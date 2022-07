Parece utópico encontrar un ciclo afianzado y con muchas temporadas en la actualidad de la televisión local. Sin embargo, "Cocineros Argentinos" lleva ya 14 años al aire ininterrumpidamente, con nombres que fueron cambiando, tomando distintos roles o simplemente dejando alguna marca.

Está claro que los principales referentes del ciclo son Juan Ferrara y Juan Braceli, únicos en permanecer en el grupo de trabajo desde su estreno en la pantalla de Televisión Pública. Tras pasar por diversos conductores desde 2009, quedaron como las caras del proyecto, por lo que hablaron con DiarioShow.com sobre su presente. "La cocina es algo que forma parte del corazón de cualquier casa. Nosotros llegamos a ese lugar de manera genuina, con muy buena energía entre todos nosotros y para con los que están del otro lado", explica Braceli sobre la vigencia del ciclo que encabeza.

.

En lo que refiere a reconocimientos, el Martín Fierro podía aparecer como una cuenta pendiente para el programa. Tras estar nominados en cinco oportunidades, se quedaron con una estatuilla en la última ceremonia, celebrada en mayo tras dos años de inactividad por la pandemia del coronavirus. El cambio en el rubro donde estuvieron nominados, gracias a la aparición de la terna de gastronomía parece haber tenido importancia para recibir el premio. "Se reconocieron los 14 años de programa, yo no creo que sea un premio de estos últimos dos años. Yo lo quiero englobar con todas las personas que pasaron por el programa", agrega Ferrara sobre el extenso recorrido en la señal.

-¿Qué significó ganar por primera vez el Martín Fierro?

Juan Braceli: -Es un muy lindo reconocimiento a tantos años de laburo en equipo. De plasmar una idea compleja porque los programas de cocina parecen simples pero estar cocinando en vivo durante dos y media es un engranaje complejo. Esta era más específica porque era gastronómica netamente, o sea que tenía un sabor especial. Las anteriores estábamos en interés general e íbamos contra Mirtha Legrand, programas híper populares o figuras súper destacadas de la tele de toda la vida, así que ahora se nos dio.

"Cocineros Argentinos" ganó su primer Martín Fierro.

-¿Por qué creen que llegó ahora?

Juan Ferrara: -El programa marcó un antes y después en muchos aspectos de la gastronomía. Después de nosotros, aparecieron muchos programas y está buenísimo que eso suceda porque es laburo para la gente. Somos el único programa de gastronomía que recorre el país, que invita a pequeños productores, a trabajadores de la tierra y más. Me parece que el programa abarca mucho y se premió eso.

JB: -"Cocineros" es un programa tan instalado que abrió puertas a que también existan otros programas netamente de cocina. Programas hay hace decenas de años pero ahora hay programas 100% de cocina. Lo hicimos nosotros bajando bastante a tierra la gastronomía, la cocina, y tratando de generar un servicio porque básicamente en la Televisión Pública buscamos eso.

-¿Dónde encuentran la clave de la vigencia después de tantos años?

JB: -El programa se sostiene y seguimos buscando dejar algo. La tele consiste en entretener por sobre todas las cosas, pero el tema es cómo entretenés. Ahí nosotros buscamos enseñar a cocinar para quien no sabe absolutamente nada, dar herramientas para saber cómo te alimentás o cómo estás cocinando. Ahora estamos recuperando el viajar, algo que fue muy fuerte en los primeros años. Apareció una visión de lo que queríamos hacer que es enseñar a cocinar, tenemos un diferencial que llega y que hace que nos sostengamos durante tanto tiempo.

-¿Les resulta difícil ir un poco a contramano de las tendencias de la televisión?

JF: -Hay que ir a contrapié, no hay que ir por lo que ya se hace. Estamos en un medio público entonces tenemos la obligación de brindar un servicio, aunque sin solemnidad. Habría que no darle tanta importancia al rating porque apoyarte en eso te hace olvidar del contenido, entonces vas corriendo atrás de una zanahoria. Nosotros entretenemos pero buscamos dejar algo del otro lado con la persona que te mira. La televisión la interpreto por ese lado, al menos la que quiero hacer y me motiva ir a trabajar todos los días.

Juan Braceli en "Cocineros Argentinos".

Elenco variado

Lo cierto es la dupla no está conformada por las únicas caras de "Cocineros Argentinos" en la actual temporada. Tras la salida de Sofía Pachano de la conducción, con polémica por sus dichos públicos, quedaron al frente junto a Luciano García. Además, contaron con el regreso de una figura histórica del ciclo como lo es Ximena Sáenz, quien participó desde el comienzo pero a finales de 2020 decidió enfocarse en otros proyectos.

"Es mi colega, una gran compañera y tenemos una historia muy grande dentro del programa. Fue una partida que dolió y me pegó muchísimo porque la valoro", recuerda Ferrara sobre la salida de la cocinera.

-¿Qué significa el regreso de Ximena?

JB: -Era uno de los de los emblemas del ciclo por decirlo de alguna manera. A mí me da mucha alegría que vuelva, hay mucho tiempo compartido y nos fuimos construyendo en todo lo que es comunicar en la tevé en vivo y demás. Me genera mucha alegría como también las incorporaciones de Narda Lepes, que es una amiga y que es una referente, también la llegada de Karina Gao, que es otro perfil pero que va a enriquecer mucho al programa.

JF: -Somos los tres más viejos (risas). Lloré muchísimo cuando se fue ella y yo estoy muy contento, muy feliz. Nada, nos conocemos de memoria, hay un timing, una conexión de muchos años y me encanta porque aparte jerarquiza el programa también.

El equipo 2022 de "Cocineros Argentinos" con Juan Braceli y Juan Ferrara a la cabeza.

