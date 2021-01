@Rfilighera

Familia de artistas. Vocación que nació en las propias entrañas del destino y que marca a fuego a varias generaciones. Su padre, Abrasha Rotenberg, nacido en Ucrania y de origen judío, se formó como escritor, periodista y editor; en tanto, su madre, Dina Gutkin Saposnik, conocida popularmente como la cantante Dina Rot, nació en Mendoza y pasó su infancia en Santiago de Chile, transitando, luego, su actividad, por toda Latinoamérica.

En tanto, su hermano, Ariel Rot es también músico y se encuentra radicado, desde hace varios años, en España. Todo este cuadro de situación sirve para graficar el universo de creatividad y compromiso interpretativo de Cecilia Roth, una de las actrices de mayor consideración en toda la industria de espectáculos a nivel hispano.

Precisamente, Cecilia acaba de realizar, en su debut en el Teatro General San Martín con el espectáculo que se denominó "Muy bodas de sangre", presentado en tres partes y en el que Cecilia tuvo su actuación, precisamente, en el segmento final. La determinada propuesta que se ha dado en llamar "Modos híbridos" pertenece al ciclo de audiovisuales del CTBA y está basada en el gran clásico de Federico García Lorca, con idea y dirección de Vivi Tellas. Se puede ver en la web complejoteatral.gob.ar.

En función de esta particular experiencia, DiarioShow.com le preguntó a Cecilia qué cuestiones artísticas y humanas le permitió indagar en esta modalidad que se denomina biodrama. Y señaló: "Por sobre todas las cosas, las humanas. Indagamos, todo el elenco, en determinadas referencias personales y de esta manera, pudimos bucear en nuestra biografía personal. Por otra parte, yo creo que somos un componente de todas nuestras cosas; es decir, nuestros caminos literarios, teatrales y cinematográficos están entretejidos con la vida misma, por lo tanto, el biodrama es una excelente oportunidad para poder combinar todas estas cuestiones arriba de un escenario".

La querida artista se confesó con DiarioShow.com

-¿Cómo se insertó, en esta propuesta, la acción poética y el signo trágico de Federico García Lorca?

-Todo esto lo armó la directora Vivi Tellas, una gran conocedora del biodrama y lo hizo con mucho sentimiento. Y en este sentido, no tengo dudas, que en todas las biografías personales que hemos transitado estaba el signo trágico de Federico García Lorca. Sobre todo, "Bodas de sangre" permitió recorrer la presencia del destino y la muerte de gente cercana, querida y amada; también el amor que no pudo ser y el amor trágico, fundamentalmente.

-Hiciste hace poco una ficción por WhatsApp, "Amor en cuarentena" para retomar, ahora "Audioguías para que vuelvas". ¿Cómo fue esta experiencia?

-Me aportó muchísimo, profesionalmente, además, porque se trata de algo totalmente distinto. Constituyó un trabajo teatral hecho en WhatsApp y que forma parte de un lenguaje básico en la tecnología de los tiempos que nos tocan vivir. Este formato ficcional se envia al público, y llega de manera orgánica y natural. Y al trabajar este material desde un celular nos ubica ante una experiencia única ya que de no haber existido esta emergencia sanitaria, probablemente, no lo hubiéramos desarrollado nunca. Y me llevó, a modo de balance, a poner en la mesa de trabajo situaciones personales que, generalmente, no se suelen tener en un escenario teatral, televisivo o cinematográfico. Ha sido un trabajo profundo y, por otra parte, marcadamente divertido.

Participa por streaming de "Muy bodas de sangre", una producción inspirada en la obra de Federico García Lorca.

SOCIEDAD PANDÉMICA

-¿Cómo pensás que ha sido, en líneas generales, nuestro comportamiento?

-La pandemia como hecho en sí encierra un paisaje trágico. Ha provocado en cada uno de nosotros, la necesidad de ponerse en otro lugar frente a la vida, es un camino complejo y que nos da la posibilidad de poder entender que la vida te da una vuelta y media sin que nos demos cuenta.

Nos adelantó el futuro de una manera impensada; avanzamos en un año desde lo personal y tecnológico y nos vimos obligados a generar situaciones que, de no haber sido por esta emergencia sanitaria, la hubiéramos experimentado mucho más adelante. En apenas un año tuvimos que reconvertirnos. Entiendo que una gran parte de la sociedad argentina ha estado a la altura de las circunstancias, aceptando e incorporando esta nueva modernidad y que nos incentivó, por otra parte, para pensar y afianzar comportamientos, seguramente, más sociales, más humanos.

-La industria del espectáculo es una de las actividades más castigadas. ¿Creés que el trabajo del actor, en este contexto debería ser incluido en la categoría de "esenciales"?

-No tengo dudas que cada uno de nosotros en estos tiempos ha encontrado refugio en los libros, en la música, en los actores, en el cine y en las series. Teniendo como eje esta circunstancia, no tengo dudas que la cultura es esencial en la vida de los seres humanos. Sin cultura, sin arte, sin entretenimiento, nuestra existencia apuntaría, cada vez más, a una terrible angustia que nos llevaría a la locura. No solamente por la pandemia, sino por la vida en general. Por otra parte, nuestro gremio no ha recibido ayudas, fueron mínimas y si bien, entre nosotros, hemos construido lazos solidarios, me dejó a mi muy desconcertada la poca bola que se le ha dado a la cultura.

