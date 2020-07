@Rfiliguera

Renace siempre, invariablemente, como el ave Fénix. El 24 de junio pasado había sido ingresado de urgencia con un severo cuadro de sepsis, por lo que debió ser sedado e internado en el sector de terapia intensiva; sin embargo, contra todos los pronósticos, Chiche Gelblung no solamente se recuperó de manera muy pronta, sino que además ultimó todos los preparativos para cristalizar el regreso a su nuevo ciclo, "Crónica central", que se llevará a cabo el lunes 13 de julio, por la pantalla de Crónica HD, en la calentísima franja horaria de 20 a 22.

En charla con este diario, Chiche se refirió a esos días que habían generado preocupación en todos los medios periodísticos del país: "En realidad, lo que tuve fue una infección en la pierna, puntualmente, un foco séptico que produjo un estado confusional y que generó bastante temor en un primer momento, porque no se sabía, a ciencia cierta, a qué obedecía. Pero, luego, una vez ya detectado, se atacó con antibióticos y todo salió a las mil maravillas. Ya estoy en condiciones de volver a la actividad".

-Te reintegraste con una rapidez impresionante...

-La verdad es que me sentí bien enseguida, y me sorprendió por la preocupación que manifestó el público; no hay persona en la calle que no me pare y me pregunte, como prioridad, sobre mi estado de salud. Algo impresionante.

-Convengamos que sos un profesional con gran repercusión en los medios.

-Ahí, precisamente, me di cuenta de la dimensión que uno supuestamente tiene. Nosotros somos laburantes de este gremio; uno no es Tinelli, aunque, evidentemente, tenemos llegada.

El conductor estará al frente de la pantalla de Crónica HD de lunes a viernes de 20:00 a 22:00 (Fernando Perez Re/ Diario Crónica)

-¿Qué nos podes adelantar del formato de tu nuevo ciclo?

-Tendrá, seguramente, un formato más informativo, con el resumen candente de lo que ha sucedido en la jornada, una especie de noticiero nocturno. Una cosa es el formato de la tarde, en donde podés detenerte en el análisis y otra cosa es la noche, donde se privilegia la presentación de la información.

-¿Cómo observás en estos momentos el devenir del periodismo, que parece estar, otra vez, en el foco de la tormenta de las ideologías?

-Me inquieta bastante esta cosa de volver a la grieta a full, aunque, bueno, nunca se fue del todo esta cuestión. Espero que en algún momento baje la presión; yo creo que en este momento tiene que ver con el antídoto de la cuarentena; la gente está como loca y, en consecuencia, está dividida la sociedad. Yo entiendo que la cuarentena ha sido una medida acertada, aunque, como todas las cosas, tiene un límite, debido a que la gente ya no la aguanta más.

-¿Te impactó la marcha anticuarentena del jueves pasado?

-Yo creo que se le da demasiada connotación política, en el fondo tiene que ver con este sentimiento de la gente de retomar sus actividades lo más pronto posible. Esto no está relacionado con que si mañana hubiera elecciones pierde el gobierno y gana la oposición. La gente tiene hambre, por más planes sociales que se instalen, la ayuda no llega a todo el mundo, entonces tiene que salir a buscarse su mango.

-El periodismo, desde hace varios años, se convirtió en juez e investigador privado. ¿Como analizás esta situación?

-La gente tiene más confianza en los medios que en los políticos, sea oficialista o opositor. El Estado, por otra parte, se ha alejado del sentimiento de la gente. La gente pide, inexcusablemente, que haya compromiso con la información. Y no es acá solamente, es en todo el mundo; hoy no alcanza con informar; el periodismo ha tomado un rol más estrictamente de lo informativo; hay que ayudar a explicar las cosas y tratar de discernirlas.