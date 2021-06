@viviranaromano

Las últimas semanas fueron intensas para la periodista Carolina Losada. El hisopado le dio positivo y atravesó el coronavirus sin demasiadas complicaciones. “La verdad que lo transité bastante bien; a veces una hasta se siente culpable de decirlo como en mi caso, ya que fue un resfrío fuerte y nada más, muy sencillo, porque hay mucha gente que se muere, ya tenemos casi 90.000 fallecidos".

"Inclusive, tengo tres compañeros de trabajo que no pudieron superar la enfermedad”, lamenta. Ya recuperada, contó que, por otro lado aceptó una propuesta para dedicarse a la política: ser candidata a senadora Nacional por Santa Fe, en un sector de Juntos por el Cambio.

“Yo iba a renunciar a América, pero el canal me aconsejó que pida licencia. Me dijeron, ‘quédate porque nosotros te queremos’” contó. La familia de Carolina vive en Mendoza, pero ella nació en Rosario, la ciudad adonde siempre regresa. “Es mi lugar en el mundo, amor ir y me llena de emoción cuando recorro las calles, y huelo mi barrio. Estudié Administración de empresas y Económicas en la Universidad Nacional de Rosario, después viví en Alemania e Italia, y al regresar me contactó Pancho Dotto para su agencia”, recuerda.

-¿Rompiste el prejuicio de que las rubias no pueden ser “inteligentes”?

-Es un prejuicio que me afectó en algunos momentos, pero demostré que podemos tener criterio además de ser inteligentes. Siempre quise ser periodista, aunque el mandato familiar me llevó a estudiar otras carreras.

-¿Cómo recordás tu paso por el programa de Baby Etchecopar?

-¡Fue un placer! Es divertido y un gran compañero, es distendido en el aire y fuera de cámara; es como estar en una reunión de amigos, pero con información concreta.

-En 1996 bailaste el tema “Cómo es posible” con Luis Miguel. ¿Viajaste a Acapulco?

-En esa época yo estaba en México porque estaba de novia con un chico mexicano, entonces cuando iba me quedaba varios meses. Llevaba mi book y una agencia me mandó al casting, la fila daba vuelta una manzana entera y me eligieron.

Carolina bailando en el videoclip del "Sol".

- ¿Pudiste hablar con Luismi?

-Sí, tenía muy buena onda, lo grabamos en una de sus residencias en Acapulco, la casa que se ve en la serie, la de la playa frente al mar. El coreógrafo me estaba explicando cómo era el pasito, se acercó, me saludó y me dijo que sabía que yo era argentina, que tenía muy buenos amigos y terminamos juntos ensayando el pasito. Es amoroso, divino trabajando, y me di cuenta de que a veces el entorno es el que aísla al famoso.

PING PONG

- ¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

- Soy una persona honesta.

- ¿TU MEJOR VIRTUD?

- La sinceridad.

- ¿TU PEOR DEFECTO?

- Creo que a veces debería tener más “filtro”.

- ¿QUÉ TE PONE DE MAL HUMOR?

- Cuando tengo que correr mucho de un lado para otro con la agenda apretada.

- ¿Y DE BUEN HUMOR?

- Un día lindo.

- ALGÚN PASATIEMPO.

- Cocinar.

- ¿UN TALENTO OCULTO?

- Cocino muy bien.

- ¿CON QUÉ TE LUCÍS?

- Soy buena anfitriona.

- TU COMIDA FAVORITA.

- Todo lo que sea vegetariano.

- UNA SERIE.

- “Game of thrones” me encantó.

- SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, ¿QUÉ SERÍAS O HARÍAS?

- Me encanta la política, y todo lo que tenga que ver con la naturaleza.

- ¿UN ARTISTA FAVORITO?

- Meryl Streep.

- ¿UNA CANCIÓN?

- Alguna de Bob Marley.

- ¿LAS VACACIONES PERFECTAS?

- Playa, familia y amigos.

- ¿UN MIEDO?

- La inseguridad.

.

- ALGUIEN EN QUE CONFÍES CIEGAMENTE.

- La familia.

- UN PLACER CULPOSO

- Me doy todos los gustos, no tengo culpas.

- ¿LO PRIMORDIAL EN UNA PAREJA?

- La confianza.

- UN GUSTO EXÓTICO.

- No tengo.