Cecilia Roth, una de las actrices más importantes de la Argentina, vuelve a la televisión con una producción argentino-colombiana ambientada en la crisis de 2001 que sufrió nuestro país.

En "Los internacionales", que relata la historia de una banda de ladrones que decide viajar a la Argentina para llevar adelante una sucesión de robos en medio del estallido social, la artista interpreta a una ambiciosa fiscal que quiere llegar a la Corte Suprema.

Con ese histórico año para todos nosotros como ambientación y motivación de la ficción, a Cecilia, como compatriota, la toca de una forma particular a pesar de haber pasado mucho tiempo en el exterior. "Cuando comenzó todo yo estaba en México filmando, por cuatro meses, desde diciembre hasta finales de abril. Cuando volví a la Argentina fue muy duro ver el resquebrajamiento social y económico. Yo tenía la fortuna de estar trabajando en ese momento y obviamente que me afectó mucho vivir en un país en crisis. Por supuesto que te afecta, y te quiebra, te duele. Hasta que salimos de eso fue muy difícil", explica a DiarioShow.com

El thriller, que el miércoles estrenó su primer episodio en Telefé y ya se puede encontrar completo en Flow, se resguarda en la idea de que todos conocen esa porción de la historia argentina. Es que aquellos meses quedaron grabados en la mente de millones de personas, porque cambió intrínsecamente nuestra forma de ver y relacionarnos en sociedad. Algo similar a lo que seguramente ocurrirá en la actualidad, gracias a la cuarentena, el aislamiento y las medidas de sanitización.

Al respecto, Cecilia asegura que "se habla de una nueva manera de vincularse, una nueva realidad. No sé cómo será, pero habrá cambios, sin dudas. El virus vino para quedarse. No sé si habrá una post pandemia, el virus seguirá y nosotros tendremos que adaptarnos relajando algunas normas y otras no. Venimos machacados con todo esto. Cicatrices quedarán sin duda y habrá una nueva mirada de todo, pero no sé si será global, individual o de otra forma".

Una actriz todo terreno.

El dilema actoral de hoy

Una nueva grieta se abrió en los últimos tiempos, entre los artistas que prefieren no exponerse a los riesgos de una enfermedad que nadie entiende aún del todo y los que necesitan trabajar y quieren una solución urgente.

La posición de Roth es clara: "No se debe trabajar, respeto la cuarentena absolutamente. Es inútil pensar que podemos trabajar con distancia social y con barbijo, en las plataformas que conocemos. Habrá que reinventar o inventar nuevas posibilidades en las cuales no haya que estar en el mismo sitio mientras se actúa. No hay que trabajar a pesar de las dificultades económicas, aunque todos nos estamos gastando nuestros ahorros. Muchos que no tienen nada están siendo ayudados por artistas solidarios, que es algo lógico, darnos la mano cuando la pasamos mal".

Si bien se siente muy cerca de su tierra natal, tanto por sus afectos como por su trabajo, Roth aclara que existen diferencias entre España y la Argentina, al menos en el trato que tienen con ella: "Me gusta trabajar en ambos lugares, hay mucha creatividad en los dos países. En ese sentido soy absolutamente feliz de poder desarrollar mi carrera en los dos lugares. En España sí es cierto que soy más reconocida. No diría que menos cuidada en Argentina, pero acá hay un tema con el celebritismo (sic). En España está muy separado lo que es el actor, de la celebridad circunstancial, hay mucha distancia entre una y otra cosa".

Roth es una actriz muy prestigiosa también en la península ibérica, donde llegó a ser una "chica Almodóvar" e, incluso, tuvo un emotivo homenaje a su trayectoria en el festival de cine de Málaga, uno de los más importantes del país. "No me gusta mucho la palabra carrera, me gusta mucho más la palabra aventura, un recorrido vital", dijo entonces, lo que la pinta de cuerpo entero.