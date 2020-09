@Perez_daro

Daniel Bautista Pacheco cumplió una década de residencia en nuestro país. Llegó para hacer un curso de actuación por cuatro meses pero desde que comenzó a trabajar no paró y la vida lo encuentra echando raíces gracias a su pasión artística. Se hizo conocido por " El Marginal", pero amplía sus horizontes y ahora se lo podrá ver en "New York-Buenos Aires", una obra por streaming que protagoniza junto a Flor Torrente.

-En la obra el tema es la distancia y ese extrañar a los seres queridos

-Sí, es lo que está más presente, y es muy actual. Estamos en una era en la que los lazos se dan mucho gracias a la tecnología. Yo viví un gran desarraigo, llegué a Argentina por unos meses y ya van diez años. En principio se extraña mucho. No tener a mis padres y mis amigos cerca es complicado. Y no solo eso, también hay una distancia con tus costumbres.

-¿Fue difícil adaptarse en ese sentido?

-Al principio sí, dejar de comer lo que comías normalmente, cosas que se encuentran allá o alimentos a los que te acostumbraste desde tu infancia. Pero el tiempo lo va sanando, y cada vez que puedo viajar a Bogotá lo hago, pero también estoy bien porque llegué a un lugar que me gusta mucho. He aprendido mucho y eso también te va ayudando en muchos sentidos.

-Tuviste que aprender a pedir palta y no "aguacate"

-¡Claro! Algunas cosas son pequeñas, como decirle frutilla a la fresa, hay distintos tipos de papas, de tubérculos, los cortes de carne son distintos. Habituarse fue difícil. Dejé de tomar aguardiente y ahora me hice fanático del fernet, jaja.

-¿Pensás en volver definitivamente a Colombia?

-Es una posibilidad, pero ahora la industria es muy global, con los sistemas de streaming te pueden ver de todo el mundo. Me gustaría ir a trabajar a Colombia, he hecho algunos castings pero todavía no se dio. Por ser de Colombia siempre está latente volver, aunque te vas haciendo la idea de seguir acá.

-¿Cómo recibiste la popularidad que te dio " El Marginal"?

-Fue muy importante, también porque al principio era un proyecto bastante modesto. Nuestro piso no era alto, pero el boca a boca y la calidad ayudaron al proyecto y a que pudiera tener un reconocimiento personal. En la calle, a pesar de que ya tenía un nombre de personaje, la gente lo adaptó y me empezaron a decir "Colombia" o "Colombiano". Te conviertes en un referente en varios sentidos y eso lo agradezco mucho.

El actor colombiano se lució en " El Marginal".

-¿Qué es lo más llamativo de Argentina?

-El fútbol. Allá nos gusta mucho, soy del Atlético Nacional, y cuando hubo una huelga acá muchos futbolistas fueron a jugar a Colombia, por lo que quedaron en la historia. Sabía que el fútbol se vivía distinto acá y cuando llegué lo comprobé. Puedes hablar de fútbol con cualquier persona, todos saben mucho, y tienen mucha pasión.

-¿Sos de algún equipo argentino?

-En el 94, cuando yo era pequeño, un jugador del Atlético Nacional, Trelles fue vendido a Boca, así que ahí conocí a Boca, y después vinieron Chicho Serna, el Patrón Bermudez, Córdoba y me empecé a fanatizar, uno se siente orgulloso de que quieran a un jugador de tu país. Fui a la cancha, y me hice de Boca.

Una entrevista a corazón abierto.

PING PONG

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

-Una persona apasionada.

-¿UNA VIRTUD?

-Honestidad.

-¿UN DEFECTO?

-La impuntualidad. Trabajo en eso, pero cada vez soy peor.

-¿ALGO QUE TE PONGA DE BUEN HUMOR?

-Una sonrisa.

-¿Y DE MAL HUMOR?

-Una mala mirada.

-¿UN LIBRO?

-”Los cuatro acuerdos”, de Miguel Ruiz.

-UN ARTISTA FAVORITO.

-Freddy Mercury.

-UNA PELÍCULA FAVORITA.

-”Shawshank redemption”.

-¿Y UNA SERIE?

-”Kindom”.

-¿UNA CANCIÓN FAVORITA?

-Estoy escuchando mucho The Beatles ahora, diría “Yesterday”.

-¿ALGÚN MODELO DE VIDA?

-Son muchas, siempre muto entre todos mis seres queridos, amigos.

-¿UN MIEDO?

-A no hacer lo que me gusta.

-UNA FORTALEZA.

-El emprendimiento.

-UNAS VACACIONES SOÑADAS.

-En el Sudeste Asiático, las tengo planeadas.

-ALGO CON LO QUE TE LUZCAS EN LA COCINA.

-Los frijoles, nadie los hace mejor.

-UNA COMIDA Y UNA BEBIDA FAVORITAS.

-Los frijoles y el fernet.

-¿TENÉS UN OBJETO FAVORITO?

-Una carrier, una pequeña mochila que me regaló mi abuela.

-¿UNA CÁBALA?

-Tengo, pero me la guardo.

-ALGO EN LO QUE CONFÍES CIEGAMENTE.

-En el universo.

-¿UN PLACER CULPOSO?

-Tantos. ¡comer mucho!

-¿TE CUIDÁS?

-Trato de hacer ejercicio siempre, aunque no soy constante.