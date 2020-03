@AntoBaldi_

La reaparición en pantalla de Christophe Krywonis como jurado en la segunda temporada de " Bake Off" dejó boquiabiertos a todos los televidentes por su nueva imagen. Luego de una operación para bajar de peso, su vida cambió por completo. No sólo se lo ve más estilizado, sino también contento con su nueva figura.

Las grabaciones del programa de pastelería se realizaron durante 2019, justo después de que el reconocido chef se pusiera una banda gástrica. Convivir con la dieta y el tratamiento rodeado de preparaciones exquisitas y degustaciones fue todo un desafío para él, pero que logró superar con perseverancia y convicción.

A la hora de probar los platos, Christophe tuvo que cuidarse con las porciones y apelar a la templanza para evitar caer en las tentaciones. "El sentido de la operación es tomar conciencia de hábitos que no son buenos", reconoció en diálogo con DiarioShow.com.

Antes de este gran cambio en su vida, el experto en gastronomía fue visto probando grandes cucharadas y repitiendo las porciones en televisión, pero esta vez decidió no pasarse con las cantidades. "Cuando tenía que probar un postre, no lo repetía. Si tenía una dud, sí lo volvía a probar, pero siempre con moderación", resaltó.

"Con el tiempo entendí que no solo el cuerpo cambia sino también la mente, estoy más sereno, más contento. Disfruto cada día como si fuese la primera vez. Estoy muy feliz", aseguró convencido respecto a cómo la intervención quirúrgica modificó su estilo de vida y remarcó: "Fue un cambio que era necesario por un tema de salud".

Con casi treinta kilos menos, el especialista no se priva de darse gustos en la cocina y de disfrutar junto a su familia de esta nueva etapa. "Una gran terapia para mí es cocinar para todos, así que en mi casa están felices. Una de las terapias importantes que tuve fue hacer pan, hice más pan desde que empecé a cuidarme y lo obsequio a mis amigos porque yo no puedo comerlo", detalló.

Todo el equipo de " Bake Off".

Junto a Damián Betular y Pamela Villar como jurados y la conducción estelar de Paula Chaves, el ex "Master Chef" aseguró que este nuevo certamen mantiene la exigencia del anterior, pero con 14 programas de televisión como experiencia admitió que aprendió "a ser más expresivo" para las cámaras.

En cuanto qué dificultades implica para él estar frente a preparaciones apetitosas tras la operación, confesó: "Estaba muy preocupado, tenía miedo de perder el paladar y no poder comer". Sin embargo, celebró que "fue una bendición que con la intervención lo más fácil de hacer es comer dulce, así que no tuve problema de probar todos los postres".

La mirada de Christophe Krywonis sobre la política

Durante la presidencia de Mauricio Macri, Christophe Krywonis fue uno de los personajes de la farándula argentina que se manifestó en contra de su gestión ante la inminente crisis que vive nuestro país. No obstante, el aclamado cocinero aclaró que sus críticas "no eran hacia un gobierno, sino a una situación". Además, se definió como "no partidario".

Sobre la llegada de Alberto Fernández a la presidencia, advirtió: "Lo único que espero es que no haya tanta gente muriendo de hambre o que no pueda vivir como corresponde, con lo mínimo e indispensable para ser feliz".

"Mis críticas no eran hacia un gobierno sino a una situación, yo no soy partidario. Pero me molesta muchísimo saber que había gente que no la pasaba bien, no es normal", cerró.