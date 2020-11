@VivianaRomano

Cuenta que su cuarentena fue muy "extraña" ya que nunca dejó de trabajar. Gonzalo Costa, "Costa" a secas desde hace un tiempo, hace radio con Santiago del Moro de 6 a 10 de la mañana, es panelista de "Cortá por Lozano" y los sábados está en el AutoTeatro de La Rural con "Mañana, el show", la obra que protagoniza con Nito Artaza y Cecilia Milone. "Me levanto a las 5 de la madrugada todos los días, me ducho, me maquillo, me peino y salgo, es parte de mi preparación, no voy así nomás. Desayuno en la radio, previo nos toman la temperatura y arrancamos. La única que no se contagió el coronavirus del equipo fui yo", cuenta.

-¿Cómo sigue tu vida a partir de la media mañana?

-Estudio Comunicación Social, no duermo siesta, la verdad que descanso pocas horas. Siempre tengo algo para hacer, soy una privilegiada porque además me llevo muy bien con Nito y Cecilia, somos amigos desde hace muchos años. Lo del Autoteatro es una experiencia única, ya que se cambió el aplauso por la bocina. Es muy fuerte lo que pasa.

-¿Por qué creés que el público te quiere?

-Porque saben que soy una especie de Cenicienta, de a poco voy cumpliendo mis sueños y como hago mi vida tan pública, saben todo de mí. Comencé a trabajar de chica, a los 18 debuté en el under porteño y tenía tantas palabras adentro que al hablar y soltarlas me dejé abrazar y querer. Es muy lindo saber que, como artista sos importante para alguien. Una señora una vez me contó que tenía a su hijito en el Garraham y que lo único que la corría de la tragedia que vivía, era escuchar nuestro programa de radio, ella con un auricular y su hijo con otro.

-¿Creés que la pandemia cambió algo a la gente?

-Sí, por eso siempre hay que agradecer la salud. Yo he pesado 190 kilos y que Dios me haya regalado salud, es para valorar. Las consecuencias económicas y sociales de la pandemia las vamos a ver de aquí a unos años. Mucha gente se quedó sin nada.

Participa de "El club del Moro" en radio La 100, de 6 a 10 de la mañana.

-¿Buscaste tu destino?

-Lo encontré en la profesión, pero yo no sabía que estaba ahí. Me subí a un escenario por necesidad sin saber que era mi destino y soy una agradecida. Hago terapia desde que me pude pagar las sesiones, la necesito, tal vez para bucear en los espacios más oscuros porque también tengo momentos de vacilación.

-¿Trabajaste en otros ámbitos?

-Sí, vendí relojes casa por casa, pinturas, teléfonos, libros; mi familia es muy trabajadora y mi mamá es el día de hoy que sigue como costurera. Papá murió hace quince años.

-¿Qué pensás de la política argentina?

-Nuestra política es muy mezquina, de toda la vida. Juan Domingo Perón decía que los pueblos tienen los gobernantes que se merecen; es más yo le reclamo a la izquierda que no tenga una representación importante. Hay algo en lo que todavía estamos fallando, hay problemas en nuestro Poder Judicial, es triste que mucha gente esté decepcionada de la política.

-¿Si te enamorás, presentarías en sociedad a tu pareja?

-No puedo presentar a nadie porque no estoy enamorada, mi vida amorosa no ha sido muy floreciente. La vida amorosa de la farándula es un campo minado y me da pena la gente que tiene que exponer su vida personal para conseguir una nota, igual ¿quién soy yo para juzgarlos?

"Yo he pesado 190 kilos y Dios me regaló salud", asegura Costa.

PING PONG

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

-Soy justiciera, enroscada y fiel.

-TU MEJOR VIRTUD.

-Trabajadora.

-TU PEOR DEFECTO.

-Todo me alegra y me entristece en demasía.

-¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

-Que a un amigo le suceda algo bueno y cuando me aplauden, me vuelvo loca.

-Y DE MAL HUMOR

-La falta de palabra.

-ALGÚN PASATIEMPO

-Miro películas y lloro.

-UN TALENTO OCULTO

-Soy muy buena bordando.

-¿CON QUÉ TE LUCÍS?

-En el escenario, con mi trabajo.

-TU COMIDA FAVORITA

-La lasagna.

-UNA SERIE

-”Dowton Abbey”, es todo lo que está bien.

-SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN ¿QUÉ HARÍAS?

-No sé qué responder...

Costa se destaca con su simpatía en "Cortá por Lozano".

-UN ARTISTA FAVORITO

-¡Qué difícil! Los artista del under, los artistas que tal vez el público no conoce.

-UNA CANCIÓN.

-”Detrás del arcoiris”, “Mañana” y el tango “Como dos extraños”.

-LAS VACACIONES PERFECTAS.

-Todavía no las viví, quisiera ir a Grecia.

-UN MIEDO.

-Quedarme sin trabajo.

-ALGO EN LO QUE CONFIÁS CIEGAMENTE.

-En la virgen de Lourdes.

-UN PLACER CULPOSO.

-Los chocolates.

-¿LO PRIMORDIAL EN UNA PAREJA?

-La honestidad.

-UN GUSTO EXÓTICO.

-El cilantro.

Por V.R.