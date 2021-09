@Rfilighera

Modelo, actriz, empresaria, emprendedora y activa militante en la defensa de los derechos del animal. Y en los tiempos que corren, también amplia protagonista de los diferentes soportes de la comunicación online. Madre y abuela, Daniela Cardone es emblema de la mujer moderna que, con el paso del tiempo, se reinventa en esa suerte de continuidad de camino iniciado, allá en Carmen de Patagones, la ciudad más austral de la provincia de Buenos Aires y de cuya fundación pusieron registro administrativo y político los reyes Borbones. En charla con DiarioShow.com, Daniela habló de todo.

-Desde hace un tiempo realizás esfuerzos por salvaguardar las vidas de los elefantes que habitan nuestro país. ¿Qué nos podés contar?

-Los animales me gustaron siempre, pero desde pequeña los elefantes fueron algo que me llamó la atención, tuve como una conexión inmediata cuando estuve de cerca de ellos. En estos años, con los cierres de los zoológicos, se revolearon animales al extranjero, sin investigar realmente adónde iban a parar y cómo están hoy, y nuestro país no tuvo la posibilidad de demostrar la capacidad que tenemos para ayudarlos.

-¿Cuántos elefantes quedan en la Argentina?

-En el país quedan seis elefantes: tres asiáticos y tres africanas, y todos sabemos que no pueden seguir viviendo en las condiciones actuales que brindan los zoológicos. El primer ofrecimiento que surgió para ellos y que yo apoyé al principio fue un lugar en Brasil, manejado por Scott Blais, pero luego al enterarme de que este señor fue denunciado por maltrato de elefantes y, en consecuencia, fueron aumentando las denuncias, quedé impactada y triste cuando, además, supe que perseguía intereses económicos, aprovechándose de las donaciones llevadas a cabo por gente solidaria. Así dadas las cosas, murieron Guida y Ramba. A todo esto, la elefanta Mara de Palermo, también habría muerto, pero no lo darían a conocer debido a que tienen como objetivo contar con todos los elefantes de nuestro país.

-Entonces, ¿qué solución se puede implementar?

-Estamos realizando una campaña de la que también forman parte abogados (entre ellos Martín Fran- colino, ¡un genio!), animalistas, zoólogos y veterinarios, y que consiste en que los últimos 6 elefantes que quedan en el país, sean ubicados en un santuario argentino que posee 1.200 hectáreas y, por otra parte, tiene la capacidad física y humana para albergarlos. Como marco de la necesidad de implementar esto, se agrega que, recientemente, las elefantas Pocha y Guillermina del Ecoparque de Mendoza, fueron torturadas con el fin de hacerlas ingresar a un contenedor para llevarlas a Brasil. El traslado implica, además, una verdadera tortura de un viaje de 6 días para el que nunca han sido entrenados.

-¿Hay un interés económico en esto?

-Claro. A modo de ejemplo, cuando el santuario de Brasil -lugar donde serán llevados supuestamente los cuatro elefantes del Ecoparque de Mendoza- inició una campaña virtual para recaudar fondos con el objetivo de llevarse a Tamy (N. de la R.: Santi Maratea fue quien encaró esa movida), en apenas 24 horas recaudó casi 107.500 dólares. Pero acá no termina la historia. La cruzada solidaria siguió durante dos meses y en total se recaudaron 350.000 dólares. Misteriosamente, de un día para otro, la iniciativa Tamy se bajó de la página oficial y nunca nadie dio explicaciones de adónde se destinó el dinero recaudado. Tampoco se sabe qué sucedió con el dinero recaudado en Argentina para la elefanta Pelusa, que murió en La Plata.

Y agregó Cardone en su testimonio, aportando más datos: “Los argentinos debemos recordar que los elefantes son patrimonio vivo de la humanidad y están en peligro de extinción. Tenemos capacidad, lugar, material humano y científico para posibilitar un excelente bienestar a los seis elefantes que viven en nuestro país”.

Presente y futuro

-¿En qué momento te encontrás de tu vida?

-Estoy transitando este tema de la pandemia que se presentó, en definitiva, como algo nuevo. Me han convocado para algunos trabajos, pero, te soy sincera, me estoy cuidando y hasta que no pase esto, no pienso retomar lo que antes era la normalidad. Me habían llamado para participar ahora en septiembre de un reality, en España, mi segunda casa. Es una nueva edición de “ Gran Hermano VIP”, que dura tres meses. Y les dije que no porque, realmente, hasta que no pase esta emergencia sanitaria, no me animo a trasladarme, y menos al exterior.

-En Salta, un popular productor de modelos utilizaba su agencia para abusar sexualmente de sus alumnas. ¿Es algo habitual en el rubro?

-Ese episodio lo desconocía. Nosotras hemos estado con el mejor representante, Ricardo Piñeiro, el número uno, sin dudas. Y la verdad es que nos ha cuidado muchísimo. Pero siempre considero importantísimo que las chicas, cuando comiencen con esta profesión, deben estar acompañadas de sus padres. Se debe observar en qué ámbitos se manejan, las entrevistas que tienen y cómo las tienen. Una vez que se cuenta con el conocimiento de todo, recién se empieza a caminar sola, pero, mientras tanto, deben estar acompañados por su familia. En el grupo de modelos de Piñeiro fuimos muy bien cuidadas. Él es muy profesional y por algo desarrollamos carreras con tanta extensión.

