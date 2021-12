@Antoravinale

A un año de la muerte de Diego Maradona, el nombre del ex futbolista está más presente que nunca. Más allá de los escándalos que protagonizan sus herederos, abogados y el polémico círculo que lo rodeaba, hubo un poco de paz para sus fanáticos cuando se lanzó “Sueño Bendito” para recordar sus triunfos como deportista. Sin embargo, la serie biográfica cuenta de manera cruda la vida del Diez e inevitablemente genera polémicas además de emociones.

De todos modos, el elenco de la misma se limita a su participación y se enfoca en los logros de su carrera artística. Este es el caso de Carolina Rojas, una adolescente de 15 años con mucho futuro que tuvo la oportunidad de interpretar a Dalma Maradona en su infancia y, según relató con DiarioShow.com, fue el proyecto más grande que hizo.

“Fui a un casting cerrado y me tocó con la actriz que hace de Gianinna. Nunca me pasó de hacer una sola prueba y quedar”, recordó en diálogo con este portal. Y continuó contenta sobre la biopic que grabó en 2019: “Me dijeron que me parezco a Dalma de chica. En su momento era bastante parecida”.

Caro protagonizó varias escenas con Julieta Cardinali, quien se puso en la piel de Claudia Villafañe.

La actriz manifestó que construyó su personaje con su director que tenía muy en claro lo que quería contar y cómo. “Me guió en todo. No era una imitación sino una construcción de personaje, no es mi trabajo imitar. Tenía que construir a Dalma de chica y ese vínculo con el papá que era el mejor jugador de fútbol, idolatrado”, destacó.

Consultada por si tuvo la oportunidad de conocer a la hija del Diez, resaltó: “A Dalma no la pude conocer pero pude mirar fotos y videos en internet. Me encantaría conocer a Dalma. Yo hasta ahora no pude llegar a ella, no se si podré mandarle un mensaje por Instagram y que me responda”.

Carolina reveló que quedó en la bipic tras realizar el primer casting.

Como tantos otros jóvenes de la misma edad, Caro no tuvo la posibilidad de vivir la “época de oro” de Maradona y, tal vez, haya escuchado parte de la última etapa donde incluso hubo estremecedoras declaraciones de Mavys Álvarez. Al respecto, la joven expresó: “No tengo una opinión muy armada de Diego porque no lo conocí en esa época. Y como mis viejos no son tremendos fans de chicos, en mi casa mucho no se habla de eso. Solo se lo que se conoce, que era el mejor jugador de fútbol y ganó un mundial, muy clara no la tengo”.

.

De la misma manera, sostuvo que en la serie se conserva una mirada “muy objetiva” sobre Diego: “No tengo una opinión formada de Diego y no me interesa formar una opinión de su vida personal más allá del fútbol". "Hay una jugada que vi de él por youtube”, dijo entre risas. En cuanto a la posibilidad de una segunda temporada de la serie, soltó: “Eso la verdad no sabría responder, yo no grabé nada de una segunda temporada”.

Una carrera desde pequeña

Si bien Caro todavía es una adolescente de 15 años, su carrera actoral comenzó desde muy pequeña. “Arranqué a los 6 años en una academia de barrio. Mis papás no querían porque era un mundo gigante para una nena tan chica”, indicó sobre sus inicios en la actuación.

“Voy a un colegio de jornada simple y a los castings voy al mediodía para que por la tarde me quede libre para mis actividades extracurriculares. Al colegio voy al mediodía. Soy muy buena alumna, en la mayoría de las materias tengo diez y no me llevé nada nunca. Tengo mucha memoria fotográfica”, sostuvo la joven que se puso en la piel de Dalma Maradona en “Sueño Bendito”.

Carolina tiene 15 años y encarnó a Dalma en "Sueño Bendito".

Carolina sueña con crecer en el ambiente y poder seguir compartiendo su pasión por la actuación con el público, no obstante, confiesa que todavía es algo tímida y que no se acostumbra a que la reconozcan en la calle. “No me gusta contar donde estoy porque me da vergüenza”, finalizó.

Por A.R.