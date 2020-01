@AntoRavinale

Facu Mazzei es uno de los bailarines históricos de "ShowMatch". Con el transcurso de los años, se ganó un lugar en el corazón de los espectadores gracias su talento y carisma. Además de demostrar que la danza es su gran pasión, sorprendió al compartir sus dotes como cantante y en la actualidad, el artista se lanzó en el mundo de la música con su tema "Te extrañé tanto".

"La verdad es que estoy re contento de sumarle cosas a mi artista. Y este año quería ir por más y me copé con esto de la música sin dejar de lado mi bailarín. Es una fusión de las dos cosas. Hace rato que me gustaba, pero no me animaba. Estoy con muchas ganas y re ilusionado", comenzó a decir en diálogo con DiarioShow.com.

"El año pasado y el ante año pasado tuve mucha revolución en mi interior y me sentí más seguro en otras cosas y pude seguir indagando y creciendo como sumando cosas que eran buenas para mi vida", manifestó el artista y agregó que este nuevo paso en su carrera será un complemento con el baile.

De bailarín a cantante.

Asimismo comentó que todavía la producción del " Bailando" no se comunicó con él aunque no duda que lo hagan. De todos modos, se mostró inseguro al expresar su continuidad en la pista de baile más famosa del país: "Este año vamos a ver porque como tengo el proyecto con la música tampoco lo quiero descuidar, pero al mismo tiempo, si la propuesta está buenísima para bailar con alguien que la rompa me encantaría, obvio. La verdad que está bueno subir escalones. Siempre he hecho el ' Bailando' y mil cosas más, pero vamos a ver qué onda este año".

"Te extrañé tanto" es el nombre que eligió Mazzei para su primer tema y advierte que muchos aspectos de su vida personal se reflejan en la letra. "Cuando terminé mi canción me sentí, después de casi un año, extrañando a esa misma persona, estando en el mismo lugar, pero en realidad no tenía tantos motivos. Diría que me acostumbré a eso, de tanto extrañar llegó el día que dije ‘se terminó’. Y eso nos pasa mucho en la vida, está bueno poder tener una letra en la que te identificás. También habla del amor propio, en que hay que disfrutar y salir adelante y que hay que conocerse para tener confianza en uno", señaló.

Si bien Facuando comunicó que no está en pareja, mantiene un vínculo con el cordobés Andrés Gutiérrez, vocalista de la banda "Malman". "¡Es un bombón! Tenemos un vínculo muy relajado y muy lindo. Somos compañeros de la vida y disfrutamos de eso, no nos ponemos título de novios. ¿Exclusivos? no nos pusimos a charlar de eso, por ahora… no sé, no me enteré. ¡Mejor no saberlo! No surgió, estamos relajados. El primer beso no los dimos hace cinco meses y medio", explicó el bailarín.

Por otro lado, fue consultado por cómo se sintió cuando los medios blanquearon su bisexualidad. Al respecto, declaró: "En el momento me molestó, antes de que suceda tenía miedo, no sé por qué. El prejuicio tal vez. Pero después de que sucedió sentí un alivio enorme y la aceptación de la gente fue increíble, súper buena onda. Al principio me costaba porque no entendía por qué se tenían que enterar lo que hacía en mi vida privada, pero después de tantos años está bueno también que la gente conozca lo que soy, que me conozcan genuinamente y me parece que no es nada terrible la elección que tiene uno en su vida personal así que estuvo bueno. Fue superar una barrera que yo mismo me ponía al reverendo pe…”.

Su vínculo con Flor Vigna

En su videoclip Facu sorprendió con un pasional beso con su excompañera del "Súper Bailando": Flor Vigna. No obstante, muchos de sus seguidores se preguntaron por qué protagonizó la historia de amor con ella y no con otro hombre.

"En el video están las chicas que son mis amigas y quería compartir eso con gente que realmente me hacía bien y con esa confianza única. Y cuando se dio la posibilidad que Flor esté hicimos esta historia. Traté de mostrarme lo más genuino posible pero el beso se dio por componer una historia y no por mostrar lo que no soy. El personaje lo requería, estaba en el campo y montando a caballo. Tenía que ver con eso pero no por querer tapar nada, porque no tengo problemas con eso. Pero si te digo que en el segundo video se arma la podrida", aclaró.

Y, ¿qué opina del acercamiento de la bailarina con Nico Occhiato? "Todavía no tuve la charla que tengo que tener con ella como amigo pero en realidad ellos nunca se pelearon. Pero si comparten o van a algún lado está bueno poder celebrarlo porque siempre, creo que son de las parejas del medio, los que tuvieron un respeto el uno por el otro. Nunca se putearon, siempre rescataron el amor y eso está buenísimo. Y si se volvieron a cruzar para volver o sólo compartir un momento, ¡me encanta! Me gusta la pareja. Nico me cae muy bien, me parece un chico encantador", reveló.

Facu y Flor llegaron a la final del "Súper Bailando" en el 2019

En 2019, Facu y Flor llegaron a la final del popular certamen de baile que presenta Marcelo Tinelli. La pareja se consagró con el segundo puesto tras una ajustada votación telefónica con Occhiato.

Sin embargo, no les fue sencillo llegar hasta aquella etapa ya que en el transcurso del año la "ex Combate" y su coach Mati Napp protagonizaron un amorío que no prosperó y Mazzei fue testigo de ello: "Estaba en le medio pero poniéndole la mejor. Lo quiero mucho a Matías y fue un coach excelente conmigo y formamos un equipo muy bueno. Entonces no quería que eso se pierda pero dentro de todo no fue nada incómodo, no es que se padecía en los ensayos".

"Fue una etapa que estuvo nublada pero que después volvió a brillar y llegó a la final. Costó diferenciar lo personal de lo laboral, costó un poco pero después todo se acomodó. Siempre fueron muy profesionales", cerró.