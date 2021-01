@perez_daro

En la actualidad podemos ver a Diego Cremonesi como el fiscal Parisi en "Monzón", una impactante serie que llegó a la televisión de aire y es icónica tanto por la biografía de su protagonista como por su producción. En charla con DiarioShow habla de sus inicios, sus personajes y lo malo de ser popular.

-¿Como arrancaste el año?

-Difícil. Me quedé congelado desde marzo y no hubo laburo. La combinación entre el tipo de país, el tipo de profesión y la falta de garantías es muy potente. La cuarentena puso una bomba atómica en lo que yo pensaba que era la vida. La incertidumbre, el miedo, la inestabilidad emocional con los que están alrededor. A muchos se le complicó generar, y nos obligó a indagar mucho para no hundirnos.

-¿Cómo fue tu trabajo en "Monzón?

-Fue, por un lado, representar la mirada del espectador, dentro de una sociedad que estaba contrariada y dividida entre el ídolo y el femicida, a la vez que era un rol detectivezco que tenía preponderancia en lo narrativo, y fue complejo llevarlo a cabo. En lo personal fue una gran oportunidad porque tenía otro tono respecto a lo que venía haciendo, antes de eso tenía personajes picantes.

-¿Qué importancia tiene La Plata para vos?

-Mucha, estoy en deuda eterna con la ciudad no solo por la formalidad de ser de la ciudad, sino por haberme permitido haber vivido del teatro independiente gracias al público platense. Tengo un personaje, Paco Rimenver con el que hice mucho teatro pero mi fuerte fueron los eventos privados. He trabajado sin parar por muchos años contratado por los platenses.

-¿Quién es "Paco Rimenver"?

-Digamos que yo no podría ir a hacer teatro de revista, o al "Cantando", pero con Paco sí. Es un alter ego más allá de lo que representa como personaje. Fue mi escuela de la calle. Me dio de comer mucho tiempo y al mismo tiempo me enseñó muchísimo ese contacto directo para tener frescura. Y me ayuda mucho a romper con la solemnidad, a no creerme eso del actor serio, e ir a lugares absurdos o incorrectos.

-¿No irías al "Cantando"?

-No, por un lado la timidez, pero más que nada porque hay lugares a los que, por un gusto estético no me metería. No elijo el "Cantando..." para ver en casa, pero sé que Paco se haría un picnic ahí. Y también tiene que ver con que la cosa de ventilar mi vida privada no es algo que me interese.

-¿Por qué?

-No creo tenga algo interesante para que sea ventilado. Siento que tengo más para dar como actor y creo que ser muy público y ventilar cosas le quitándole un halo de misterio a mi yo actor.

.

PING PONG

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

-Un tipo que intenta hacerse un camino en la vida siendo honesto consigo mismo y que trata de ser fiel a sus sueños.

-¿QUÉ ENCONTRASTE EN TU PAREJA?

-Es la compañera de vida que nunca pensé que ibaa encontrar. De chico creía que nunca iba a tener una relación tan formal, y hace 15 años que estoy con Noelia, mi pareja.

-¿UNA VIRTUD?

-Cuestionarme siempre lo interior y no conformarme con lo que soy.

-¿UN DEFECTO?

-Generarme demasiada expectativa

-¿ALGÚN PASATIEMPO?

-Tocar la guitarra, leer.

-¿UN LIBRO?

-”La conjura de los necios”, de John Kennedy Toole.

-UN CONSEJO.

-La vida todos los días me dice que uno se tiene que reconfigurar y encontrar nuevos modelos de vida.

-¿CON QUÉ TE LUCÍS EN LA COCINA?

-Siempre fue bueno con salsas y pastas, pero soy vago.

-¿UNA COMIDA FAVORITA?

-El asado y las pastas.

-¿UNA BEBIDA?

-La cerveza me puede.

-¿PELÍCULA FAVORITA?

-La saga de “El Padrino”, “Apocalipsis now”, “Taxi Driver”, algo de lo actoral me convoca.

-¿UNA SERIE?

-”Breaking bad” y “Los Soprano”, “Seinfeld”, en las diferentes décadas, y muy distintas, me hicieron muy fan.

-¿UNA CANCIÓN FAVORITA?

-”Buen día, día” de Miguel Abuelo.

-UNAS VACACIONES PERFECTAS.

-Disfruto de los lugares tranquilos, fantasmas. Cambio absolutamente confort por tranquilidad.

-UN PLACER CULPOSO.

-Lo dulce, el helado y los chocolates.

Por D.P.