@VivianaRomano

Hace más de dos décadas que no vive en La Plata, una ciudad que ama porque es el lugar donde nació y creció. Chantal Abad (39), la cocinera que en la actualidad comparte su arte en "Es por ahí", el programa que conducen Guillermo Andino y Soledad Fandiño por América, charló con DiarioShow.com. "Siempre vuelvo y cada rincón tiene su historia y una anécdota, recuerdo donde tomaba el colectivo para ir a la escuela, el boliche donde íbamos a bailar, la panadería donde compraba cuando era chiquita, entre otras tantas cosas" rememora.

- ¿Tu nombre es artístico?

- Es raro, pero no es artístico. Abad es de origen español y es el apellido de mi papá y Chantal es el nombre que figura en mi documento. Es francés y allá es muy conocido, acá no y menos hace 40 años. Tengo italianos y españoles de la rama de papá, ruso y polaco, de mamá. Los ojos grandes y saltones los heredé de mi abuelo.

- ¿Tu madre eligió el nombre?

- Chantal es el nombre de un libro que se llama "La impura" que mis padres leyeron durante la luna de miel y parece que en ese viaje quedaron que el día que tuvieran una hija, le iban a poner Chantal como la protagonista de esa historia. La trama es muy linda y habla de una prostituta que se hace monja.

- ¿Estás en pareja? Se sabe poco de tu vida personal.

- Nunca me casé y no tengo hijos por ahora. Está en los planes de la vida, pero no en un futuro inmediato. Es un instinto que se despertó en mí hace cinco o seis años, el de la maternidad. Estoy en pareja desde hace dos años y medio.

- ¿Tu novio es el chef Rodrigo Cascón?

- Nos relacionaron un montón de veces, pero no es mi pareja, jamás pasó nada entre nosotros, somos recontra amigos y nos adoramos; mi pareja no tiene nada que ver con el mundo gastronómico, por suerte, sería demasiado (se ríe).

- ¿En tu familia hay cocineros? ¿De quién heredaste la pasión por la gastronomía?

- Cocineros, no, pero lo que hay son muy buenos comedores, a todos nos gusta comer y la comida siempre fue muy importante y protagonista. En casa no nos arreglábamos con un fideíto con aceite, salíamos a almorzar a restaurantes, entonces tuve un vínculo muy cercano con la gastronomía.

- ¿El pase de "La peña del morfi" a "Es por ahí" fue una decisión de Gerardo Rozín, productor de ambos ciclos?

- Hablé con la producción y les dije que necesitaba un cambio y que "Morfi" había cumplido un ciclo, estuve cinco temporadas y el año pasado cuando Gerardo me propone estar en América sí, lo decidimos juntos. Además trabajo mucho en las redes sociales y te diría que me consumen más tiempo que la tele.

Junto a sus compañeros de "Es por ahí"; Guido Zaffora, Guilermo Andino y Soledad Fandiño.

- Muchos se preguntan por qué siempre hablás con diminutivos, decís "carnecita", "pollito", "cacerolita", "mantequita". ¿Lo hacés de manera consciente?

- (Se ríe mucho) Es algo que me marcan un montón y hasta que me lo dijeron no me había dado cuenta, sinceramente. Es mi forma de hablar y de comunicarme para explicar una receta. Me causa mucha gracia, lo hago de manera inconsciente, pero ahora presto atención y hasta le digo a la locutora que me marque, para que me tenga en la mira cuando me excedo con los diminutivos. En la vida no hablo con así.

- ¿Al final, qué sucedió con la supuesta rivalidad con Soledad Fandiño?

- ¡Se armó! Se armó un quilombo terrible y fue rarísimo. Jamás tuve un problema, una mala energía o una mala onda y siempre trabajé con mujeres, me llevé muy bien con todas. En verdad el rumor lo tomé con humor porque estoy muy bien donde estoy y contenta. Estoy feliz y super conforme con el cambio, sentí que tomé la decisión correcta y tal vez si la estuviera pasando mal, me hubiera enganchado, pero lo dejé pasar.

PING - PONG

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

-Alegre, intensa, serena y buena.

-¿TU MEJOR VIRTUD?

-La generosidad.

-¿TU PEOR DEFECTO?

-Mi carácter.

-¿QUÉ TE PONE DE MAL HUMOR?

-La ciudad.

-¿Y DE BUEN HUMOR?

- La naturaleza.

-ALGÚN PASATIEMPO.

-Hacer yoga y meditar.

-¿UN TALENTO OCULTO?

-Actuar.

-¿CON QUÉ TE LUCÍS?

-Siendo confidente del otro.

-TU COMIDA FAVORITA.

-¡Qué difícil! Algo con papas.

-UNA SERIE.

-Breaking Bad.