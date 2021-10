Christophe Krywonis decidió alejarse de la exposición que brinda la televisión abierta en busca de nuevos proyectos. A partir de esa precisa, nació "Parrileros", el programa que tiene como objetivo encontrar al mejor asador del suelo argentino.

Si bien el chef tuvo destacadas participaciones como jurado en "Bake Off" y "MasterChef", optó por dar el salto para competir de igual a igual. Cada capítulo presenta una nueva ciudad y dos participantes, por lo que debe elegir al vencedor. Además, habrá un choque entre el francés y el ganador, algo poco visto que puede poner en aprietos su trayectoria.

"Soy francés y voy a desafiar argentinos en las brasas. Buscaba vivir un momento natural y convivir con los demás. Quería mostrar que el Christophe exigente es real pero que también lo es el normal", detalló en la presentación del programa en una estancia en Luján. Allí se animó a mencionar al asado como "la religión argentina" y se comprometió a incluir más mujeres entre las participantes si hay una segunda temporada, aunque el primer episodio ya tuvo una.

Está claro se mete en un terreno más que sensible para los televidentes con la propuesta. "Tengo mucho respeto por la parrilla y no busco ser mejor que un argentino en las brasas", explicó sobre los duelos que mantendrá con los concursantes. Durante la charla, reveló que no siempre saldrá ganador y se esperan batacazos.

"Mi desafío es salir de mi zona de confort. Imaginan que uno está cómodo en Telefe pero yo quería hacer cosas que me llevaran a momentos de desafíos personales", expresó con entusiasmo por el proyecto que afronta y por el que recorre puntos del país. Luego del debut en Mercedes, la próxima parada será en Necochea, también parte de Buenos Aires.

Una de las metas que tiene Chrystophe es alejarse de las conexiones que tiene con los ciclos que participó en el canal de las pelotas y todavía continúan, a pesar de su partida. Por último, se refirió al tema sin rodeos: "'Parrilleros' va a ser un éxito por 'Parrilleros', no por los demás. El Trece, Telefe, Canal 9 y América deben su éxito a su propio talento".