Daniela Cardone, sincera.

-Si iniciaras nuevamente tu carrera, ¿habría situaciones que modificarías?

-No, en absoluto. Tuve una trayectoria hermosa. La carrera de modelo es sacrificada, siempre estás a dieta y viéndote “ideal” en todo sentido, debés hacer los viajes con una eterna sonrisa a flor de piel y nunca podés estar cansada. Tenés la exigencia de estar impecable, por todo lo que significa el modelaje, la alta costura y la publicidad. Y yo, en realidad, combiné todo: teatro, cine, televisión y radio. Viajé y conocí lugares, gente, por todo el mundo. Estoy muy contenta con todo lo que he logrado.

-Actualmente estás sin pareja. Pero si la tuvieras, ¿elegirías la convivencia?

-Hoy por hoy elijo estar sola. No quiero estar en pareja. Me gusta estar libre, poder tener mis tiempos. Hoy por hoy no me proyecto con nadie, estoy muy bien conmigo misma. Además, no me adaptaría a vivir con alguien. Precisamente, esta pandemia nos trajo esta situación de la soledad, de poder conocerte más a fondo y disfrutar los momentos de introspección; hay tantas cosas por aprender y descubrir; a las que antes, por razones de tiempo, no les daba importancia. Aparte que no veo a nadie (risas). Mi compañero de noche son la televisión y las películas.

Me gusta estar libre, poder tener mis tiempos. Hoy por hoy no me proyecto con nadie, estoy muy bien conmigo misma.

Uno de los temas que afloraron como debate en el universo moderno de los vínculos de pareja es el que esta referido al poliamor o a lo que se ha dado en llamar, también, como relaciones abiertas. Daniela Cardone respondió en función de esta temática que “realmente, no lo tengo muy en claro. Cada uno de su vida puede hacer lo que más le guste. Forma parte del acto de libertad de cada persona. A mí, realmente, no me interesan este tipo de cuestiones. Para nada. No me llama la atención, ni tampoco se me pasa por la cabeza. Toda mi energía la vuelco más en esta lucha por la protección animal y, en otras cosas personales. Por otra parte, hay tantas cosas afuera de estos temas sexuales. No por favor, ya está, no quiero nada”.

Y remató al respecto: “En estos momentos, soy yo y nada más que yo. Por supuesto, mis nietos y mi familia, pero hay que cuidarse tanto con esta pandemia que te lleva, inexorablemente, a verte más espaciado y a estar más en soledad. Estoy feliz de disfrutar la vida de esta manera”.

Su lucha por salvar a los elefantes en cautiverio es intensa.

MUNDO HOGAREÑO Y FELINO

-Con tus actuales seis gatos, ¿cómo se llevan en tu casa de San Isidro?

-Tengo a mi gordito Garfield, que tiene ya 2 años, Matutino (8), Keira (12), Martita- en honor a María Martha Serra Lima por su enorme vozarrón- de 12 y Charly (en tributo a Charly García), que es primo hermano de Matute, lo adopté hace dos años, y la siguiente, tiene labio leporino, es la más mimada, la más tranquila y cuenta con 7 años. Son cinco persas y una sagrada de Birmania. Este vínculo tan cercano con ellos es fabuloso y comenzó cuando mi mamá falleció.

-¿Y con los perros, cómo es tu relación?

-Divina. A mí me gusta mucho la raza bulldog. Mi primer perro se llamó Rocky y era hijo de Tronco, al que lo vimos muchas veces participar en “Brigada Cola”. Viajó conmigo muchas veces y, además, salió campeón sudamericano en su raza. Y luego vino Antonia. Están siempre presentes en la vida de uno, en nuestros corazones.

Los gatos de Daniela Cardone.

-¿Cómo anda tu hija, Brenda Gandini, en esta pasión por los animales?

-A Brenda le encantan también los animales. Tiene un perro cuya raza (Jack Russell) se hizo popular en el filme “La máscara” y que se llama Bukovsky, en homenaje al escritor Charles Bukovsky. Le dicen Buko y mis nietos Alfonsina y Eloy siente devoción por él.

-¿Y con tu hijo Rolando junior pasa el mismo cuadro de situación?

-Por supuesto. Él es amante de los perros y mantiene una gran preferencia por mi gato Garfield y que ahora está supergordo. Vive muy pendiente, también, del mundo animal.

-¿Pensás que sigue siendo una asignatura pendiente la sanción de una ley que castigue severamente el maltrato animal?

-Sin lugar a dudas. En este momento, hay varios grupos de abogados animalistas que están trabajando en el tema. En otros países, en cambio, ya se legisló una importante pena ante este tipo de acciones. Son muy necesarias las sanciones ejemplificadoras. El vínculo del ser humano con otras especies ha tendido a humanizar a los animales y creo que ahora, de algún modo inverso, debemos plantearnos la animalización de los seres humanos para poder rehabilitar nuestra humanidad.