Esta semana se confirmó el primer caso de Coronavirus en Argentina y crece el temor entre la gente al igual que la falta de empatía hacia los ciudadanos chinos que viven en el país. Estos sufren en carne propia la discriminación por el simple hecho de provenir de China, lugar donde se originó el virus COVID-19.

Tal es así que en las últimas horas se volvió viral un posteo que realizó una madre en el que cuenta cómo la compañera de su hija fue duramentre discriminada en el colegio por ser asiática.

Ana, la niña en cuestión, llevó alimentos para compartir con sus compañeros. Sin embargo, su gran gesto la llevó a sufrir el rechazo de otras divisiones de la misma escuela e incluso tuvo que retirarse del lugar entre lágrimas luego de que los niños le dijeran que su comida "tenía coronavirus". Algunos, inclusive, tiraron la comida a la basura.

A raíz del posteo que generó angustia y repudio en muchos padres, la influencer Karina Gao realizó un contundente descargo en su cuenta de Instagram: "Ana no pudo repartir sus galletitas, no pudo evitar el final que más temía: le rechazaron porque le dijeron que sus galletitas tenían Coronavirus y se burlaron de ella en la cara. . . Yo leí la nota, y no pude dejar de transportarme al pasado, a ese patio de recreo donde los chicos rodeados de Ana, de mí, o de cualquier otro niño 'diferente' riéndose, burlándose".

Y concluyó: "Y el dolor que de alguna manera ya guardado en el fondo de la memoria, se volvió más presente que nunca, y duele más que nunca. . . Este es el sercreto entre Ana y yo: todos los que algún momento sufrimos el bullying tenemos ese miedo constante de volver a ser lastimado".

Tras el gran impacto que despertó su descargo en las redes, DiarioShow.com se comunicó con Karina y ésta manifestó: "Lo que le pasó a Ana me hizo recordar el bullying que yo recibí de chica siendo ciudadana china y ahora como que todo reflotó por esto del Coronavirus. Me afecta que digan en los medios de comunicación el 'virus chino'. Además, sé de personas cercanas que la gente no quiere sentarse al lado de ellos en el colectivo y las miran mal cuando estornudan".

En 2002 cuando se originó el SARS en China, Karina se encontraba en Argentina enseñando su idioma en un instituto. En aquel momento, recibió una fuerte advertencia por parte de los directivos. "Me dijeron que evite toser en público", reveló. "Y en la calle (a los chinos) nos miraban mal, pero no tan mal. Ahora es peor", agregó indignada por la situación.

Karina Gao criticó la la discriminación que genera la enfermedad.

Gao tiene más de 100 mil seguidores y, si bien muchos apoyaron su publicación, hubo otros que la criticaron: "Me dijeron 'volvete a tu país' o que somos sucios, que nos merecemos ésto". Consultada sobre cómo reacciona ante estas agresiones, expresó: "No respondo y bloqueo. No escracho porque esa es mi filosofía de vida".

Además, contó que cuando busca a sus hijos en el colegio observa cómo reaccionan los chicos: "Vigilo mucho de cerca todo lo que pasa y si alguno me dice china o me hace el gestito de los ojos achinados, trato de hablar con las maestras y armamos talleres de chino para que conozcan más sobre el país y sus culturas".

Por último, relató que tenía previsto viajar a su país en abril junto a su familia, pero debido a la pandemia canceló el viaje. Al respecto, explicó: "No hay pánico porque allá son más disciplinados y hay una campaña muy fuerte para la prevención. Decidimos no volver porque está todo cerrado y no queremos estar encerrados en casa con los chicos porque que se aburren".