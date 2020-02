@AntoRavinale



Después de conocerse en un set de grabación hace casi siete años, Paula Morales y Fabián Vena vuelven a trabajar juntos en un mismo elenco. Ambos son padres de Valentino (5) y protagonizan "Perfectos Desconocidos" en Villa Carlos Paz, junto a Iliana Calabró, Romina Gaetani, Nacho Ganado, Alejandro Muller y Germán Tripel.

La artistas está muy entusiasmada por su papel en la obra que cuenta la historia de cuatro parejas de amigos, reunidas en una cena, que se proponen leer en voz alta los mensajes de sus teléfonos celulares. "Mi personaje es el de Bianca, voy a hacer la nueva mujer recién casada de Ramiro, el personaje de Germán Tripel. Es hermoso mi personaje, es dulce, es buena mina, quizás un poco ingenua, pero tiene momentos muy lindos y hasta un final muy rico", comentó en diálogo con DiarioShow.com.

De todos modos, admite que no hay muchas similitudes entre su personaje y ella. "Trato de aportarle desde lo que soy yo, un poco por ahí la simpatía y la luz que todos tenemos. Pero no es un personaje con el que tenga muchas coincidencias en lo personal", manifestó.

Paula Morales interpreta a Bianca en "Perfectos Desconocidos".

Luego de tantos años de amor, ¿cómo se hace para mantener la confianza en la pareja? Al respecto, Morales explicó: "Es muy difícil construir una pareja. A mi ni se me ocurre controlarle el celular y revisar si está hablando con alguien o lo que fuere, porque el día que lo tenga que hacer me voy a preocupar un montón porque, evidentemente, hay algo que no está funcionando".

"No es mi estilo para nada y el estilo de Fabián tampoco", aseguró la artista de 37 años durante la gala del Hospital Británico. Y agregó convencida: "Creo que la confianza es clave, sino la pasas mal. Además, no tiene mucho sentido".

Fabián Vena y Paula Morales se conocieron en "Somos Familia", hace seis años.

Sin embargo, reveló que un antiguo amor, al que prefirió omitir su nombre, le revisó el celular y fue motivo suficiente para finalizar su relación. "Sí, sí... me han revisado el celular. Tenía una pareja que me revisaba el celular y me enteré después. Por supuesto que terminó la relación, pero la pareja se basa en la confianza, cada pareja es un mundo y en mi caso prefiero confiar siempre", confesó.

No obstante, Paula entiende que no borraría a ninguna pareja del pasado y cree que todas pasaron por su vida por alguna razón. "Cada persona que pasa por tu vida te hace aprender algo, y hoy soy la persona que soy gracias a las parejas y todas esas personas que pasaron por mi vida y que muchas veces siguen estando", cerró.