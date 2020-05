@Antoravinale

Con apenas 15 años, Daniela Milagros se convirtió en una joven promesa en el mundo de la música. Desde que era una niña sabía que quería trabajar dentro de la industria musical y a los nueve años inició con su formación.

“Me vas”, “Solitaria” y “Oyes” son algunas de la canciones por las cuales sus fanáticos la siguen pero, más allá de su talento, el público la reconoce por ser una de las tiktokers más populares del país. Con más de medio millón de followers y 11 millones de likes, Daniela Milagros es una de las diez usuarias más visitadas de la aplicación del momento.

"Estoy todo el día maquillandome y a la noche es cuando más loca me pongo que empiezo a tirar ideas para Tik Tok o también canciones. Es cuando más me inspiro y hay veces que me duermo a las ocho de la mañana", manifestó en diálogo con DiarioShow.com.

Acaba de sacar “Oyes”, una canción producida musicalmente en Los Angeles y con un videoclip en formato de película.

" Tik Tok es la red social en la que me muestro más. Mi Instagram es más artístico, aunque ahí soy más misteriosa. Para mi es un hobby porque me divierto un montón, me hice hasta amigos de ahí. Yo no me llamo influencer ni tiktoker, soy música y la gente me reconoce por eso", remarcó.



Su carrera hizo que Daniela deba realizar una vida distinta a la de otros chicos y por tal motivo hace dos años que no asiste al colegio de manera presencial. “Lo hago por internet, es para federados o para deportistas o bailarines del Colón y yo soy cantante de ahí. Me formé desde los 11 años. Tenés que tener contratos para estar ahí y como también tenía los de Nickelodeon más todo lo que hago me recibieron. No podía hacer un colegio normal”, explicó.

"El colegio virtual es lo mejor que me pasó en la vida y me mata porque ahora en la cuarentena todos se están volviendo locos y yo ya estoy acostumbrada”, comentó la artista quien aseguró que su sueño es cantar con Lady Gaga o Ariana Grande.

"Cuando iba al colegio me hacían bullying porque me la pasaba cantando y bailando. Después me pasé a otro colegio que también me hacían bullying lamentablemente. Es como que la gente no me quería ver feliz ni cantando, pero siempre seguí adelante y tengo una canción que se llama ‘Seguir Adelante’ que tiene que ver con mi verdad y lo que siempre viví en el colegio. Por eso dice ‘soy lo que quiero ser, sé lo que quiero hacer’. Nadie me pude parar", reveló.