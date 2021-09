Christophe Krywonis se mantiene activo gracias a distintos desafíos. Esta vez afronta un nuevo proyecto que lo tiene entusiasmado y no tiene interés en ocultarlo. “Parrilleros” llegará a la pantalla de Space el próximo domingo en lo que será una búsqueda por encontrar a los mejores asadores del país.

Si bien el formato ya se realiza en Chile y México, el prestigioso chef se encargará de llevar adelante el ciclo en su versión argentina. Durante el evento de presentación, brindó una serie de entrevistas y habló con DiarioShow.com sobre su mirada de la televisión local actual.

.

El francés decidió llevar el espíritu de su nuevo programa a la jornada de lanzamiento, por lo que montó junto a su productora una jornada de campo al aire libre con carnes asadas como protagonistas. Dentro de ese escenario, se acercó a los micrófonos después de observar el primer episodio de la competencia que comenzará en pocos días.

Su paso por “Bake Off” todavía es muy recordado, aunque se muestra enfocado en su futuro cercano. A pesar de que la mayoría de canales tienen éxito con sus ciclos gastronómicos, Telefe con “ MasterChef Celebrity” y El Trece con “El Gran Premio de la Cocina” son dos ejemplos, no quiere cree en que pueda serle de ayuda.

“‘Parrilleros’ va a ser un éxito por ‘Parrilleros’, no por los demás. El Trece, Telefe, Canal 9 y América tiene éxitos y cada uno debe su éxito a su propio talento”, mencionó el francés en la charla. De todos modos, quiere gratos resultados: “Espero que ‘Parrilleros’ tenga tanto éxito como estos otros programas”.

Además, Christophe expresó que no vive como una sorpresa el momento que atraviesa la televisión con respecto a los ciclos de cocina. “Hace siete años que vivo este ‘boom’, desde 2013 o 2014. Es mucho tiempo, me sorprendió al principio pero ya no”, comentó al finalizar su sincera respuesta.