'Crónicas 20-20' impactó enseguida porque le hablamos a la gente, te ponés en el su lugar, somos la gente. Esa empatía fue una porción importante del éxito del programa en las primeras emisiones".

En 2019, la televisión en general y los canales de noticias en particular estuvieron teñidos por la política, debido al año electoral. En un año con recambio de gobierno, el clima puede variar: "Todo estuvo atravesado por la política, pero principalmente por los políticos en campaña, incluso en los formatos de fin de semana que son más descontracturados. No es lo que más me gusta a mí. Y creo que este año va a ser de historias personales, de visibilizar los problemas de la gente, porque se necesita. Fue muy relegada durante mucho tiempo, todos lo fuimos. Es momento de dejar de escuchar a los políticos y escuchar la historia del tipo y la tipa de a pie. Crónica es el canal del pueblo y hay que hacerle honor al slogan que tenemos".

El conductor se destaca en la programación de Crónica HD (Nahuel Ventura/Diario Crónica).

Más allá de la coyuntura, un jugador determinante en los medios son las redes sociales. Según Moranzoni, "las redes viralizan, pero el marco todavía te lo da la tele. Por ahí es una bomba lo que se viraliza en internet, pero llega a la tele y es mucho más grande. Todavía tiene esa fuerza que algunos dicen que dentro de poco la va a dejar de tener. Yo creo que los canales de noticias no mueren más. El impacto de salir en Crónica, no lo opaca la red social. Todo se retroalimenta, el programa se nutre mucho de lo que sucede en las redes, y te lo ofrece en tiempo real".

El año comenzó con un tema muy fuerte como es el asesinato de Fernando Báez Sosa. Al respecto, Diego expresa que "fue tremendo lo que pasó y lo que me pasó a mí por mi posición. Yo sentí la necesidad de ser claro en dónde me paraba a hablarle a la gente. Porque todos podemos ser los papás de Fernando, y eso le llegó mucho a la gente. Desde ese punto de vista, me acerqué más. El formato en general de ahora en más va a ser más comprometido. 'Peatonal' empezó como un programa de color, pero ahora siento que hay otro rol que tengo que ocupar. Vamos a contar las historias y estar en el lugar donde quiere estar la gente. La gente quiere estar con Fernando, nosotros también".