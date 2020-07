@AntoRavinale

Jimena Barón presume de una figura espléndida que suele mostrar en ardientes posteos que publica en su cuenta de Instagram. La cantante manifestó en reiteradas oportunidades que para conseguir ese cuerpo realiza gimnasia a diario, lleva a cabo una buena alimentación y a eso le suma las suficientes horas de sueño. Sin embargo, Mimi Alvarado la desmintió y aseguró que la actriz se colocó una plancha abdominal.

"¿Qué gym? Ella se hizo lo abdominales en Miami por canje, con el mismo médico cirujano que tiene Mónica Ayos. Nunca mencionó nada al respecto, el doctor murió y se murió enojado porque nunca mencionó el canje. Ese era el acuerdo", manifestó convencida la pareja de El Tirri.

Tras sus declaraciones, DiarioShow.com se comunicó con el cirujano plástico Víctor Manuel Pugliese (Matrícula Nº 95720) y brindó detalles sobre la operación que se habría hecho la intérprete de "La Cobra". Al respecto advirtió: "Es una prótesis de silicona maleable, no es líquida, que se coloca en pacientes muy flacas. Hace que se vea como si se viera el músculo como la tabla de lavar".

Mimi Alvarado señaló que la cantante se puso una plancha abdominal.

"A la paciente, que tiene que ser bien flaquita, se le hace un pequeño corte y se le coloca la prótesis que se va expandiendo. Es como si fuese una cesárea de diez centímetros abajo de la bombacha y cerca del pubis. Es una cirugía muy fácil de hacer", declaró el especialista.

Con la colocación de la plancha "el músculo se marca" y para que se vean los abdominales hay que acompañar el procedimiento con una dieta muy estricta. "Es una plancha muy fina que tarda en colocarse una hora y que es permanente. Después se usa una faja colombiana, como unos corsets, que tiene que ajustar bien para que la prótesis quede bien pegada", señaló.

No obstante, el cirujano sostuvo que no es aconsejable llevar a cabo esta intervención: "A las pacientes les cuesta más cambiar la cabeza y la forma de comer que juntar la plata y hacerse una cirugía. Si pensás como una gorda de nada sirve que te hayas hecho las cirugías. No las recomiendo para nada".

La actriz sostiene que para mantener su figura lleva una buena alimentación y actividad física.

"La plancha abdominal es una novedad en Argentina, no es una cirugía que se pide como pide la marcación abdominal, que es como una liposucción en pacientes que están muy cerca de marcar el músculo", resaltó Pugliese.

Para concluir, afirmó que estaba al tanto de la operación de Barón y aseguró que se la realizó en marzo: "Se sabe que la tiene, hace tres meses, justo antes de que empiece la cuarentena. Venía bajando de peso, la hicieron bajar diez kilos. Ese fue un comentario entre colegas".