Diferentes caminos han recorrido su trayectoria y presentaciones por todo el país. En sus roles de vedette, modelo, actriz, panelista y conductora de envíos por cable, Celina Rucci forjó su propio destino. Por otra parte, formó parte de las "Incorrectas" de Moria Casán, en la última etapa del popular ciclo, circunstancia que le permitió indagar en un abanico generoso de variedad temática.

Su vida personal, en tanto, presentó un giro fundamental y motivó su radicación en Estados Unidos con el objetivo de convivir con su pareja, el cirujano rosarino Federico Girardi. En charla con DiarioShow.com, desde el país del norte, la ganadora del "Bailando", temporada 2007, abordó su presente sentimental como así también la caliente información cotidiana que se registra en todo el mundo.

-¿Cómo estas viviendo esta nueva etapa de emergencia sanitaria en Nueva York?

-No tengo dudas que mis días acá están llenos de diversos desafíos, por otra parte la pandemia los hizo mucho más intensos.

-Afirmaste, hace poco, que dejaste tu vida en Buenos Aires por amor. ¿La relación con Federico Girardi marcó una bisagra en tu mundo personal?

-Lo de dejar todo por amor, puntualmente, fue un título que me puso la prensa; por otra parte, es verdad que me enamoré de un hombre que vive en Nueva York y que desarrolló su profesión aquí, pero, también, me entusiasmó el hecho de poder perfeccionar mi inglés, otras artes y ampliar mi abanico laboral, además, la circunstancia de trabajar como artista en Estados Unidos encierra, por otra parte, un sensible mérito. Y conocerlo a Federico, a su vez, me mostró que quiero envejecer a su lado. Es un bello sueño que atesoro.

-Tu familia, entiendo, que se encuentra encaminada en la ruta de la vida. Tu hijo (Uciel Gustavo) tiene 25 años, en tanto, tus hijas, 24 y 23 (Noelia y Daniela), respectivamente. Ellos, en Buenos Aires, siguen con sus universos personales.

-Mis hijos, como bien lo señalas, se encuentran en Buenos Aires por propia decisión. En cuanto a vidas encaminadas es una definición muy amplia, lo que si se es que ya les di todo y más, ahora, les toca a ellos encontrar sus propósitos y rumbos; en tanto, las puertas de mi casa, en el lugar en que se encuentren, siempre van a estar abiertas para mi familia y amigos.

La ex vedette, panelista y actriz vive momentos de plena felicidad.

-Además del estudio de inglés, ¿cómo transcurre tu día habitual en Nueva York?

-Como todos sabemos, por cuestiones de fuerza mayor, todo el mundo se estableció de acuerdo a las circunstancias que vivimos, entonces, muchas de las actividades que estaba haciendo o tenía pensado poder hacer se suspendieron hasta que pase la pandemia. Normalmente, me estoy tomando con calma el hecho de tener pocas actividades pero, por primera vez en mi vida, tengo tiempo absoluto para mí.

-¿Qué diferencias encontrás en las relaciones humanas que se presentan en Buenos Aires y en Nueva York?

-Aquí las personas son muy respetuosas y cordiales, no noto resentimientos y son muy confiados; si hablamos de amistades, yo tengo mis amigos de toda la vida en Argentina, acá creo que cuesta más entrar en confianza.

Celina Rucci: “Mis hijos están en Buenos Aires. Ya les di todo, ahora, les toca encontrar sus propósitos. Las puertas de mi casa, están abiertas para mi familia y mis amigos”.

-Puntualmente, ¿Cómo nos ven hoy en día los norteamericanos?

-Si bien el norteamericano que va a la Argentina, vuelve fascinado-siempre y cuando no le roben-sucede que no estamos en el mapa mundial de los países del primer mundo. Aún nos falta resolver muchas acciones básicas como la inseguridad, la salud, la estabilidad económica y el tema de la corrupción.

-¿El empoderamiento femenino sigue teniendo la misma fuerza, hoy en día, en la industria del espectáculo?

- No tengo dudas que el empoderamiento femenino transcurre en el día a día, es poder decir libremente los atropellos de algunas personas, es encontrar el equilibrio y, poder trabajar con dignidad sin que nadie te humille o te abuse. Cada generación la va a tener más clara, o al menos es lo que deseo.

Junto a su pareja, Federico Girardi, en Nueva York.

-¿Cómo se evalúa por allá la vuelta a los escenarios?

-Acá Broadway cerró y se supo que hasta el 2021 no abrirán las puertas los teatros, todos en su mayoría tienen ayuda y los salarios de las personas que trabajan en dichos ámbitos, siguen cobrándolos; es decir, aquí la ayuda económica se encuentra muy bien repartida.

-¿Qué extrañas, por sobre todas las cosas, de Buenos Aires?

