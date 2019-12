@AntoRavinale

Arrancó la temporada teatral en Mar del Plata y Sol Pérez es una de las figuras más buscadas. Desde hace tiempo que la artista se convirtió en "la chica del momento" y hasta hoy continúa firme en el puesto. Además, está al lado de Carmen Barbieri, la comediante que triunfa en los escenarios año tras año y en esta oportunidad apuesta fuerte a "20 Millones".

La obra cuenta la historia de una millonaria (Carmen) que pone un aviso en el diario porque busca a su hijo perdido para que se quede con su herencia, nada más ni nada menos, de 20 millones de dólares. Se presentan varias personas y deben decidir quién se quedará con aquella fortuna. La ex chica del clima tiene un personaje central en la comedia ya que, además de ser una de las protagonistas, debe interpretar a una chica trans. "Estoy muy contenta, con todas las expectativas para esta temporada. Muy feliz de trabajar con Carmen, ella dice que es mi madre artística y tiene razón, me enseña un montón. Crear un personaje protagónico es muy difícil y todo el elenco me estuvo ayudando mucho", expresó en diálogo con DiarioShow.com.

"Empecé leyendo el guión y fui viendo, (lo hice) siendo un poco yo pero creé un personaje que es una locura. Es una chica que se hace pasar por una chica trans. Estoy muy contenta del personaje que me tocó, fue difícil crearlo pero (a la vez) fue fácil porque al tener tan buenos compañeros al lado se hace más sencillo, ellos me enseñaron el cómo, por dónde y demás", sostuvo.

En un principio, su rol teatral fue cuestionado ya que algunos se preguntaron por qué eligieron a Pérez en vez de a una chica trans. De todos modos, la actriz le hizo caso omiso a las críticas y apuntó: "Lo que no se entendió es que el personaje no es una chica trans y tampoco entiendo el cuestionamiento. Ojalá que todo el mundo tenga laburo y que las chicas trans tengan las posibilidad de lucirse porque hay chicas súper exitosas y talentosas. Lo mejor sería que todos podamos trabajar de lo que nos guste. Va por ahí la respuesta. A veces te toca la propuesta y a veces no. Siento que se me atacó injustamente, mi personaje se hace pasar por una chica trans para robarse algo, que no voy a decir qué, pero yo estoy chocha de lo que me tocó".

La mediática interpreta a una joven que se hace pasar por una chica trans en "20 Millones".

A su vez, hizo referencia al duro momento que atraviesa su "madrina artística", quien, tras el fallecimiento de Santiago Bal, se ausentó a la clásica foto de la presentación teatral de Mar del Plata. "Carmen está pasando un momento difícil, obviamente que es una leona, le pone todo. ¡Es una artista con todas las letras! Es un momento difícil y se tiene que entender. No solo con lo de Santiago, sino que hace dos años falleció la mamá y ella todavía no pudo elaborar el duelo. Me parece que hay que entenderla y acompañarla, es una luchadora y una artista. Pero hay que entender cuando no quiere venir a un evento porque no la está pasando bien", detalló.

Su gran apuesta: el amor

A principios de noviembre, Sol Pérez sorprendió en los medios al presentar a Guido Mazzoni: su novio. El hombre es dueño de un reconocido gimnasio en Palermo y quedó claro que le robó el corazón. A un mes de su romance, la pareja ya apuesta a la convivencia y, como si fuera poco, es la primera vez que la mediática blanquea su noviazgo... ¡en las redes!

"Mi novio está acá, en enero se queda para acompañarme", comenzó a decir. Y continuó: "En mi Instagram no subí nunca una foto con nadie. Sí, tal vez he ido a un evento público con alguna pareja, pero estamos apostando a la convivencia, a formar una familia".

Entonces, ¿hablaron sobre casamiento y la posibilidad de tener hijos? "¡Hablamos de todo!, estamos viviendo juntos y tenemos muchísimas ganas. La verdad es que tengo mi trabajo y él tiene el suyo. Entendemos que hay momentos para las cosas, no hay que apurarnos ni quemar etapas, tenemos que disfrutar de ser novios y de vivir juntos. Eso después se verá", aclaró.

Sol Péreza presentó a su novio, Guido Mazzoni, en las redes.

"Es un proceso, todo lleva su tiempo y hay que disfrutar de los momentos. Nos queremos mucho, nos amamos mucho y cuando uno está tan bien piensa a lo grande, quiere tener hijos y casarse. Pero esto hay que vivirlo con amor y paciencia", cerró la modelo.