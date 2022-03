Claribel Medina tuvo un cierre vertiginoso de 2021, y el 2022 comenzó de la misma manera. Lo que parecía ser un retorno a la temporada de verano en Carlos Paz, se vio cancelado por las denuncias que recibió Fabián Gianola, quien sería su compañero en "Relaciones Peligrosas". Lejos de bajar los brazos, la puertorriqueña se sumó a "Nunca es Tarde", una obra dirigida y protagonizada por Arnaldo André que recorrió distintos puntos del interior en Argentina. El próximo 26 de marzo pasarán por única vez por Capital Federal con una función en el Teatro Gran Rivadavia, lo que genera expectativa en el elenco que completa Jazmín Laport. Como si fuera poco, quedó en la conducción de "El Show del Problema" en Canal 9 tras la salida de Nicolás Magaldi.

En cuanto al aspecto personal también se sintió movilizada en el lapso de tiempo mencionado. Claribel pudo reencontrarse con su madre en su viaje a Miami, lo que también sirvió para que sus hijas, que tuvo con Pablo Alarcón, Antonella y Agostina, puedan ver a su abuela después de años de distancia. Eso sí: la segunda optó por quedarse en Estados Unidos para desarrollar su carrera artística allí, algo que está bien encaminado.

- Para hacer temporada, ¿te sentís más cómoda en una ciudad o de gira como ahora?

- No lo pienso así; las giras siempre son sacrificadas pero también son maravillosas. Te dan un conocimiento impresionante del país porque conocés rincones que son únicos. Me gusta ese movimiento de recorrer y conocer nuevas personas, aunque estar en un lugar fijo te da la tranquilidad de trabajar más cómodo. Por suerte es un equipo con el que nos llevamos muy bien y se da una linda comunión.

- ¿Cómo te sentís con que tu hija eligió quedarse en el exterior? Años atrás estuviste vos en ese rol

- Es lo que me pasó a mí. Siempre quise que busquen su felicidad y eso fue una prioridad porque nadie es dueño de sus hijos. Cada una elige el camino que quiere seguir y a donde va, me hace muy feliz que mi hija esté cumpliendo sueños. Está en una obra llamada "La Llorona" y también como bailarina. Hoy me toca ser testigo y acompañante de ellas.

Claribel Medina junto a sus dos hijas.

- ¿Cómo te sentiste con la cancelación de la obra por las denuncias a Fabián Gianola?

- Las voces hay que escucharlas y él tendrá que defenderse junto a sus abogados. La mujer hoy no se calla más y es importante que así sea. Las cosas se dicen cuándo se pueden decir pero bueno, una persona siempre es inocente hasta que se demuestre lo contrario y la ley tiene que hablar, en caso de que salga culpable. Lo importante me pareció la situación y no lo mío dentro de una obra.

PING PONG.

- ¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

- Un ser.

- ¿UNA VIRTUD?

- Soy luchadora.

- ¿UN DEFECTO?

- Soy obstinada.

- ¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

- Muchas cosas, la música y la naturaleza.

Claribel Medina disfruta de la jardinería.

- ¿Y DE MAL HUMOR?

- El encierro.

- ¿UN PASATIEMPO?

- La jardinería, en especial la botánica.

- ¿UN TALENTO OCULTO?

- La restauración de muebles.

- ¿CON QUÉ TE LUCÍS?

- Creo que con el trabajo con las plantas.

- COMIDA FAVORITA.

- No tengo una favorita, tengo muchas, pero si tengo que elegir digo mariscos.

- ¿UNA SERIE?

- “Six Feet Under”.

- ¿SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

- Cualquier cosa que tenga que ver con viajar o investigar.

- ¿UN ARTISTA FAVORITO?

- Tengo fascinación por el artista en sí, no puedo quedarme con uno.

- UNA CANCIÓN.

- Me pasa lo mismo.

- ¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

- La comunicación.

- ALGUIEN EN QUIÉN CONFIÁS CIEGAMENTE.

- Mi hermana.

Claribel Medina, más que feliz en familia.

- ¿UN MIEDO?

- La falta de salud en mis afectos y una próxima guerra mundial.

- LAS VACACIONES PERFECTAS.

- En naturaleza, mar o montaña.

- UN PLACER CULPOSO.

- La comida, la harina en especial.

- UN GUSTO EXÓTICO.

- Las plantas exóticas.

- UN SUPERPODER QUE TE GUSTARÍA TENER.

-Sacarle sonrisas a todo el mundo.