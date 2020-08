@Perez_daro

Paolo y Bruno Ragone, junto con Franco Favini, comenzaron "Destino San Javier" en 2015, y en poco tiempo lograron reconocimiento en el ámbito de la música. Bruno charló con DiarioShow.com en nombre del grupo sobre estos años intensos, su actualidad, con un disco a medio terminar y las ganas de reencontrarse con la gente. "Realmente no teníamos muchos shows confirmados durante el año, porque, con la situación del país, se cerraban a último momento, a diferencia de otros años, que teníamos la agenda ocupada con bastante anticipación. Estábamos cerrando abril en marzo, y seis o siete shows tuvimos que posponer. Todavía no decimos suspender, porque creemos que se van a poder hacer", explica con sinceridad el cantante.

"La distancia nos complicó para adelantar la producción del nuevo disco. Pero, por otro lado, paramos la pelota para pensar en todo lo que hemos logrado, lo que nos falta. Cosas que en la vorágine del día a día es imposible", detalla acerca de la actualidad del grupo. Sin embargo, al mencionar este parate como un respiro, también admite: "La verdad es que nos extrañamos mucho, porque, además de ser familia y compartir mucho, somos viejos amigos. A veces llegamos de una gira de dos semanas, en la que nos vimos todos los días y en el aeropuerto arreglamos para comer esa misma noche".

"Destino San Javier" surgió en 2015.

Haciendo un repaso sobre el lustro vivido con Destino..., cuando se preparan para realizar un show por streaming en el Movistar Arena el 5 de septiembre, advierte que jamás sintieron un "peso": "Si bien atravesamos el camino de la música desde muy chiquitos, es verdad que desde que arrancamos, hace pocos años, nos pasaron muchas cosas. No es una carrera que comenzó hace cinco años, sino una historia que arrancó hace 40 y que nosotros decidimos continuar. La gente que seguía a nuestros padres decidió unirse a este camino y acompañarnos".

Encontrar el equilibrio entre esa historia que mencionan, que se inició con el famoso "Trío San Javier" de sus padres, y la modernización de la propuesta artística puede ser complejo. Sin embargo, para los tres no lo fue: "Obviamente, hay muchas diferencias con nuestros padres. Nosotros nacimos con una cabeza distinta, con otras inquietudes. No fue difícil el primer momento de cambio, lo que sucedió fue lo contrario, hubo cosas que quisimos cambiar y no pudimos. Alguna vez que no cantamos Quince primaveras (uno de los grandes clásicos del trío original) la gente nos lo hizo saber. De los clásicos no nos pudimos alejar, porque es lo que la gente quería escuchar. Nos llevó tiempo entender ese mensaje de la gente, que realmente quieren escuchar esas canciones ahora en nuestras voces".

Sobre cómo lograr que todo sea un trabajo en equipo, Ragone expresa: "Nos resulta ameno llegar a un acuerdo, porque cada uno tiene su propia tarea delimitada. En eso nos diferenciamos también de nuestros padres, que quizás tenían algunos choques. Cada uno de nosotros hace lo que sabe hacer y tenemos personalidades tan distintas que hace una sumatoria muy importante". Inmediatamente describe el funcionamiento: "La parte técnica es de Franco, es el que más clara la tiene, y nosotros aprendemos todo el tiempo de él. Paolo es el que más sabe de lo estético. Y la parte musical está a cargo mío. Pero todos opinamos sobre todo y nos escuchamos. Cada uno tiene su lugar. Con respecto a las personalidades, Franco es el más tranquilo, Paolo está en el medio, es el que equilibra la balanza, y yo soy el más intenso. Nos decimos de todo, discutimos, pero a los diez minutos se nos pasa".