Diego Fucks nació en Dock Sud, se crió en Avellaneda, leyendo “Crónica” para saber cómo le iba a su equipo, “el Docke”, una pasión, algo fundamental para él: “Lo que nos sostiene a los que estamos hace tantos años es la pasión que le ponemos al laburo. Tal vez haya periodistas mejores, seguro que los hay, que no sean tan conocidos, pero yo seguro les saco ventaja en el tema de meterle para adelante, tratar de mejorar, estar informado hasta de quién es el utilero del peor equipo del torneo, y seguramente haberme tragado varios sapos”, confiesa en charla con DiarioShow el Chavo, quien conduce “Rezo por vos”, en la segunda mañana de Radio Nacional.

Adentrándose en el tema, declara: “Que todavía te siga sorprendiendo hacer un programa de radio en medio de una pandemia es excepcional. Mi debut en el periodismo general fue en 2001. Estábamos con Zloto (Marcelo Zlotogwiazda) y vimos cómo se derrumbaba todo. En radio estuve hasta 2013 y hasta 2015 con las transmisiones, así que este es un regreso que arranco haciendo un ‘posgrado’, porque estar en la radio pública en este momento es un desafío profesional de la san p...”.

Pero Fucks sabe que en el camino también hay obstáculos: “A veces hay que soportar decisiones con las que no estás de acuerdo, vivir situaciones feas, ganar menos de lo que creés que tenés que ganar y ver gente por encima tuyo que debería estar por debajo. Después, la experiencia te lleva a entender que podés ver virtudes dentro de eso, y empezás a apuntar para crecer y superar la frustración”.

Uno de los hitos de su carrera, sin dudas, es “90 minutos de fútbol”, por Fox Sports, en el que está hace diez años. “Siempre participé de programas de debate, que te llevan a un barro que para los que miran de afuera no es algo ‘prestigioso’. A veces se exagera en la formalidad, porque los comunicadores no estamos solamente para contar tragedias, también estamos para entretener. No es un deshonor pertenecer a la industria del entretenimiento”, dice.

También recuerda su paso por “Duro de domar”, pero marca diferencias: “’90 minutos’ me reposicionó en un lugar que en 2009 no tenía, cuando salía en ‘Duro de domar’. Si bien era un programa de culto, fue un pasaje de mi vida profesional que en lo personal me quitó más de lo que me dio. Siento que me dio mucha popularidad, y nada más, no me redundó en otra cosa. No es que esté arrepentido, estoy orgulloso de todo lo que hice”.

Respecto de la actualidad, analiza: “Creo en el proyecto de país, que es lo primero que hay que tener para estar en un medio público. Creo en lo que se hace, y en lo que estamos proyectando”, asegura Diego sobre el gobierno de Alberto Fernández.

Si bien no se identifica como kirchnerista, declara: “Si me dan a elegir entre un gobierno kirchnerista y uno macrista, obviamente elijo el kirchnerista. Creo que hubo muchos errores en el segundo gobierno de Cristina que le costaron el poder y con Macri nos conocemos desde que era presidente de Boca y siempre fuimos los dos respetuosos el uno con el otro”.