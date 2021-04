@perez_daro

Aunque Sebastián "Coco" Carreño cumplió hace varios años su sueño de poner un restaurante ("Coco Café"), ahora es una especie de pulpo que no para. Mientras se emite "Coco cocina en casa" de lunes a viernes a las 19.30 en el Canal de La Ciudad, también está muy activo en Instagram, en las librerías, y lo podemos ver en más programas de cocina, aunque no en un reality.

-¿En cuántos proyectos estás?

-Con 50 cosas a la vez. Me levanto muy temprano, salgo de mi casa y hasta la noche quizás no vuelvo. Estoy con Ximena Monteverde haciendo 'Como todo' en Net TV y el programa del Canal de la Ciudad. Además estoy mucho de mi Instagram, y con los dos locales de Coco Café, trabajando mucho desde hace nueve años en ellos. ¡Ah! Y saqué mi segundo libro 'Un chef en el horno', que no es solo un libro de recetas sino que cuenta cómo fue mi experiencia en la cocina a lo largo de mi vida.

-¿Aprovechás la masividad de la gastronomía?

-Creo que sí, pero de manera individual. Todos somos diferentes, y los cocineros que son jurados de un reality por ejemplo, son excelentes cocineros, pero en los programas no demuestran como cocinan, sino que juzgan a otros que no son cocineros. Es un show increíble, pero para aprender a cocinar mirás otros programas.

Desde su hogar hizo dos temporadas del ciclo "Coco cocina en casa".

-¿Participarías en un reality?

-No lo creo, y tampoco creo que me llamarían. Me invitaron a "El Gran premio de la cocina" una vez, pero a mí en la televisión me gusta estar en movimiento, cocinando, y no estar detrás de un escritorio calificando a otros cocineros. Soy un tipo de acción yo, por eso soy un multitasking total. Si tuviese que ponerme solemne, muy serio, no me saldría.

-¿Cuál era tu sueño cuando empezaste?

-Yo quería tener un restaurante. Así que en eso estoy, por suerte lo cumplí, y hace 8 o 9 años que con mi socio estamos recorriendo este camino en el que descubrí qué es lo que la gente quería consumir versus lo que yo quería darles. Es una negociación interesante.

-¿Cómo funciona el multitasking con la pareja?

-Con mucho trabajo y bastante paciencia, entonces nos llevamos bien. Todas las noches nos vemos porque me acompaña a cenar a alguno de los dos cafés, porque tengo que pasar. Es un compañero maravilloso, buena gente. Tenemos química para las conversaciones y también sabemos respetar los silencios, es importante ese equilibrio.

-¿Hace cuánto están juntos?

-Cuatro años. Pero empezó sin plantearnos nada y la cosa se fue dando solita. Si arrancás con algo rotulado de entrada vas a tener que cumplir un casillero, y ninguno de los dos quería eso.

PING PONG

-¿Cómo te definirías?

-Un tipo muy tenaz, trabajador y terco.

-¿Una virtud?

-Soy contemplativo y sé escuchar.

-¿Un defecto?

-Puedo ser muy cabrón si alguien me falla.

-¿Algo que te ponga de mal humor?

-El desorden en la cocina.

-¿Y de buen humor?

-La energía de la mañana.

-Lo esencial en la pareja.

-La confianza, el respeto y poder cag... de risa con el otro.

-¿Una serie favorita?

-"The Handmaid's tale", "La valla" y otra que se llama "Years & years". Las tres hablan de lo que puede llegar a pasar en el futuro. Y eso caótico me llama la atención.

-Unas vacaciones perfectas.

-Cuando Andrés me llevó a conocer Italia. Fueron 15 días soñados. Y me gustaría conocer alguna playa paradisíaca, en la Polinesia, o Aruba.

-Una canción favorita.

-"Todo se transforma", de Jorge Drexler.

-¿Tu mejor plato?

-Un risotto de alcauciles y parmesano.

-¿Algo gastronómico que no te guste?

-La cocina molecular. No termina de engancharme. La respeto pero no es algo que me guste.

-¿Comida favorita?

-El chocolate blanco y el pistacho en lo dulce, y las pastas y el pescado en lo salado.

-¿Un ingrediente favorito?

-La albahaca, el cilantro, la cúrcuma, el comino, el jengibre.

-¿Bebida favorita?

-Vino tinto.

-¿Un maestro de la cocina?

-Creo que Doña Petrona nos enseñó a todos.

Por D.P