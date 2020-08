@Rfilighera

A principios de agosto se pegó un buen susto cuando fue a un sanatorio por una molestia abdominal y allí se enteró de que tenía coronavirus. Pero Coco Sily siempre va para adelante; es un artista que lleva la identidad cultural marcada a fuego en su propia historia personal.

"La cátedra" lleva implícita, precisamente, todo ese bagaje que plasmó durante más de diez años y que celebró, en la calle Corrientes, con una serie de funciones especiales. Ahora, en cuarentena y mediante soporte online, instaló su gran creación con una muy interesante recepción que unge a Coco Sily como uno de los artistas de mayor convocatoria en este soporte.

.

De ese clásico título se desprendió "Los catedráticos", junto con sus amigos Puma Goity, Roly Serrano y Daniel Aráoz. Con ellos, el 12 de septiembre harán por Platealive a las 22 un show que promete hacernos olvidar por un rato de lo malo que nos pasa.

En charla con DiarioShow.com, precisó que "realmente, no me esperaba, antes de esta cuarentena, transitar este camino misterioso y desconocido; sin embargo, fuimos adaptándonos".

Hará "los Catedráticos" por streaming, el 12 de septiembre a las 22.

-¿Cómo estructuraste la obra en función de esta nueva dinámica?

-El primer bloque del espectáculo está referido a cómo transcurren nuestras vidas en los tiempos actuales y luego, en el segmento siguiente, abordamos las historias propias de esta pieza y que forman parte de nuestro catálogo de humor, contradicciones y eventualidades y que hacen a esta idiosincrasia de ser argentinos y hombres. En la parte final y como plus, narro algunas anécdotas risueñas que me han sucedido durante gran parte de mi trayectoria. En tanto, para las versiones que van a venir, vamos a implementar un intercambio de imagen con el público que va a ser novedoso.

-Para este soporte, ¿elegiste un espacio puntual de tu casa?

-Solamente lo hice desde casa para la primera función y las siguientes las realicé en un estudio de televisión con un protocolo definido. En consecuencia, nos dio la posibilidad de ponerle más elementos en cuanto a recursos de iluminación y también de escenografía, más una interacción con el público que estaba esperando especialmente y, entiendo, que se va a perfeccionar con una participación mucha más activa .

Y agregó: "Honestamente, nunca me imaginé que La cátedra iba a generar una repercusión tan fuerte como la que ha ido logrando a través de los años. Han pasado más de diez y el espectáculo cuenta, por un lado, con sus incondicionales seguidores y, por otra parte, con otras generaciones que se van sumando y descubriendo estas historias. Nunca me hice fantasías sobre que iba a suceder una repercusión de estas características; pudimos realizar varios Luna Park y estar, también, en el teatro Ópera; entonces, este espectáculo superó, a lo largo de todo este tiempo, mis mejores expectativas".

Coco Sily: “El costumbrismo es el género en el que yo pude encontrar mayor fuente de recursos y empatía”.

LOS REFERENTES

Ante nuestra consulta, Coco confesó que "Pepe Arias, el Negro Olmedo o Tato Bores forman parte de esa pléyade de artistas que uno siempre ha admirado y a los cuales trato de brindar, humildemente, un merecido homenaje. El monólogo y el café concert han sido y son fuentes de inspiración permanentes para desarrollar historias y personajes tan arraigados a nuestro estilo y costumbres del barrio, así como también de aquellos personajes tan reconocibles del universo cotidiano".

Sily admitió que "el costumbrismo ha sido y es el género en el que yo pude encontrar mayor fuente de recursos y empatía, entonces el público me identifica como un par de ellos, alguien con quien se pueden identificar y a mí, eso me provoca una enorme alegría".

El actor apunta que "hoy más que nunca la risa es totalmente sanadora; entonces, el principal objetivo radica en poder llevarle al público un momento de alegría y entretenimiento. La gente está metida en situaciones de gran angustia, y es debido a ello que el aporte de los humoristas y los cómicos cobra particular envergadura. El humor ayuda a evadirnos de toda esta vorágine de ansiedad".

Coco Sily: “Estamos de grieta en grieta, y el que no podamos salir de esta circunstancia me abruma totalmente, ya que tenemos un país hermoso y con enormes recursos en todo sentido. Parece ser un paradigma histórico nuestro”.

INEVITABLE REALIDAD

Acerca del momento tan delicado que atraviesa la industria del entretenimiento, Sily opina: "Estamos muy afectados económicamente hablando, ya que la nuestra va a ser una de las últimas actividades en poder retornar. Por ahora, realmente, no tenemos idea de cómo se va a producir este regreso, pero, en mi caso personal, me siento un privilegiado en poder tener presencia laboral como la que estoy teniendo en la actualidad".

