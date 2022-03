Dalia Gutmann tiene con “Cosa de Minas” un sello, una marca distintiva. Durante más de una década, llevó su espectáculo de stand up a una infinidad de escenarios, pero dentro de ella algo comenzó a generar “ruido”. La comediante buscó una renovación y lanzó la nueva edición de su obra, con el mismo nombre pero a modo de una segunda temporada, y lo presenta en el Teatro Maipo con fechas los jueves y sábados. “Si me hubiese quedado en lo mismo sentiría que no fui fiel conmigo misma”, comentó sobre este show que la encontró con mucha motivación por el desafío.

Desde hace 19 años, Gutmann comparte su vida con Sebastián Wainraich, con quien tuvo dos hijos: Kiara y Federico. Sin embargo, a finales de 2021 atravesaron un complicado momento por los rumores de separación que enfrentaron, lo que ambos negaron por completo. “Me di cuenta de que no sirvo para estas cosas”, recuerda con cierto malestar por su aparición en los portales de noticias con versiones falsas.

.

-¿Cómo te sentís con la salida de “Cosa de Minas 2”?

-Cuando terminás algo que decidís terminar por un ciclo interno, es difícil ese principio, porque tenés que esperar que se aceite. El humor que hago yo es un humor que no existe sin darme cuenta frente al público de lo que va y lo que no. Puedo pensar que algo es re gracioso y cuando lo pruebo no pasa nada y lo mismo viceversa, es prueba y error. El principio fue duro pero todo tiene recompensa, ahora lo estoy disfrutando mucho el show. Cuando sentí que necesitaba arriesgarme con algo nuevo estuvo bueno porque ahora estoy contenta, aunque en el momento fue incómodo porque era algo nuevo.

-¿Tenés un método para probar los chistes?

-Hay un montón pero yo soy bastante kamikaze. He llegado a probar material en medio de un show y me ha ido de las dos maneras. Por ejemplo, el otro día hablé con una madre del cole y le dije un comentario que le causó gracia, entonces encontré un chiste y la risa del otro te puede servir. No siento que tengo un método, pruebo en diferentes lugares para ir desarrollando.

-El stand up a veces obliga a contar intimidades, ¿cómo te llevás con eso?

-Hace poco fui a ver a Griselda Siciliani y en su espectáculo ella cuenta los vínculos fallidos que tuvo con los hombres. El show es muy gracioso pero son cosas que generalmente duelen de verdad en tu vida porque nadie quiere sentirse rechazada, pero cuando lo podés poner en algo artístico es un premio. Cuando me di cuenta que con la comedia podía transformar en algo las cosas que me hacían sufrir fue espectacular, aunque es obvio que sufro igual con otras cosas.

Dalia Gutmann junto a Sebastián Wainraich.

-¿Cómo fue aparecer en noticias por rumores de separación con Sebastián?

-Yo veo a las grandes divas que dicen que todo se lo deben a su público y, si bien estoy a distancias enormes, yo siento que es medio cualquiera eso. Vos tenés una vida personal de la que no tenés por qué hablar, me pareció ridículo tener que hablar de mi relación. No estoy acostumbrada, me pareció pesado aunque me encantan los chimentos y me gusta enterarme de todo eso, pero cuando me pasó eso lo sentí como una muestra gratis de lo que puede ser; y lo sufrí.

PING PONG

- ¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

- Soy una señora cuarentona a la que le gusta bailar zumba.

- ¿UNA VIRTUD?

- Tengo linda letra.

- ¿UN DEFECTO?

- Soy muy mala regalando.

- ¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

- Me colocaron un ventilador de techo, eso. Jaja.

- ¿Y DE MAL HUMOR?

- Los malos entendidos.

- ¿UN PASATIEMPO?

- Bailar zumba.

Dalia Gutmann hace "Cosa de Minas 2".

- ¿UN TALENTO OCULTO?

- Soy un poco elástica.

- ¿CON QUÉ TE LUCÍS?

- Con la voz.

- COMIDA FAVORITA.

- Ensalada.

- ¿UNA SERIE?

- “Casi Feliz”.

- ¿SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

- Obstetra.

- ¿UN ARTISTA FAVORITO?

- Fito Páez.

Dalia Gutmann arriba del escenario.

- UNA CANCIÓN.

- “Abre” de Fito Páez.

- ¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

- Querer que el otro sea feliz.

- ALGUIEN EN QUIEN CONFIÁS CIEGAMENTE.

- En mis hijos.

- ¿UN MIEDO?

- Perder la creatividad.

- LAS VACACIONES PERFECTAS.

- Mar de las Pampas.

- UN PLACER CULPOSO.

- Comer en lugares caros.

- UN GUSTO EXÓTICO.

- Me gustan mucho las cosas de decoración.

- UN SUPERPODER QUE TE GUSTARÍA TENER.

- Parar la cabeza.