Son tiempos de cambio para Diego Korol. Ante ese contexto, la aparición de nuevos proyectos resulta elemental para comenzar el 2022 a lo grande. El domingo pasado se estrenó “Recreo” en América TV, programa que encabeza junto con Carla Conte. La particularidad del ciclo es que se transmite en vivo los domingos desde Mar del Plata y estará enfocado al entretenimiento, algo clave en la carrera del conductor. “Es la posibilidad de que la gente tenga un ‘recreo’ de lo que han sido estos años, para volver a divertirse”, detalla sobre su regreso a la señal.

Como si fuera poco, al 2022 también lo encara con un cambio de emisora radial, luego de tener gran éxito en Radio Pop con “Al ataque” y “Despierta corazón”. Su pasión por el dial no lo dejó fuera del aire, ya que confirmó su pase a Radio Continental, en lo que será su debut en AM.

.

-¿Te considerás un conductor que se adapta a nuevos desafíos?

-Siempre busco cosas nuevas y tengo una pata de productor. Lamentablemente para los productores de mis programas, soy insoportable con algunas cosas. Me gusta experimentar y me he adaptado a horarios incómodos. Por ejemplo, “Sin codificar” arrancó los domingos en un horario que no había tanta tele, nosotros le dimos vida al mediodía.

-¿Cómo fue el cierre de tu etapa en Radio Pop?

-Fue emotivo y tengo la suerte de terminar en muy buenos términos con la gente de la radio. Yo estaba pidiendo la posibilidad de hacer otro horario, pero nunca nos pusimos de acuerdo. Apareció la propuesta de Continental en un horario que me quedaba bien y me gustaba hacer algo que nunca hice. Por un lado, estoy haciendo un programa de E-Sports en DirecTV Sports y por otro me voy a la AM, que es lo que la gente ve como “más antiguo”.

Diego Korol se despidió de Radio Pop.

-¿Creés que es más fiel el público de AM?

-Entiendo que sí, pero también me sorprendió mucho el público de Pop, me di cuenta cuando nos despedimos por las cosas que nos contaron los oyentes de nosotros mismos. Creo que la radio tiene un público fiel, tanto en FM como en AM. Incluso los conductores pasan de un lado al otro, hasta hay muchos que hacen las dos simultáneas.

-”Sin Codificar” dejó una gran marca, ¿lo consideran una etapa cerrada?

-No, para nada. Hay una posibilidad de regresar en marzo en América. Nosotros tuvimos reuniones con canales durante la pandemia para ver las posibilidades. Nunca se terminó de dar el paso por los canales, nosotros seguimos al pie del cañón y es una idea interesante volver. La vuelta es muy pedida y era cantado que alguna señal se podría haber arriesgado.

PING PONG.

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS E. POCAS PALABRAS?

-Un soñador.

-¿UNA VIRTUD?

-La generosidad.

-¿UN DEFECTO?

-La generosidad.

-¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

-La gente noble.

-¿Y DE MAL HUMOR?

-Los malhumorados.

-¿UN PASATIEMPO?

-Mirar crecer a mi hijo.

-¿UN TALENTO OCULTO?

-No tengo.

-¿CON QUÉ TE LUCÍS?

-Con las tostadas de manteca y dulce de leche.

-COMIDA FAVORITA...

-Milanesa con papas fritas.

-¿UNA SERIE?

-”Los tres chiflados”.

-SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, ¿QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

-Abogado, de los buenos.

-¿UN ARTISTA FAVORITO?

-Joaquín Sabina.

-UNA CANCIÓN.

-Alguna de Joaquín Sabina.

-¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

-El humor.

-ALGUIEN EN QUIEN CONFIÁS CIEGAMENTE...

-Don Abraham, mi padre.

-¿UN MIEDO?

-La oscuridad.

Diego Korol y Carla Conte conducen "Recreo".

-LAS VACACIONES PERFECTAS.

-En la playa.

-UN PLACER CULPOSO.

-Helado de dulce de leche con bombón de chocolate.

-UN GUSTO EXÓTICO.

-José Luis Perales.

-UN SUPERPODER QUE T. GUSTARÍA TENER.

-Volar.