¿Cómo se imagina la Argentina del "después"? "Los datos de la realidad son contundentes en todo aspecto; vamos a estar muy lastimados cuando salgamos de esta emergencia sanitaria, será todo muy difícil y nos vamos a ver en la necesidad de ponerle nuestro mejor aporte. El país, en los últimos años, estaba recorriendo una crisis muy fuerte y, ahora, con la pandemia, toda esta emergencia tendió a empeorar las cosas. Vamos a estar muy complicados, entonces, cuando salgamos a la cancha vamos a tener que poner todo lo que se deba poner, para poder ir mejorando de a poco".

El humorista a corazón abierto.

Otro de los rasgos que destacamos en la charla fue el "ensanchamiento" de la omnipresente grieta argentina durante esta pandemia. "Me parece todo esto una verdadera locura" manifiesta Coco. "Estamos de grieta en grieta y que no podamos salir de esta circunstancia me abruma totalmente. Realmente, es una pena que no podamos sortear esta disyuntiva, ya que tenemos un país hermoso y con enormes recursos en todo sentido. No hay lugar en que la grieta, lamentablemente, no se ubique. Parece ser un paradigma histórico de nosotros".

Como nunca, la salud pública ha vuelto a tener un grado de valorización muy importante. Al respecto Sily sostiene: "Por supuesto. Lo peor que nos podría pasar es contar con un Estado ausente. Con las limitaciones propias después de haber soportado una enorme crisis, el Estado afronta, en el marco de sus posibilidades, esta pandemia y yo tengo la firme esperanza de que vamos a poder salir adelante".

Actualmente Coco hace su programa "Código Sily" en FM Pop desde su casa. "La radio es muy importante para mí. Me gusta, por sobre todas las cosas, poder trabajar, en cualquier medio en que me pueda desarrollar. Estoy muy feliz y superagradecido a la vida".

El humorista tuvo coronavirus y cuenta cómo vivió la experiencia.

SU EXPERIENCIA

"TENÍA MUCHO MIEDO POR EL COVID-19"

Coco Sily fue internado de urgencia en el Sanatorio de los Arcos el 30 de julio. Sintió un dolor muy fuerte en la zona abdominal y, tras realizarse unos estudios, le diagnosticaron que tenía diverticulitis, pero, cuando le realizaron una ecografía de tórax, los médicos sospecharon que tenía coronavirus y le hicieron un hisopado que dio positivo.

"Yo estaba con coronavirus, con miedo porque soy fumador y pensando todo el tiempo: A ver si empiezo a toser o levanto temperatura o a ver si me tienen que poner un respirador. Y veía en la tele unos imbéciles que estaban protestando sin barbijo, o sacándoselo a los gritos, y se me ocurrió escribir en Twitter lo que sentía, porque yo hablaba todo el tiempo con los enfermeros", comentó enojado sobre las marchas anticuarentena.

Luego de recibir el alta médica una semana después, se fotografió con sus perros, que lo recibieron felices. "Parece que me extrañaron por acá", escribió en Instagram.

Sus comienzos como payaso.

EL ARTE QUE NO SE OLVIDA

UN PASADO DE PAYASO QUE PERDURA EN SU CORAZÓN

A comienzos de los 90, el inefable Coco Sily iniciaba, de manera vocacional, su tránsito por el mundo del espectáculo con una de las actividades más nobles y gratificantes, como lo es el rol del payaso. En efecto, de esta manera, en San Bernardo, plena época de verano, Coco, con su vestimenta de clown, hacía las delicias de las familias allí presentes. Con su estilo, inclaudicable, en el desafío del esfuerzo y la creatividad, Coco, pizarrón en mano, desplegaba diferentes rutinas que se convertían en una verdadera delicia para los entonces chicos.

Al final del espectáculo (a la gorra), Sily regalaba golosinas y caramelos. Seguramente, esas postales han quedado lejanas en la inmensidad del tiempo transcurrido, pero muy cercanas en cuanto a melancolía y sensibilidad en el corazón del actor, posteriormente, convertido en uno de los intérpretes con mayor caudal popular en materia de comicidad y humor de los tiempos que corren.

De hecho, el clown interior de Sily sigue allí "a mano". Hace pocos años, volvió a calzarse el traje colorido para una buena causa: entretener a los chicos durante sus vacaciones de invierno, en la puerta de la radio.

El comediante recordó su pasado.

El humorista y actor aprovechó los días libres de los más pequeños y los sorprendió haciendo chistes y practicando la globología. También fueron de la partida la gente de "100% Lucha", otros payasos y el Tren de la Alegría, que recorrió las calles de la zona con los ganadores de un sorteo del evento.

Los integrantes de "Código Sily" también participaron inflando globos, haciendo bromas con los curiosos niños que se acercaron a la radio y se sacaron fotos con ellos disfrazados. La risa, ese remedio infalible.