@VivianaRomano

Los buenos momentos se disfrutan y comparten con la familia, los amigos y hasta con el público, porque el éxito y el reconocimiento popular es un regalo que los actores se ganan con esfuerzo y dedicación. Si bien Claudio Rico lleva una carrera ininterrumpida en el mundillo del espectáculo, las imitaciones que hace en “Polémica en el bar” le aportan un plus especial en estos momentos donde la audiencia necesita divertirse. “Generar trabajo depende mucho de uno. Cumplí 21 años haciendo radio y en la tele estoy desde el ´99, comencé con Víctor Hugo Morales en el viejo Canal 7, después sumé los programas de Marcelo Tinelli y, en ‘Gran Cuñado’, el personaje que me hizo popular fue la imitación de Luis D´Elía. Batió records porque estuvo doce minutos al aire en forma ininterrumpida”, enumeró en diálogo con DiarioShow.com.

Claudio recuerda que era el “payaso” en la casa y en el colegio. “Cuando era muy chiquito imitaba a Sandro, es más cuando yo me negaba a cortarme el cabello porque me gustaba largo, mi mamá me decía que Mirta, la peluquera, era la prima de Sandro. Entonces, como se lo cortaba a él, yo iba contento. En quinto grado imitaba a Quico, del Chavo, en el 83 comencé a sacar tips de Raúl Alfonsín, Chirolita, Caputo, Neustadt, personajes de política de ese momento, mientras estudiaba medicina. Hice dos años, pero tuve que abandonar porque se enfermó mi padre”, señaló.

Rico nació en Ituzaingó, en el oeste del conurbano, fue al colegio Manuel Belgrano de su barrio, al Cub Gimnasia y Esgrima, y recuerda que tuvo una linda infancia. “Mi papá tenía una agencia de remises, cuando era negocio y durante muchos años hizo el transporte de los artistas de varios canales. Cuando era chiquito conocí a Mirtha Legrand".

Gustavo Sofovich se sumó al periodista y al actor, todos muy divertidos. (Carlos Ventura/Diario Crónica)

-¿Cómo se compone tu familia?

-Estoy casado con María Florencia desde hace 27 años y tenemos tres hijos, Sabrina, de 26 que es kinesióloga, Matías de 23 y Camila, de 16.

-¿Por qué creés que son un éxito las imitaciones que haces en “Polémica”?

-El programa tiene una magia especial, le debo mucho a Mariano Iúdica y a Gustavo Sofovich. Mariano fue el que insistió para que esté, me mandaba mensajes, él fue el primer motivador, luego, Gustavo se quedó enamorado de mi laburo. Le pongo mucha garra a todo.

-¿Estudiás de memoria los guiones?

-Sí, sí, prefiero no leer las pancartas, porque si lo sé, puedo jugar con Mariano y puedo volver a lo mío tranquilamente. Si lees en la cartulina, el público lo nota. Llego dos horas antes al canal porque soy un obsesivo de que todo salga perfecto; siempre quise ser famoso y trabajar en los medios.

-¿Iúdica te pidió que imites a Luis Ventura?

-Sí, me llevó casi 20 días sacar a Luis. Llegaba de la radio -La Red, de 6 a 9- tomaba algo en casa y me internaba a mirar videos, seis o siete horas consecutivas, porque Luis habla pausado y después grita. También practiqué mucho sus enojos y la parte gestual porque dirige sus manos a su pecho; y obvio, cómo tira la información que tiene.

En la piel de Luis Ventura (Carlos Ventura/Diario Crónica)

-¿Quién decide tus personajes?

-Hay un chat interno y lo deciden luego en la producción, el guionista Sergio Marcos me indica por dónde vamos. Y aporto lo que considero que es necesario.

-¿Cómo modulás las distintas voces?

-Como soy un bicho de radio, para mí, la voz de los personajes tienen que ser lo más parecido posible para que el oyente sienta que el que habla es el personaje. Los imitadores de radio buscamos esa magia de parecer; en la tele, a veces es mucho más fácil porque te pones una máscara, una peluca y más o menos conformás el personaje.

-Además de Ventura, ¿qué imitaciones explotaron?

-Guillermo Coppola, Luis Majul, Ginés González García y ahora, Luis.

-¿Qué te dijo Ventura cuando se encontraron?

-Fue muy generoso conmigo, primero me mandó un mensaje por privado agradeciéndome la imitación. Me dijo que para él era muy importante que lo tomara de referente. Reconoció mi capacidad. Es más, para imitarlo me pongo un prearmado, un esqueleto de guata para aumentar hombros y espaldas, uso zapatos con plataforma para estar más alto y trato de combinar los colores como Luis, que parece vestido de un cotillón. Su corbata puede ser bordó y la usa con un pañuelo amarillo en el bolsillo del saco.

Rico en pleno proceso de caracterización de sus personajes.

Rico pide especial mención a las chicas que trabajan en las caracterizaciones: “Laburan con pocos recursos y con una peluca hacen 20 personajes. Belu es de vestuario, le mando una foto de referencia y se ocupa de todo, Yanet Riera y Marcela Amarilla, a quién le decimos la correntina, a cargo del maquillaje. Somos un equipo”. Claudio cuenta que le encanta cocinar, “amaso pizza todos los sábados para mis hijos. Algún que otro día hago un asadito, me gusta navegar, soy timonel, me encanta el río, estoy incursionando en la pesca. Tenía una lancha que la vendí y con ese dinero fuimos los cinco a Disney y Miami”.

-¿El público necesita reírse más?

-La gente necesita humor, no hay programas, salvo el de Jey Mammon, por eso con los streaming, durante la pandemia tuvimos la posibilidad de acercarnos al público.

Claudio Rico y Luis Ventura en un mano a mano en "Polémica en el bar". (Carlos Ventura/Diario Crónica)

EN PRIMERA PERSONA

"MUCHAS VECES CREO QUE LUIS VENTURA ES ÉL Y NO YO"

Verlos a ambos juntos es muy divertido. “Por supuesto que me encanta lo que hace Rico. Enaltezco la caricatura y la imitación desde la formación profesional que tuve, porque comencé haciendo caricaturas gráficas con mi papá en el Diario Crónica. Por otro lado, valoro las imitaciones que hacen e hicieron grandes como Martín Bossi, Mario Sapag, Rolo Villar, Campi, el Pato Benegas y Tarico”, aseguró Luis Ventura a DiarioShow.com.

“Pero lo que hace Rico es con alguna ventaja ya que compartimos trabajo en radio La Red muchos años, convivimos en espacios de laburo, nos conocemos, así y todo nunca imaginé que no solo nos divertíamos y la pasábamos bien, sino que el tipo me estaba estudiando para sacar esta imitación tan perfecta de mí; es más, muchas veces creo que Ventura es él y no yo. Es decir que yo soy una imitación de él. Lo de Claudio en ‘Polémica en el bar’ es maravilloso por el parecido, los tics que tengo, la satirización de los temas y mis maneras temperamentales en las editoriales o devoluciones. Rico se supera día a día y es una buena argucia que tengo para cuando me tenga que tomar vacaciones en ‘Secretos verdaderos’, lo mando a él y listo porque lo felicito y valoro mucho”, concluyó entre risas.

Por V.R.