@perez_daro

Diego Korol es el nuevo conductor de "Editando Tele", de Net TV, de lunes a viernes a las 20, y tras haberse contagiado de Covid, ahora regresa con todo para este desafío en un año que no dará respiro.

-Arrancaste el año al frente de "Editando Tele"...

-Estoy motivado, porque me acercaron la propuesta y pensé que se podía armar algo divertido. Siempre que se puedan hacer grupos para trabajar de manera descontracturada y con buena onda es interesante.

-¿Cómo ves la tele?

-Me parece que está faltando un poco de humor. Vengo de ese palo. En el año que pasó no hemos aprendido, el humor es un buen refugio para tomarse la vida mejor y no lo aprovechamos. Me gusta la tele argentina en general pero estamos en deuda con los humoristas.

-¿Falta humor o programas de humor?

-Lo que faltan son programas y humoristas, porque esto es como en el fútbol, todos juegan pero hay solo algunos pocos profesionales. Yo soy el conductor y por eso el que menos humor le pone, pero por eso soy tan respetuoso del género y reclamo ese espacio. Ahora se usa eso de 'no pongas al cómico que el economista tira dos chistes'. Después de un año muy duro en la calle la gente me pregunta todo el tiempo cuándo vuelve 'Peligro...' porque no se aguanta más.

-¿No existió negociación para la vuelta?

-He hablado en algunos canales en los que trabajé pero para preguntar solamente, si es que había chance de una repetición aunque sea, porque llevaba esa inquietud de la calle. Pero son decisiones que uno respeta y no comparte. Podríamos haber vivido este año con una cuotita de humor para acompañar, porque creo que la tele está muy parecida , siempre hay más de lo mismo. Y en la televisión se instauró que el humor es un arte menor.

-¿Qué importancia tienen tus hermanos en tu carrera?

-Muchísima. Nosotros hicimos 'Los Vergara', un grupo que hacía graffitis humorísticos. Ese grupo y mucho de lo que somos hoy se gestó en ese departamento en el que quedábamos solos cuando nuestros viejos salían. Para nuestros padres esos tiempos fueron un caos pero el talento se emanaba ahí. Nuestro semillero fue ese. El vínculo que tenemos hasta hoy, hace que cada cosa que haga uno repercuta en otro, somos como los gemelos. Cuando le va bien a uno nos beneficiamos todos.

-¿Cómo es la proyección para 2021?

-Esperando la vacuna, es una gran posibilidad y esperemos que llegue pronto para que nos podamos vacunar. Soy muy optimista, y voy por la rusa 100%. Mis viejos son mayores de 80 años, así que con mis hermanos nos repartimos en estos tiempos para cuidar de ellos, siempre con mucho cuidado. Yo que tengo un hijo de cinco también estuve mucho tiempo en casa con la familia, así que dentro de lo posible estamos bien. Esperando la vacuna y que vuelvan las clases.

-¿Aprendiste algo en cuarentena?

-Ahora el 2021 lo tengo armado como en el colegio, de forma trimestral. Coordino todo de acá a tres meses, no más, para tratar de vivir más en el presente, ordenado, pero mirando mucho más adelante. Aprendí a disfrutar lo que pasa hoy.

.

PING PONG

-¿Cómo te definirías en pocas palabras?

-Soñador.

-Una virtud.

-El humor.

-Un defecto.

El mal humor.

-Una comida favorita.

-Milanesa con papas fritas.

-Una bebida.

-Vino tinto.

-¿Con qué te lucís?

-Soy un genio con la carne al horno.

-¿Un talento oculto?

-Le pego bien de puntín.

-¿Una canción favorita?

-"Flaca", de Andrés Calamaro.

-Un libro.

-"Mi planta de naranja lima", de José Mauro de Vasconcelos.

-¿Un miedo?

-A la oscuridad.

-Una fortaleza.

-Mi nariz.

-¿Qué encontraste en tu pareja?

-Amor.

-Un artista favorito.

-Coti.

-¿Un consejo que darías?

-Estudien.

-Unas vacaciones perfectas.

-Villa Gesell en familia.

-Algo en lo que confíes ciegamente.

-En Don Abraham, mi padre.

-Un pasatiempo.

-Mirar el techo.

-Un placer culposo.

-Flan con dulce de leche.

Por D.P