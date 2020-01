@Belucandiaok

Flor Jazmín Peña saltó a la fama tras su participación en el " Súper Bailando 2019" junto a Nicolás Occhiato. Sin embargo, la joven ya era conocida en el mundo digital por sus llamativas coreografías y su estilo único a la hora de comunicarse con sus seguidores. A través de las redes sociales fue que el ex de Flor Vigna la conoció y la convocó para bailar junto a él en la pista más famosa.

La artista fue la gran revelación del " Súper Bailando 2019".

La joven comenzó a estudiar baile a los ocho años y desde muy chica supo que el arte era lo suyo. Aún así empezó a estudiar Profesorado de Educación Física porque creía que no podía vivir de lo que consideraba simplemente un pasatiempo.

"Me costó mucho hacerme cargo de lo que me gustaba y más aún de que quería vivir de eso porque me convencí durante años de que solo era un hobbie. Uno siempre tiene la idea fija de buscar 'un plan b' cuando piensa en algo artístico. Es como que decís 'estudio una carrera aparte por si las dudas' y creo que haciendo eso es mucho más difícil llegar al objetivo porque la energía se dispersa. Si querés algo considero que hay que tener enfoque, perseverancia y tolerancia a todas las caídas", expresó en diálogo con DiarioShow.com.

Y continuó: "Unas vacaciones en San Martín de los Andes, en crisis con lo que estudiaba y no sabiendo qué hacer con ello, me pregunté a mi misma que era aquello en lo que pensaba todo el día y la respuesta apareció: no dejaba de armar coreografías, de escuchar música, de crear proyectos e historias en mi cabeza para plasmar en algún momento. Ese fue el punto de inflexión. Después de ese verano dejé la carrera, que me iba bárbaro con poco esfuerzo y me la jugué por lo que quería hacer".

Flor se ganó el cariño del público gracias a su simpatía y talento.

En su cuenta de Instagram, Flor Jazmín cuenta con un millón de seguidores y recibe a diario el cariño de sus fanáticos. Al respecto, contó: "La verdad es que nunca pensé en recibir tanto amor. A veces uno muestra o dice cosas sin tener tanta consciencia de lo que puede generar en el otro y después recibís comentarios como 'me animé a...' o 'pude poner límites en este ámbito porque vi que contaste que...', y esas cosas son las que más me llenan. Poder sembrar una semilla en otros es algo inmenso".

Hace poco, la actriz se animó a contar una terrible situación que vivió cuando caminaba por la calle: un hombre la acosó sexualmente. Fue en ese momento cuando Peña sacó su celular y lo filmó para escracharlo en sus redes. El video tuvo una gran repercusión tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales.

Su presente laboral y amoroso

Junto al instagrammer Fermín Bo, Flor Jazmín Peña protagoniza la obra "Estamos en la misma", que le va muy bien en su gira por la Costa Argentina. Sobre el guión de la comedia, la artista comentó: "Bajo la excusa de diferentes anécdotas vamos haciendo diferentes sketchs con personajes que nos derivan en el mensaje que queremos comunicar con la obra. La idea es que el espectador pueda sentirse en la misma que nosotros y viceversa".

Y aclaró: "Es para todo tipo de edad y público, para aquellos que nos siguen y conocen nuestro contenido como así también para los que vienen a conocernos por primera vez".

Sobre cómo se siente al estar arriba de un escenario protagonizando un espectáculo, manifestó entusiasmada: "Estoy feliz no sólo porque amo hacer teatro sino porque además tengo la libertad de 'desnudarme' en el escenario, un costado que pocas veces puedo explayar a diferencia de otros trabajos".

En cuanto a la inestable economía del país que golpea directo a la temporada teatral, Flor opinó: "Sé que viene baja por la crisis, pero nosotros estamos sorprendidos por la respuesta del público. Hay familias que vinieron a vernos por tercera vez y sólo hicimos nueve funciones. Que el producto sea bueno y funcione, siendo nuestra primera vez, nos llena de alegría".

Flor Jazmín Peña y Fermín Bo protagonizan la obra "Estamos en la misma".

Además, la multifácetica reveló que volverá a ShowMatch junto a Occhiato para defender el título de compeones: "Tengo muchas ganas de ir por el bicampeonato".

Al ser consultada por si la exposición en el ciclo la ayudó a crecer en su carrera, respondió sincera: "Sí obvio, te ayuda a potenciar muchísimo. Estoy muy agradecida con la producción y con todo lo vivido en el certamen el año pasado. Fue un crecimiento interno enorme toda esa experiencia".

Por otro lado, sobre cómo se encuentra con la escritora Magalí Tajes, con quien se reconcilió hace un mes, aseguró: "Excelente. Siempre nos hicimos bien la una a la otra y decidimos retomar el vínculo. Entre ella y yo hay muchísimo amor, y eso hace que trascienda las formas, pero no somos novias".