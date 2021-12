@Antoravinale

Luego de finalizar los rodajes de la serie de Luis Miguel y cerrar una exitosa etapa en su carrera, Diego Boneta se acerca a nuevos proyectos y se encuentra muy feliz por lo que viene. El actor mexicano protagonizará y producirá “At Midnight” junto con la actriz californiana Mónica Barbaro y bajo la dirección de Jonah Feingold. El film, producido por Paramount+ y su productora Three Amigos, se espera para 2022 y se grabará entre la Rivera Maya y la Ciudad de México.

En el marco de la película que deseaba realizar hace tiempo pero que tras encarnar al Sol de México no pudo, el actor de 31 años se presentó junto a sus compañeros en el Foro Paramount Plus y dialogó con la prensa sobre la comedia romántica.

“Se llama At Midnight porque viene una actriz de Hollywood a México a terminar una película y se da cuenta que su pareja le pintó el cuerpo y tienen que seguir pretendiendo que están juntos. Ahí conoce al mánager del hotel donde se está quedando y solo se pueden ver a medianoche porque es la única manera en la que a mí no me despiden por estar saliendo con un huésped y ella no se mete en problemas, ya que tiene que seguir por prensa con su novio. Es un homenaje a las comedias románticas clásicas”, resumió el actor sobre la trama.

Diego Boneta junto a Mónica Barbaro, la actriz con con quien protagonizará "At Midnight".

Además, aprovechó para hablar de su reciente protagónico en Netflix y aclaró que dejó atrás un capítulo muy importante en su vida que le sirvió para seguir avanzando: “En estos últimos cinco años, la serie de Luis Miguel me cambió la vida. Es un personaje increíble y siempre estaré muy agradecido con todo lo que pasó. Es el cierre de un capítulo y ahora vienen cosas increíbles. Estoy muy emocionado por lo que se viene”.

Diego Boneta es un artista multifacético y demostró en varios proyectos que domina el inglés a la perfección. Pese a eso, DiarioShow.com quiso saber cuáles son los desafíos que implican actuar en otro idioma. Al respecto, Boneta le contestó a este portal: “Depende mucho de cada personaje, en 'Rock of Edges' tenía que hablar en inglés sin acento y fue parte del proceso porque mi madre, si bien nació en Estados Unidos, no tenía un acento americano perfecto. En este caso con 'At Midnight' es un chavo que estudió en una universidad de USA y se muestra eso. Es depende de cada proyecto y de la preparación de cada personaje".

También adelantó que se vienen emocionantes trabajos, de todos modos, se limitó a dar detalles. “No puedo hablar de esto. Pero está la gente con la que trabajé en estos últimos cinco años”, indicó sobre alguna de las personas que conoció en su última serie.

A su vez explicó por qué continúa haciendo proyectos en su país natal, aunque eso para él no implica que no piense en Hollywood. “Lo que más me gusta de México es la gente, la comida, la cultura. Quiero tener los pies en los dos lados, quiero hacer proyectos en Estados Unidos y acá”, aseguró.

Para finalizar, Diego se sinceró y reflexionó sobre su presente después de un año complicado por el coronavirus. El actor elige disfrutar al máximo de cada momento y valorar los instantes: “Creo que lo más importante es buscar una conexión. Eso es lo que más me trajo la pandemia”.

Por A.R.