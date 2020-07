@Rfilighera

Más allá de las restricciones que impone la actual situación sanitaria, Claribel Medina no baja los brazos y busca siempre cómo reinventarse. Ahora, junto con Viviana Sáez y María Rojí, en una obra "parida" en pandemia: "Mujeres en cuarentena", donde cada una cuenta con mucho humor y nostalgia sus especiales vivencias, batallas ganadas y perdidas.

"Yo encarno a Susana, una artista plástica de carácter muy firme y que ha dedicado gran parte de su vida a lo profesional, relegando muchas veces lo más doméstico", cuenta en diálogo con DiarioShow.com. "Durante años tuvo la costumbre de andar recolectando cosas por la calle que podía reciclar para su arte, y ahora está desbordada de objetos. En esta cuarentena se va a replantear esta situación y muchas cosas más de su vida. Por otra parte, es sensible, despistada y soñadora", detalló la actriz.

La actriz expresó sus esperanzas de que encontremos un mundo mejor luego de la pandemia.

¿Qué particularidades tiene la vida de una mujer en cuarentena? Claribel señaló: "Es lo que le pasa a la humanidad en general. ¿Qué hacemos, cómo construimos nuestro tiempo y cómo lo ocupamos? Es el día a día, la posibilidad de generar cosas nuevas que nos provoquen felicidad, como el arte, la música y las plantas. Es estar con uno mucho tiempo; una búsqueda personal que estoy tratando de que sea lo más positiva posible".

En tren reflexivo, Claribel sostuvo que "la soledad es algo que compartimos, generalmente, y el ser humano debe aprender a vivir solo, porque no puede depender de los demás para hacer de su vida algo personal; entonces, la soledad para mí es algo lindo y me gusta relacionarlo con temas íntimos y de permanentes desafíos; me da mucho placer. En cambio, la angustia es otra cuestión y aparece ante situaciones como la incertidumbre económica, lo que les pasa a nuestros amigos o el perder a un ser querido y no poder verlo. Entonces, hay que regular a la angustia con la mente y, en mi caso, lo acciono a través de la meditación".

Claribel Medina: “Los cambios en la condición humana ya están presentes desde el momento en que no se puede tener ningún contacto físico. Esta cosa de mirar detrás de un barbijo y no poder abrazar a nadie...”

En relación con lo que más extraña de aquella vida cotidiana nuestra, la actriz puntualizó: "Extraño mucho ver a gente amiga, darle un abrazo y tomar un café. Ir al teatro, encontrarme con mis músicos, ensayar y hablar sobre los proyectos. También poder caminar libremente, encontrarme con mis hijas y salir a realizar actividad física. Y poder agarrar el auto e irme a la costa, al mar".

Para Claribel, "los cambios en la condición humana ya están presentes desde el momento en que no se puede tener ningún contacto físico. Esta cosa de mirar detrás de un barbijo y no poder abrazar a nadie, pero, fundamentalmente, se va a instalar una nueva mirada social hacia el mundo y a tener una actitud de conciencia, espero, de responsabilidad hacia el universo y la naturaleza".

La actriz concluyó: "El teatro online es maravilloso y una alternativa perfectamente válida para encarar propuestas de nuestra profesión en los tiempos que corren. Yo sueño con que pronto el teatro y las ficciones regresen y que vuelvan a estar ocupados todos los compañeros de otros sectores que hacen a la producción integral del hecho artístico".

La idea, el libro y la dirección artística de "Mujeres en cuarentena" pertenece a Fabrizzio Origlio; en tanto, la labor de Claribel es dirigida por Pablo Razuk y con asesoramiento de Andrés Perrin. Esta propuesta se puede apreciar los viernes, sábados y domingos online, por Facebook o Instagram (mujeresencuarentaok), a partir de las 21.30. Cabe señalar que con la misma entrada, conseguida en Alternativa Teatral, se puede ver la obra en cualquier horario de esos días.