Hace siete años participó de "El secretario" como protagonista y jefe de audición. Pasó demasiado tiempo, pero finalmente el programa se estrenó durante esta cuarentena, en la TV Pública. En charla con DiarioShow.com, Diego Alonso habla honestamente sobre su carrera y su compromiso con la realidad.

-¿Cómo llegaste a ser actor?

-Yo desde chiquito soñaba con esto. Me imaginaba el futuro y quería hacer esto, así que mi sueño se cumplió, feliz de la vida. En el camino pasó de todo. Todos obstáculos que te intentan frenar. He laburado de 200 cosas antes de poder trabajar de lo que me gusta.

-Se cumplen veinte años de " Okupas", que fue pionera en un tipo de ficción que hoy se impone.

-Sí, está "Un gallo para Esculapio", por ejemplo, pero no creo que sea algo que se siga haciendo. Fue algo que marcó, y después la televisión siguió su curso normal. Prendés la tele y está Mirtha Legrand todavía, mucho no cambió.

-También está "El marginal"...

-Pero son dos cosas distintas. "El marginal" es la estereotipación de la cárcel. A mí me parece un programa cero. No me gusta para nada.

-¿Tiene que ver con tu experiencia "Cárceles", programa que condujiste?

-Hice el primer programa de presos con continuidad. Normalmente los programas periodísticos llegaban a la cárcel, hasta la reja, la nota era el preso de un lado de la reja y el entrevistador del otro, leyéndole la causa y juzgándolos, cuando él ya fue juzgado por la Justicia. Una cosa espantosa. En "Cárceles" no hicimos eso, aunque fue una lucha grande.

-¿Por qué?

-Porque la idea era que se vea que dentro de la cárcel hay un ser humano, no un legajo. Lo que pasa adentro de "El marginal" no existe. Está bien, dan laburo, pero yo intenté dos veces verlo y me revuelve la panza y lo cambio. No retrata nada de lo que pasa ahí adentro. En " Okupas" era querer a los personajes, encariñarte, no salíamos a embocar latiguillos. Hay que ver si en veinte años se sigue hablando de "El marginal" como se sigue hablando de " Okupas" hoy, que sigue marcando generaciones; todavía me llaman "Pollo" en la calle.

-¿Notás que estás más cerca del público que otros actores?

-Lograr una confianza con la gente que está en su casa y te ve por la pantalla es parte del laburo. Tenés que manejar un nivel de comunicación, entender a qué publico le hablás. Hay gente que una tarde se pone a leer Shakespeare. Pero yo tengo que estar más aggiornado. Si tengo que trabajar con gente que me es contemporánea y contar una problemática social, si no sé del tema, estoy en el horno.

-¿Cómo ves a los conductores hoy respecto de ese tema?

-Hay conductores que tienen programas hace veinte años y hablan del hambre y de otros temas, pero hace décadas que no se toman un colectivo. A ciertos conductores no les interesa de lo que tienen que hablar, pero están con los canjes de ropa a full, en eso no se equivocan nunca. Se ha banalizado todo ese tema. De hecho, cuando no pude hacerlo a mi modo, me corrí de la conducción y volví a actuar.

Ping Pong

¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

-Inquieto.

-¿UNA VIRTUD Y UN DEFECTO?

-Creer. Funciona como virtud y como defecto.

-¿ALGO QUE TE PONGA DE BUEN HUMOR?

-Despertarme en casa y ver que está todo en su lugar. Haber arrancado un día nuevo ya me dan ganas de empezar.

-¿Y DE MAL HUMOR?

-La mentira.

-¿UNA PELÍCULA Y UNA SERIE?

-”Pequeña miss Sunshine”, y serie, ¡” Okupas”!

-¿UN LIBRO?

-El Principito.

-¿UNA COMIDA Y UNA BEBIDA FAVORITAS?

-Lasagna y agua.

-UNAS VACACIONES PERFECTAS.

-En un lugar paradisíaco, y que alguien me ofrezca trabajar de lo que me gusta en ese lugar.

-¿UN ARTISTA FAVORITO?

-Coti.

-¿QUÉ BUSCÁS EN UNA PAREJA?

-Paz. ¡Lo más difícil!

-UN DESEO.

-Que a esto (la pandemia) sobrevivamos la mayor cantidad de humanos posibles y podamos entender quiénes somos y para qué estamos en el planeta