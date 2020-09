@Rfilighera

Como consecuencia de la afección que le había ocasionado en su rostro el herpes zóster -conocido popularmente como el mal de la culebrilla-, Carmen Barbieri debe enfrentar ahora una parálisis facial, lo que motivó su alejamiento del " Cantando 2020". En la noche de este miércoles será reemplazada por su amiga Luisa Albinoni en el concurso, pero la actriz también debió suspender los ensayos por Zoom de "Un estreno o un velorio", espectáculo que va a formar parte del reacondicionado teatro Broadway.

.

En comunicación con DiarioShow.com, Barbieri dijo: "Tengo una parálisis facial debido al herpes zóster y me va a reemplazar Luisa Albinoni. El domingo me llevó Federico al Fleni para hacerme un chequeo general y de esta manera descartaron todo sustento neurológico. Fede, en este sentido, estaba muy preocupado de que hubiese tenido alguna incidencia de este tipo, aunque felizmente, después de los chequeos, se descartó esta posibilidad".

"El herpes, primero, me atacó adentro de la cara y ahora lo hizo en el exterior; apenas puedo levantar el párpado, me pesa mucho y la boca, apenas sonrío, me queda el otro labio, el afectado, cerrado. No estoy tan dolorida como en las últimas horas, pero esto forma parte de un proceso de mucha incomodidad. Voy a tener que hacer reposo durante un mes, aproximadamente", lamentó.

En este sentido, los facultativos le cambiaron la medicación que estaba tomando y ahora se encuentra con una batería de nuevos medicamentos cuyo objetivo es atacar de raíz esta afección que afectó los filamentos nerviosos internos, lo que provocó la parálisis. En consonancia con el tratamiento, Carmen va a recibir, además, tratamiento kinesiológico para favorecer, paulatinamente, el movimiento de los músculos de la cara.

El grave estado de Carmen Barbieri.

Evidentemente, coadyuvó en todo esto la amargura que le generaron varios episodios personales que lesionaron su campo energético y, en este sentido, su situación fue diagnosticada por los especialistas como "estrés postraumático".

Cabe recordar que ese enorme caudal de tristeza primero se dio cita con la muerte de su madra, Anita Caputo (esposa del destacado cómico Alfredo Barbieri), ocurrida en febrero de 2018. Carmen siempre mantuvo una relación muy afín con su progenitora que con el paso del tiempo, se convirtió en un vínculo de amigas inseparables.

Casi un año después, muere quien fuera el gran amor de su vida, conflictos y separación mediante: Santiago Bal, a quien había cuidado y contenido en sus diferentes batallas contra el cáncer. Y el último y contundente golpe para la ex vedette que el hijo de ambos, Federico, tuvo cáncer de intestino, algo que felizmente, luego de un tratamiento de quimioterapia, pudo superar.

R.F.