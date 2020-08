@Perez_daro

Actor, pero antes que eso, se considera laburante. Daniel De Vita vive su carrera en el arte entre los sets y el rock, que considera primordial tanto como pasión y como estilo de vida.

-¿Cómo llevás la cuarentena?

-Esto es lo peor que le puede pasar a un actor que vive de su profesión. Yo tenía mi escuela, en la que gracias a Dios tengo muchos alumnos, en Caballito, y este año arrancaba en Martínez y Ramos Mejía. Y con la grabación de "El Tigre Verón", que filmamos hasta el sexto capítulo, me quedé literalmente sin trabajo de un día para otro. Es una situación inimaginable para cualquier persona, y no tengo ninguna posibilidad. Si pudiese hacer otra cosa, lo haría, pero tampoco se puede salir.

-¿En lo económico cómo te agarra?

-Cobré la repetición de la primera temporada de "El Tigre", pero estoy aguantando con mis ahorros. Pero muchos compañeros están pasando por un momento terrible. Los chicos que hacen teatro, obviamente los que hacen cine y tele, está todo parado, algunos colegas dan clases por internet, y yo creo que no estoy capacitado para hacerlo. Para mí la actuación tiene que ver con las relaciones humanas, y a través de internet es imposible, según mi punto de vista. Todos los que nos dedicamos al medio audiovisual estamos fritos.

-¿Estás enojado con lo que sucede?

-En mi posición podría decir que 'no me puedo quejar', porque tengo casa, ahorros, pero sí me quejo, porque hay mucha gente que no tiene para el alquiler, para comer. Ahora con mi hija parece una mala costumbre que queramos comer tres veces al día. Y jode que el que cobra en la autopista es esencial, a vos te siguen cobrando, pero mi laburo no lo es y no puedo facturar.

.

-¿Qué pensás de lo que ocurre en Pol-ka?

-Sería catastrófico que cierre Polka. Trabajan 450 personas. Es una de las pocas empresas que apuesta a la ficción en este momento. Me parece terrible lo que sucede, tanto para la productora como para todos los empleados y el medio en general.

-¿Cuál es tu relación con la música?

-Muy fuerte, de toda la vida, con el rock principalmente. En este momento es de mucha amistad, soy muy amigo de Pity Fernández, de Las Pastillas del Abuelo, y hace poco se estrenó su videoclip de "El cuento que cuentes", en donde actúo y dirijo, y lo filmé en casa.

-¿Nunca pensaste en dedicarte a la música?

-Lo hice por un tiempo, fui cantante de una banda, me gusta esa posición de frontman. Mi hermano también tocaba en una banda cuando era chico, así que desde ahí mamé el tema del escenario. Pero desde chico era una especie de payaso del curso en la escuela y siempre quise ser actor. En ese momento imitaba a los profesores. A los 13 años bailaba en un lugar, y empecé haciendo de robot en un programa que se llamaba " Música total". Después toqué la guitarra en una banda de rock, también.

-Pero en algún momento te decidiste por el teatro...

-Fui con mis compañeros a "Feliz Domingo", hicimos una prenda que se llamaba "Radioteleteatro", a Silvio Soldán le gustó mucho y me recomendó fuera de cámara que vaya a estudiar teatro. Así lo hice. Fui a estudiar y cuando terminé fui a contarle todo y me convocó para una obra musical que estaba preparando para el Astral. A los 22 años estaba dirigiendo un espectáculo de 40 personas que se llamaba "Festitango".

Daniel De Vita, junto a Julio Chavez y Oscar “Coto” Fernández.

PING PONG

-¿CÓMO TE DESCRIBIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

-Un tipo de barrio.

-¿UNA VIRTUD?

-Tengo buen corazón.

-¿UN DEFECTO?

-Soy muy impulsivo. Estoy grande, ya no me cabe ninguna.

-¿QUÉ PAPEL TE GUSTARÍA INTERPRETAR?

-Me gustaría hacer en una serie biográfica a Willy Quiroga, de Vox Dei. Es muy amigo y lo admiro un montón. Willy es el rock.

-¿UN REFERENTE?

-Julio Chávez, actúo con él en “El Tigre Verón” y es un placer aprender de él.

-ALGO QUE TE PONGA DE BUEN HUMOR.

-La voz de mi hija cuando me dice “papá”.

-¿Y DE MAL HUMOR?

-La mentira.

-¿UN PASATIEMPO?

-La música.

-UN TALENTO POR FUERA DEL ARTE.

-Soy un gran papá, me esmero.

-COMIDA FAVORITA.

-El mondongo.

-Y BEBIDA.

-La cerveza.

-UN PLATO CON EL QUE TE LUZCAS.

-Amaso ñoquis en 15 minutos y deslumbro.

.

-¿UNA PELÍCULA FAVORITA?

-”Nazareno Cruz y el lobo”.

-¿UNA SERIE?

-”El puntero”.

-UNA CANCIÓN FAVORITA.

-”A mi manera”, la versión que hacía mi hermano Luciano cuando vivía. Falleció hace muy poquito.

-UN CONSEJO QUE DARÍAS.

-Despertate y mové el cu... porque si estás dormido te acuestan.

-¿ALGO DE LO QUE TE ARREPIENTAS?

-De haber tenido el cu... muy pesado alguna vez. Como decía Ringo Bonavena, la experiencia es un peine que te regalan cuando te quedás pelado.

-UN ARTISTA FAVORITO.

-Salvador Dalí.

-ALGO PRIMORDIAL EN UNA PAREJA.

-Comprensión, ¡para que se aguanten un loquito como yo!

-UN APODO.

-De Vita.

-¿EN QUÉ CONFIÁS CIEGAMENTE?

-En mí, en que la voy a seguir peleando siempre.

-¿CÓMO TE GUSTARÍA QUE TE RECUERDEN?

-Como un buen tipo.