-Por sobre todas las cosas, las reuniones con la familia y amigos.

Celina Rucci: “Incorrectas fue un programa buenísimo, tantas mujeres hermosas y con personalidades increíbles; yo me divertía muchísimo con ellas”.

-¿Si tuvieras una buena oferta de trabajo volverías?

-Siempre me gustó que me sorprendan, a un desafío laboral que me genere adrenalina no me puedo negar nunca.

-¿Qué recuerdos atesoras de "Incorrectas"?

-"Incorrectas" fue un programa buenísimo, tantas mujeres hermosas y con personalidades increíbles; yo me divertía muchísimo, un determinado día me vino a ver mi pareja y me encantó.

Se enteró de la operación de cadera de Madonna por su marido cirujano.

-Tenés como vecina en el barrio a Madonna. ¿La llegaste a ver en alguna oportunidad?

-No, no la vi, pero fui la primera en enterarme que se operaba de la cadera, en el hospital, precisamente, donde trabaja mi pareja, Federico.

-¿Cómo viviste el proceso electoral en Estados Unidos y que diferencias encontrás con el nuestro?

-Aún no estoy muy empapada con la política americana, lo que si se es que los organismos acá, generalmente, funcionan bien, esté quién esté de presidente. Igual estas elecciones (triunfo de Joe Biden) fueron muy raras.

-¿Algún sueño por cumplir?

-Voy a trabajar en Hollywood y también en Broadway, más que un sueño es, particularmente, un objetivo, además pienso, nuevamente, en convertirme en mamá (risas).

En 2007 ganó el "Bailando por un sueño" por su desempeño en la pista.

CUANDO SE LLORÓ LA VIDA

"MI ABUELA SE CANSÓ E HIZO EL PATO A LA NARANJA"

En declaraciones periodísticas que realizó recientemente, Celina Rucci evocó aspectos de su infancia y también de su adolescencia. La figura mediática destacó como determinados episodios quedaron marcados a fuego en la memoria de sus recuerdos más íntimos. Junto a su madre Cristina vivió, en el barrio de Caseros, todo lo que fue la etapa de su niñez, puntualmente.

En tanto, su padre, Juan Domingo abandonó el hogar cuando ella contaba solamente con tres años. Sin embargo, las vueltas de la vida le iba a deparar sorpresas impensadas: "Fue una etapa cruda, atesoraba una continua ilusión en que apareciera. Por suerte, me enteré de que estaba en Río de Janeiro, me reencontré con él y comenzamos una relación más profunda y de grandes".

La actriz a corazón abierto.

Ya desde niña, el amor de Celina por las mascotas se hizo presente de manera muy firme. Recordaba la actriz que tenía un pato en su casa, aunque los ruidos que provocaba generaban una gran incomodidad en alguno de sus vecinos. Debido a ello, su abuela decidió ponerle punto a final a ese conflicto que despertó, luego, una profunda tristeza a aquella nena.

"Mi abuela hizo pato a la naranja y yo me lloré la vida. Me subió fiebre y nadie pudo comer con el escándalo que armé. Fue tan traumática esa situación que aún se lo echa en cara a mi vieja", expresó.

Otro episodio que pone en evidencia esa mágica sucesión de imágenes que continúan presentes esta referida a su época de estudiante. Celina iba al colegio de Nuestra Señora de la Merced y su diferencia física y de altura con sus compañeritos era más que notoria. "Ocupaba el último lugar de la fila pero nadie se atrevía a cargarme porque tenían miedo que les diera un par de cachetazos", contó.

SU ÍNTIMA AMISTAD CON FORT

"RICARDO FUE MI AMIGO GAY"

Hace 10 años, Celina Rucci y Ricardo Fort ocupaban la tapa de las revistas de la farándula con impactantes fotos de ambos en varias playas de Brasil, gozando y disfrutando de la vida a full. Al poco tiempo, bastante enojada con esta circunstancia, Celina se encargó de desmentir el supuesto romance y redobló la apuesta contra la humanidad del popular mediático, cuya historia formará parte del eje argumental, próximamente, de una atrapante miniserie.

En ese entonces, Celina puntualizó que "Si fuera heterosexual, hubiera mantenido otra distancia. Todo el mundo sabe eso y se lo dicen a Ricardo, de manera irónica, en la propia cara".

Y fue avanzando, cada vez con más contundencia: "Fort es la única persona que paga para trabajar, aunque tendría que ser al revés. La mayoría de la gente trabaja para que le paguen". Finalmente se refirió al ultra mediático de ese entonces con estos términos y para despejar dudas, por otra parte: "En definitiva, Ricardo fue mi amigo gay".

Con Ricardo Fort viajaron mucho, especialmente a Miami.

Por R.F.