@perez_daro

Llevar el apellido de la provincia que le dio nombre al género que hacés puede ser un peso enorme sobre tus hombros. Es una bendición, pero al mismo tiempo una gran responsabilidad. Sin embargo, Damián Córdoba, cantante de cuarteto hace 20 años, se alimenta de ese compromiso. A poco tiempo de haberse reencontrado con el público porteño con un impresionante show en el Teatro Gran Rex, Damián charló con DiarioShow.com sobre su carrera, el parate por la pandemia y sus proyectos de cara al futuro.

"Estoy muy contento con esta vuelta después de tanto tiempo sin poder subir a un escenario, fue una fiesta muy linda", comenzó diciendo sobre el concierto en la calle Corrientes, como un ejemplo de lo que fue el regreso tras el largo parate por el Covid.

Al respecto, comentó que en su caso particular encontró algo positivo dentro de todo lo malo: "tras el nacimiento de mi hijo pude verlo dar su primeros pasos, estar cuando dijo sus primeras palabras, pude disfrutar mucho de la familia. Porque uno, con las giras que tiene no puede compartir mucho en esa etapa y a mí me pasó eso de encontrarme con él. En mi caso eso ayudó muchísimo a pasar esta situación, pero puedo decir que extrañé muchísimo al escenario, a mi público".

En los últimos meses, Córdoba sacó tres singles, "Escondidos", "Más que amigos" y "Perdido en el dolor" que serán parte de su próximo disco. Acerca de ello, el artista adelanta: "Se viene un disco totalmente grabado en vivo, que voy a ir grabando en Córdoba Capital y en varias provincias. Va a ser mi disco número 27, con canciones inéditas y los adelantos que yo tiré van a ir incluidos en este trabajo".

"Es un modo de vida que disfruto mucho, mi única misión en todo esto es llevarle alegría a toda la gente a través de mi música".

Lo cuenta con naturalidad, pero 27 discos en 20 años de carrera es un número increíble. Desde su lugar, no parece un hecho tan extraordinario, y lo explica así: "Partamos de la base de que ser cuartetero es una forma de vida. Hace poco en un evento nos cruzamos con Luciano Pereyra y David Bisbal. Hablábamos de que arranqué a los 13 años y tenía editado en ese momento 25 discos. Les parecía increíble, porque no es común eso. Es un modo de vida que disfruto mucho, mi única misión en todo esto es llevarle alegría a toda la gente a través de mi música".

"Córdoba es mi apellido real", asegura para que no queden dudas de que su camino estuvo marcado desde su nacimiento y no se trató de una campaña de marketing. "Ese es mi nombre en el documento. Ha sido increíble que el destino quiso que me dedicara al cuarteto. La verdad es que el público de Córdoba es especial, te acompaña y cuando te acompaña no te suelta más. Siempre está presente y tiene un aguante que mí me me da tanto cariño, uno agradece agradece ese cariño".

.

Y prosigue narrando cómo fueron esos inicios proféticos: "Arranqué en Catamarca, donde nací, y era un desafío dejar mi sello, mi huella, en el cuarteto, así que nos vinimos a Córdoba y así arrancamos desde cero. En esto fueron fundamentales mi padres y mis hermanas, que me acompañaron siempre y creyeron en mí desde el primer momento".

Al hablar de su sello, el cantante siente que no hacen falta premios ni grandes acontecimientos para sentir que dejó una marca: "Desde el momento que arranqué con este sueño de ser reconocido a través de mi música y tener mi lugar dentro de la historia del cuarteto, uno comienza a dejar una huella. Como mensaje puedo dejar que para cumplir tu sueño, de la única manera que se llega es a través de la constancia, del trabajo y el compromiso. No hay que bajar los brazos. Desde que yo entendí cuál era mi sueño, estoy dejando mi huella en la historia del cuarteto".