Cecilia Roth: “Nuestro gremio no ha recibido ayudas en esta emergencia, fueron mínimas, y si bien entre nosotros hemos construido lazos solidarios, a mí me dejó muy desconcertada la poca bola que se le ha dado a la cultura”.

-¿Cómo te imaginás la nueva realidad de ficciones con protocolos y distanciamientos?

-Ya se está incursionando de esta manera en el cine y el teatro, también, será distinto. Hasta ahora, mi trabajo se ha desenvuelto vía online y a través del streaming pero, quiero fervientemente que no sean las únicas posibilidades de expresión en el día de mañana.

-¿Por qué los canales de aire prefieren emitir latas extranjeras en lugar de la enorme cantidad de ficción nacional que tienen archivadas?

-Realmente, no te puedo contestar esta pregunta. No querría pensar que no lo hacen porque no quieren pagar Sagai (Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes), no querría pensar que por un hecho miserable no lo hacen. Insisto, no querría pensar en eso.

Cecilia Roth: “Todos los personajes siempre me dejan cosas y, además, me gusta insertar situaciones que hacen a mi universo personal”.

-En el filme "Crímenes de familia" interpretaste a una señora de clase burguesa que debe enfrentar el juicio de su hijo por intentar matar a su ex esposa. ¿Que te dejó este personaje?

-Todos los personajes siempre me dejan cosas y, además, me gusta insertar situaciones que hacen a mi universo personal. En realidad, lo que me dejó ese personaje ha sido de una experiencia maravillosa y también la posibilidad de haber compartido con un grupo muy importante de compañeros en todas las áreas.

-¿Sos optimista con lo que vendrá para tu profesión?

-No sé, realmente, si puede llegar a suceder algo realmente mejor, lo desconozco, por lo menos, lo que deseo que lo que llegue sea distinto, a partir que sean situaciones distintas, estaríamos ante la presencia de mejores sueños.

Protagoniza "Audioguía para que vuelvas", una experiencia por Whatsapp.

ELEGIDA

"PEDRO ALMODÓVAR HA SIDO UNA BISAGRA ARTÍSTICA EN MI CARRERA"

En el debut cinematográfico de Pedro Almodóvar con "Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón" (1980), Cecilia Roth formó parte del elenco con un pequeño papel. Es la chica del anuncio de bragas (bombacha) marca Ponte, propiedad comercial de Pepi (Carmen Maura) convertida en publicista y autora del ya mítico "Hagas lo que hagas, ponte Bragas".

Rodando "Dolor y gloria" con el director y Antonio Banderas. En ese filme también trabajó Penélope Cruz.

En tanto, en "Laberinto de Pasiones" (1982) Cecilia interpreta a uno de los personajes principales de dicha historia, el de la ninfómana Sexilia, líder del grupo de rock Las Ex. Por su parte, en la película "Entre Tinieblas", (1983) Roth encarna a Merche, una de las últimas monjas protegidas de la orden de las "Redentoras y humilladas" y antigua amante de la madre superiora de ese convento (Julieta Serrano).

Por su parte, en "¿Qué he hecho yo para merecer esto?" (1984) Cecilia Roth vuelve a ser la chica de un anuncio publicitario, en esta ocasión, de café. "Nunca olvidaré esa taza de café" afirma su personaje puntualmente.

Tuvo un pequeño papel en "Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón" (1980), el debut de Almodóvar.

Posteriormente, Cecilia Roth vuelve a trabajar con Pedro Almodóvar en "Todo sobre mi madre" (1999), en esta ocasión como auténtica protagonista. En el citado film, la actriz interpreta a Manuela, una madre soltera que pierde a su hijo Esteban (Eloy Azorín) y decide viajar a Barcelona en la búsqueda de su padre. Su desgarradora interpretación le valió el premio Goya a la mejor actriz en el 2000.

Mientras que en "Hable con ella" (2002), Cecilia aparece brevemente entre los asistentes al concierto de Caetano Veloso, junto al propio Almodóvar y Marisa Paredes. En tanto, en "Los Amantes Pasajeros" (2013), la actriz argentina interpreta a Norma Boss, también conocida como Miss Take, una mujer que conoce las intimidades de los 620 hombres más importantes de España. Finalmente, en el filme "Dolor y gloria" (2019), Cecilia Roth es Zulema, la actriz argentina que se encuentra al director de cine Salvador Mallo (Antonio Banderas) al comienzo del filme.

En "Todo sobre mi madre" (1999) cumplió un rol consagratorio que la hizo muy famosa en España.

Sobre esta impecable sociedad artística, Cecilia Roth brindó el siguiente testimonio: "Pedro (Almodóvar) ha sido una bisagra artística en mi carrera y, además, lo había sido antes, porque los amigos son siempre una bisagra en nuestra existencia, te enamorás amistosamente de ellos y tu vida cambia de una manera maravillosa".

"Los amantes pasajeros" (2013), otra brillante colaboración entre Cecilia y Pedro.

Por R.F.