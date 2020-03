@Antoravinale

Diego Moranzoni es uno de los conductores más queridos de la televisión argentina. Con el transcurso de los años, su carisma y simpleza lo hicieron crecer. Pasó de ser el notero de los rulos de "AM" a conquistar la pantalla de Crónica HD con sus ciclos "Peatonal" y "Noticias Domingo".

Es hincha fanático de Huracán y padre de Amaro, su hijo de casi cuatro años fruto de su amor con Roxana Olivera, con quien está casado desde 2012. En esta oportunidad, el periodista charló con DiarioShow.com y se animó al desafío del " Repo Hot" para que el público conozca su perfil más íntimo.

¡Mirá el " Repo Hot" de Diego Moranzoni!

-¿Cuándo fue tu primera vez?

-Fue en la playa, en la adolescencia. En el verano con mi primera novia, era chiquito, tenía 15.

-¿Tenés alguna fantasía sin cumplir?

- Nunca fui muy fantasioso porque siempre traté de hacer lo que me gustaba. Pero no tengo fantasías. No me quedan, voy a cumplir 44.

-¿Cuál fue el lugar más raro donde tuviste sexo?

-En el ascensor de la Federación de box

El conductor de Crónica HD se animó al " Repo Hot"

-¿Practicás la autosatisfacción?

- Lo que pasa es que con un pibe que duerme en tu cama, tu mujer y que laburo de lunes a domingos se complica un poco más, pero jamás, ¡hasta que la muerte nos separe!

-¿Hiciste un trío? Y si no, ¿te gustaría?

-Sí, alguna vez en el pasado, más de una vez. Ahora no lo haría porque soy súper celoso con mi mujer y tenemos una pareja que no es abierta, como los modernos de ahora

-¿Usás disfraces o juguetes sexuales?

- No me gustan los disfraces. Si la otra persona me propone un disfraz... bueno. Y si me propone usar juguetes no me niego para nada. No estoy en contra.

-¿Con qué famoso/a tendrías sexo?

-No me excitan los famosos o la condición de “famoso”. En el pasado estuve por ahí con algunas famosas pero los caballeros no tenemos memoria.

El conuctor manifestó que hizo tríos más de una vez.

-¿El tamaño importa?

-Eso hay que preguntarle a las chicas, yo no me puedo quejar. No soy Carlitos Nair obviamente ¡pero nunca nadie se quejó por suerte!

-¿Cuál fue el máximo tiempo que pasaste sin tener sexo?

-Después que nació mi hijo fueron un par de meses, creo que fueron dos días antes rompimos la cuarentena.

-¿Cuál fue tu récord sexual?

- No lo recuerdo pero hace muchos años creo que fueron seis en un fin de semana, no mucho más. ¡No tengo una gran hazaña!

-¿Te ofrecieron plata a cambio de sexo?

-Me fui de viaje a ver a Huracán que no tenía plata y una chica me invitó, me pagó las entradas y el hotel y el fin de semana en Córdoba. Así que me ofrecieron todo eso por sexo.

-¿Qué es lo más te excita de otra persona?

-Mi mujer, es una bomba. Me gusta que sea muy visual la cuestión y por suerte lo tengo en casa a eso.