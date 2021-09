Destino San Javier logró encontrar un gran equilibrio de la propuesta artística entre lo tradicional y lo venidero. Con herencia pero con vistas a un camino por recorrer, el trío conformado por Franco Favini, Paolo y Bruno Ragone charló con DiarioShow.com por la presentación del tema "No te rindas", adelanto de su próximo álbum, que lleva un mensaje de esperanza en estos tiempos que tanto lo necesita.

La entrevista encontró al grupo en pleno inicio de gira, por lo que la algarabía se palpaba a través del teléfono mediante el que Bruno charló con esta publicación. "Es un momento único, un volver a empezar, algo que esperamos hace muchísimo tiempo, casi dos años. Pero tuvimos el tiempo y la oportunidad de hacer el nuevo disco como queríamos, dándonos los tiempos y los espacios que necesitábamos", comienza diciendo el cantante.

Pero luego dice que, tal vez víctimas de la emoción, pudieron haber exagerado con la cantidad de material: "Quizás un poco más de lo necesario, porque hemos grabado un montón de canciones, más de 30, y han quedado tan solo 11. En este momento nos encontramos muy felices porque ha llegado el momento de volver".

A pesar de ser parte de la tradición vernácula, ya cada vez son menos los artistas que apuestan por hacer un disco físico, porque la industria musical desalienta en muchos casos el formato y la producción del álbum. Al respecto, Ragone aclara: "Ha cambiado mucho en los últimos años. Pero para nosotros, que viajamos tanto al interior, hay otras cosas en juego. Sabemos que mucha gente, por suerte, tiene esa costumbre de antes, de tener el disco físico, de saber quiénes tocan en el disco, quienes compusieron los temas, mirar las fotos".

Y reflexiona: "Es algo que siempre te pide la gente cuando estás de gira. Y para nosotros es importante en otro sentido, porque creemos que en el disco físico se ve la esencia de lo quiso mostrar e interpretar el artista".

Especificando qué van a encontrar los fans cuando escuchen la nueva producción, el músico revela: "Va a tener de todo, siempre respetando nuestras premisas fundamentales que son las canciones de nuestros padres que no pueden faltar y no queremos dejar huérfanas, en el olvido. Y aparte, a esas canciones que nuestros padres compusieron pero que no cantaban, eso es fundamental para nosotros. Lo novedoso de este disco es que tiene más canciones nuestras e inéditas. Podríamos decir que es más Destino que San Javier".

#El grupo surgió del living de nuestras casas, porque desde muy chiquitos jugábamos a ser el trío San Javier como nuestros padres".

Aunque fueron momentos difíciles para todos, Destino parece haber aprovechado el tiempo, o, al menos decidió hacer limonadas con los limones que nos dio la vida. De forma optimista, Bruno explica: "Nos sumó, nos dio más herramientas. El grupo surgió del living de nuestras casas, porque desde muy chiquitos jugábamos a ser el trío San Javier como nuestros padres".

"En ese living aún hoy surgen todas las anécdotas y vivencias que después van al escenario. Tratamos de que el escenario sea orgánico y espontáneo todo, y que surja lo que surge en el living. Hemos tenido dos años de living para poder volcar hoy en el escenario", continúa.

.

Aunque supieron beneficiarse del parate, aclara: "Obviamente el contacto con el público y el subirse al escenario es lo que al artista lo mantiene vivo. Así que en esta gira que comenzamos volvemos a vivir".

Como reflexión final, el cantautor dice: "queremos dar un paso adelante y terminar con esta pesadilla. Pero por suerte creo que es el último tramo y esta vuelta nos dice mucho. Mientras tanto, hay que seguir creando, avanzando y más que nada disfrutando del encuentro con la gente. Si no es un abrazo será un saludo con el puño, sino es un un beso será una mirada con el barbijo, o a lo lejos, siempre es lindo volver a vernos".