Exitosa actriz de "Tango Feroz", "Montaña Rusa" y "No sos vos, soy yo", Cecilia Dopazo volvió a incursionar en el mundo de la actuación tras sus pasos como directora y junto a Patricia Palmer protagonizará "Radojka", una obra de teatro con mucho humor negro que se estrena el viernes 5 de febrero en el teatro Picadilly.

Patricia Palmer y Cecilia Dopazo para "Radojka" en el teatro Picadilly.

En diálogo con DiarioShow.com, la reconocida actriz se refirió a su vuelta a los escenarios, a la "tensión entre la necesidad y las ganas de trabajar" debido a la pandemia del coronavirus y reveló un inédito momento que vivió junto a Antonio Gasalla en los comienzos de su carrera actoral.

Un recuerdo para el olvido :

Haciendo un paralelismo con su personaje en "Radojka", una mujer que hace cualquier cosa por conservar su trabajo, Cecilia recordó un gracioso momento que vivió con Antonio Gasalla al comienzo de su carrera profesional.

"Cuando tenía 19 años, me colé en Canal 7 y me metí ilegalmente en la cafetería. Ahí estaba Gasalla y fui corriendo a hablarle. Le dije ´Antonio! Te admiro muchísimo, me gusta mucho la comedia y me gustaría mucho que me hagas un casting´. El me miró de arriba a abajo, re mal diciendo ´¿quién es esta?´, y se fue caminando. Me dejó pagando, pero yo me sentí muy osada porque me podría haber salido bien", contó.

Cecilia Dopazo reveló una icónica situación con Antonio Gasalla en Canal 7.

"Parece una pavada pero la adrenalina corre cuando entrás en un canal y ves caras que podrían ayudarte en tu futuro. A Gasalla me lo volví a cruzar en una entrevista y nunca se lo dije porque fui invitada como estrella. No se dio la situación para que se lo recuerde pero podría haber sido muy gracioso", finalizó entre risas.





Su obra junto a Patricia Palmer se estrena el viernes 5 de febrero en el teatro Picadilly.

Teatro y coronavirus

Por otro lado, se refirió a los contagios de muchos artistas, ya sea Carmen Barbieri o Flavio Mendoza, la reconocida actriz confesó tener miedo: "Sí, es inevitable. Uno no vive en un tupper y ve lo que sucede, pero es un riesgo que yo decidí tomar. Sin embargo, hay muchos que se cuidan y se contagian, entonces es un equilibro. Si te tiene que tocar, te toca".

La distancia organizada entre Cecilia Dopazo y Patricia Palmer.

"Es algo con lo que todos tenemos contradicción. Hay una especie de tensión entre lo que uno quiere y lo que uno necesita, pero también hay que tener mucho cuidado. El ciclo de la vida es tensión. Yo creo que hay que correr el riesgo y animarse pero con todos los cuidados necesarios, que los estamos tomando. Hay que seguir viviendo", manifestó.

La actriz compartió los protocolos tomados en "Pequeñas Victorias".

"La Dopazo" explicó las medidas sanitarias tomadas para evitar el contagio y reveló un pequeño deseo para el público: "El camarín está lleno de alcohol en gel y barbijos.Toman la fiebre al público, alcohol, todos mirando para adelante y con distancia entre las butacas. La idea es que cuándo la gente venga pueda evadir la realidad, que no es nada linda, por una hora y media. Que con la imaginación se vayan a otro lugar. Con Patricia (Palmer) nos reímos mucho, así que supongo que la audiencia también".

Patricia Palmer, Diego Rinaldi y Cecilia Dopazo.

Además, hizo un análisis sobre las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional durante el 2020: "Como vulgar ciudadana estoy de acuerdo con todas las medidas y protocolos sanitarios impuestos por los políticos. Estoy del lado de cuidarse y hay que hacer lo que dicen de ´arriba´. Así está organizada una sociedad".

Sin embargo, la actriz se mostró muy dubitativa ante la positibilidad de vacunarse: "Quiero consultarlo con mi médico clínico porque me parece una decisión muy importante como para tomarla sola".

La actriz en su juventud como actriz.

Por S.N.