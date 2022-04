Los desafíos aparecen como un componente muy importante en la carrera de un artista. La idea de mantenerse en movimiento resulta muy atractiva para Carola Reyna, quien encara el 2022 con el disfrute de dos proyectos masivos realizados en 2021, como lo son una película y una serie. "Nunca había hecho de médica, al menos de complejidad, y es un reto, siempre al trabajar de médico o de policía está la idea de que es difícil", aclara sobre su rol en "El primero de nosotros", la nueva apuesta de Telefé. Además, acompaña a Diego Peretti y Julieta Cardinali en "Ecos de un crimen", que tuvo gran recepción en los cines y ya está en HBO Max. También, recuerda la importancia que tuvo la aparición de ambas producciones en tiempos complicados: "Son proyectos que agradezco mucho, porque fueron intrépidos desafiando lo que había que desafiar, hubo muchas situaciones en las que había que superar el estrés".

-¿Creés que ese contexto cambió la forma de trabajar?

-Al principio tenía un poco de miedo. Le tenía que decir a mi cuerpo que se abra, porque estaba inhibido. Hay una serie extranjera que me encanta y la siguieron haciendo en pandemia, yo veía que los actores tenían el cuerpo rígido, es totalmente inconsciente lo que digo, pero hay algo que no puede seguir estando atrás. Agradecía que no tocaba dar un beso, por ejemplo. Al actuar, no te digo que te olvidás de todo, pero hacés cosas que en tu vida no las hacés, entonces se iba superando.

-¿Qué importancia le das a esta renovada apuesta por la ficción?

-Estamos todos queriendo que haya más ficción, al público le encanta la ficción nuestra. Todos consumimos cosas de todo tipo, pero en pleno aislamiento volvieron a pasar "Educando a Nina" y fue un exitazo, hay cierta identificación en los actores que uno conoce. Creo que se sigue consumiendo y se seguirá consumiendo la ficción. Hacen falta otras cosas, además, como un programa de humor, que escasean.

Carola Reyna en "Ecos de un Crimen".

El paso del tiempo todavía encuentra a Carola Reyna junto a Boy Olmi, su pareja hace 30 años. Las escapadas para ponerse en contacto con la naturaleza surgen como fundamentales para recargar energías. "Si tenemos un rato libre, más allá de que nos encantan las ciudades, tenemos tendencia a ir a lugares que nos desafían un poco", confiesa sobre la elección de los destinos de viaje con su esposo. Un ejemplo claro es la recorrida por Mendoza en un motorhome alquilado que realizaron para despedir el 2021.

-¿Dónde creés que está la clave para mantenerse activos con Boy?

-No es algo pensado o planeado, no tengo claro la vuelta que le encontramos. Creo que tiene que ver con nuestro espíritu innato, Boy es muy inquieto como persona, siempre está interesado en cosas. No tiene que ver con la edad, porque he tenido otros novios y nuestro comportamiento a los 20 y pico era más de quietud, como si tuviésemos 50. Boy nunca fue de quietud y yo siempre fui curiosa con algunas cosas, tuve una familia muy lúdica, de poder reírnos de las cosas que nos pasan y sobreponernos. Hay afinidad con cosas que nos gustan, porque somos bichos de ciudad, pero, si no tenemos un poco de naturaleza fuerte cada tanto, nos agarra una locura. Nos hace muy bien a los dos, es como si el ansiolítico perfecto fuera curtir naturaleza.

Carola Reyna, muy feliz junto a Boy Olmi.

PING PONG

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

-Sensible, histriónica y buena gente.

-¿UNA VIRTUD?

-El humor.

-¿UN DEFECTO?

-La duda.

-¿QUÉ TE PONE DE BUEN HUMOR?

-Me gusta ir por la vida cantando.

-¿Y DE MAL HUMOR?

-La avivada que se lleva puesta al otro.

-¿UN PASATIEMPO?

-Leer.

-¿UN TALENTO OCULTO?

-Soy muy buena nadadora.

-¿CON QUÉ TE LUCÍS?

-No lo sé, me parece demasiado ego responder eso.

-COMIDA FAVORITA.

-El arroz en cualquiera de sus formas.

-¿UNA SERIE?

-”Mad Men”.

-SI NO TE DEDICARAS A TU PROFESIÓN, ¿QUÉ HARÍAS O SERÍAS?

-Me hubiera gustado ser buzo o escritora.

-¿UN ARTISTA FAVORITO?

-Luis Alberto Spinetta.

-UNA CANCIÓN.

-Paso.

-¿LO PRIMORDIAL EN LA PAREJA?

-La afinidad.

-ALGUIEN EN QUIÉN CONFIÁS CIEGAMENTE.

-Mis amigos.

-¿UN MIEDO?

-Los rayos.

-LAS VACACIONES PERFECTAS.

-Un lugar que te obligue a cambiar mucho tu rutina.

-UN PLACER CULPOSO.

-Tomar mates, me hace mal.

-UN GUSTO EXÓTICO.

-Tengo como un placer muy potente a través de los aromas.

-UN SUPERPODER QUE TE GUSTARÍA TENER.

-Apretar un botón y estar visitando a mi hijo en España.