-¿Cómo se llevan con la idea de ser las figuras principales del ciclo?

JF: -Me parece que el programa, si bien estaba Cala, tiene un espíritu coral, de conducción colectiva que se fue afianzando durante los años y generó que quedemos los tres pilares. Siempre quisimos manifestar que era conducción grupal, todos por igual, porque me parece que ese es el espíritu. Cada uno aporta una característica y eso nos enriquece para hacer un programa más plural.

-"Cocineros Argentinos" es tu primera experiencia delante de la cámara, ¿costó el cambio después de ser productor?

JB: -Produje muchos programas para el Gourmet, muchísimos. Cuando me llamaron tenían que armar un equipo de producción gastronómica para un programa federal que iba a recorrer la Argentina para mostrar la gastronomía local. Me pidieron que mande chicos y chicas y cuando me contaron toda la idea pedí sin compromiso hacer también el casting. Me costaba la cámara, me costaba la exposición, sentía como que no era lo mío o creía eso. Entonces me había como alejado, iba a hacer una película como cocinero actuando pero nunca se hizo y ahí fue que me metí a hacer un curso y cuando me quise dar cuenta me metí de cabeza dentro de la cocina. Finalmente el primer año estaba en todo lo que era el armado y también conducía, arrancamos grabando con Juan en Tigre.

“Nosotros hemos pasado concretamente por dos colores políticos muy diferentes y hemos buscado siempre hacer un programa inclusivo”.

No hay grieta entre hornallas

La pantalla de Televisión Pública parece atravesada por completo por "la grieta", lo que tienen en claro. Uno de los puntos fuertes del programa aparece en la permanencia a través de los años, incluso durante gestiones totalmente opuestas en cuanto a lo ideológico como lo fue la presidencia de Mauricio Macri tras la de Cristina Fernández de Kirchner. "Es una mirada muy sesgada que sucede un montón de ámbitos, me parece que construye muy poco en términos generales como sociedad. Tener una mirada así es como muy pequeña lamentablemente, lo digo como ciudadano", expresa Braceli los prejuicios que pueden recibir por formar parte de la seña estatal.

Algo que aparece mucho tiempo en su discurso es la importancia de lo que comunican al aire. Ambos se muestran comprometidos con algunas causas referidas a la alimentación, algo que se puede observar en sus redes sociales, por ejemplo, la ley de etiquetado de alimentos.

-¿Es un valor agregado que su programa haya superado "la grieta"?

JB: -Totalmente. Me parece que tenemos que lograr una mirada más amplia y esto no quiere decir ni regalarse ni confiar en todo. Hablo de buscar la manera de tener una mirada más constructiva con buena leche, por decirlo de algún modo. Nosotros hemos pasado concretamente por dos colores políticos muy diferentes y hemos buscado siempre hacer un programa inclusivo, llegar a todos los rincones del país y cocinar con ingredientes que se puedan encontrar en el almacén del barrio. A veces los presupuestos han sido muy bajos y nos dedicamos a hacer recetas, prácticamente no se viajó.

JF: -Siempre se pone el foco en la alimentación. Obviamente no todos pensamos lo mismo pero me siento muy tranquilo trabajando y puedo decir lo que tengo ganas. Creo que el programa tiene eso que la figura principal es el alimento.

Juan Ferrara en "Cocineros Argentinos".

-¿Sienten la responsabilidad de informar sobre alimentos?

JF: -Yo estoy muy comprometido con causas que me parecen justas, el derecho a la alimentación, el acceso a un precio justo, reconocer a los trabajadores de la tierra que necesitan su espacio para laburar. Son causas que para mí están ahí siempre adelante y las sigo en el programa y en mis redes. Estoy muy involucrado con lo que a mí me parece que hay que pelear.

JB: -Hay muchas cosas que se están estudiando, muchas que entran en debate, por ejemplo, lo del trigo transgénico, el etiquetado frontal y tantas cuestiones más. Nosotros buscamos también ir aprendiendo sobre la marcha y difundiéndolo de esa manera, no es que bajamos una línea cerrada porque tampoco es nuestra función. Como programa de cocina, todo lo que rodea a la alimentación es importante que esté ahí, tenemos un nutricionista que forma parte del staff que es Diego Sívori. Lo vemos como poner sobre la mesa cuestiones para que lleguen al otro lado y se puedan enterar.

Sofía Pachano y una salida con mucho ruido

Tras su exitoso paso por “MasterChef Celebrity”, Sofía Pachano se sumó al equipo de “Cocineros Argentinos” como conductora. Sin embargo, su final en el ciclo llegó en 2021 por decisión de la productora, algo que no le cayó bien a la hija de Aníbal Pachano y así se expresó. Tras no haber sido invitada a la ceremonia de los Martín Fierro como integrante del programa, tuvo polémicos cuestionamientos en sus redes sociales por el cierre su participación. “Cada uno es libre de decir lo que sienta. Me parece que hay algo con la productora y es algo que tienen que arreglar personalmente. No quiero decir nada más porque no tengo que aportar”, se sincera Juan Ferrara sobre su ex compañera.

En una línea similar, Braceli tampoco quiso entrar en el juego de las declaraciones cruzadas: “Estaba en ese momento de vacaciones, no viví el momento ahí. Mucha gente ha pasado por el programa, han tenido sus etapas y de golpe han dejado de estar. Yo creo que forma parte de eso, no hay mucho más”. De todos modos, tuvo buenas palabras para la actriz: “Ella le aportó muchas cosas al programa que tienen que ver con su estilo, la verdad que la pasamos muy bien, hicimos muchas cosas copadas. Sofi es muy mediática y todo tiene otra repercusión por eso”.