La pandemia del coronavirus afectó a millones de personas a nivel mundial, obligando a muchos trabajadores a tener que cambiar sus métodos o prácticas ya que la distancia es esencial. Fue este el caso de Daniel Cardozo, líder de la banda de cumbia romántica "Los Charros", quien estuvo desempleado desde el inicio de la cuarentena obligatoria.

Después de mucha organización junto a su banda, el artista tuvo que adaptarse a las nuevas tecnologías y concretó un show vía streaming en vivo desde la Sala Astor Piazzola.

Daniel Cardozo en diálogo con DiarioShow.com

A diferencia de muchos, el cantante manifestó que la cuarentena fue un gran momento para él y su familia: "La pandemia me ayudó a reinventarme como artista pero también para establecer un vínculo mucho más profundo con mi familia porque antes no tenía tiempo. La pandemia nos afectó a todos al bolsillo, pero a nivel humano para mi fue una bendición. Nunca me tome vacaciones en mis 27 años de carrera. Volaba a otras provincias y a otros países, y por eso nunca pude estar con mi familia, y si estaba con ellos parecía un zombie porque estaba durmiendo todo el tiempo. Es complicada la vida del artista pero es lo que uno sacrifica".

A raíz del tiempo que tuvo disponible, Cardozo aprendió a cocinar para su familia y aclaró que hace de "mamá y papá" después del fallecimiento, debido a un cáncer, de su esposa Sandra: "Menos mal que están mi hija y mi mamá que me ayudan, pero ahora me puedo dedicar a mis hijos".

"Yo pienso que la cuarentena tiene que seguir hasta que el virus no esté más", aseguró Cardozo.

Además, el padre de familia hizo un análisis de la situación actual en la Argentina y cómo actuó el gobierno a partir del coronavirus: "Hoy por hoy, toda la gente anda por la calle como si no pasara nada. Para mí tendríamos que haber arrancado 15 o 20 días después de lo que hicimos nosotros porque hoy ya nos gana la desesperación. La gente sale porque tiene que laburar y no tiene ni un mango. El gobierno también es un tema, yo no me meto porque no soy político y no me interesa serlo porque es todo una mugre, pero los tipos dicen que te van a dar $10.000 o alguna asistencia y hay muchísima gente que nunca lo cobró. Los créditos que dijeron que iban a darle a las PYMES es todo una mentira, entonces eso es lo que me duele de mi país. Y lo digo otra vez, Argentina arrancó demasiado antes, porque si hubieran hecho las cosas bien, hoy estaríamos tranquilos y no a los saltos como ahora".

El artista organizó su show de streaming durante la cuarentena

"La industria del entretenimiento está completamente frenada y desafortunadamente nosotros (los artistas) somos los últimos de la cola. Estoy muy contento por la gente de teatro que con distanciamiento, protocolo y las nuevas tecnologías pudieron hacer cosas. De hecho Coti ya tocó en zona norte para gente en autos, así que espero que se puedan generar más formas de trabajo. Los artistas no estamos recibiendo nada, ni ayuda del gobierno ni de los entes representativos nuestros", reflexionó el mítico cantante de "Amores Como el Nuestro”.

"Yo pienso que la cuarentena tiene que seguir hasta que el virus no esté más. La vacuna seguro la tenemos en marzo, y estamos luchando contra un enemigo invisible, entonces parece que estamos esperando el cachetazo que no sabemos por donde va a venir. Entonces yo soy partidario de que tenemos que seguir cuidándonos, y más por la compleja situación del país donde la gente no tiene para comer", concluyó con esperanza Daniel Cardozo.