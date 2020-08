@Rfilighera

Se reinventó. Alejada de los conflictos y grietas mediáticas, luego de superar instancias dramáticas como la muerte de su madre Anita y de su ex pareja, Santiago Bal, a quien protegió hasta los últimos minutos de su existencia, y la enfermedad reciente de su hijo, Fede Bal, Carmen Barbieri ha decidido revalorizar el poder del día a día. Por otra parte, es parte de algo muy importante: el regreso del teatro a la calle Corrientes, en el marco de la famosa "nueva normalidad". La capocómica interviene, vía Zoom, de los ensayos de la obra "Un estreno o un velorio", de Flavio Mendoza, que se llevará a cabo, autorización mediante, en un ya renovado teatro Broadway, con butacas separadas y protocolos por doquier.

"Estoy a un cincuenta por ciento", explica a DiarioShow.com. "Vengo de dos años muy complicados y a mi actual etapa la defino como de aprendizaje total; todos los días incorporo el conocimiento de algo nuevo, evito las discusiones. Aprendo a vivir de otra manera. Esta pandemia castigó severamente a todo el mundo y dentro de esta emergencia, se enfermó mi hijo de cáncer y la vida me dio un cachetazo muy grande. Fede siempre ha sido un hombre de enorme batalla en la vida, nunca se da por vencido, y además, contó con el plus de tener una mujer maravillosa y contenedora que es Sofía Aldrey; lo acompaña y ayuda", expresó Carmen.

Y agregó, en consonancia con este tema: "Luego de cinco meses de tratamiento de quimioterapia, Fede nos dio la noticia de que no existía más el tumor y experimenté el mismo impacto que recibí cuando me confirmó que tenía cáncer. Fue como un sacudón que recibí y a partir de esto empecé a creer en los milagros. El otro cincuenta por ciento que me falta para volver a ser como antes está centrado en seguir recorriendo este proceso de recuperación. Tuve muchas pérdidas en la vida".

En el " Cantando 2020" despliega su calidad de artista integral. (Jorge Luengo/Laflia)

Por otra parte, la actriz está muy agradecida a la convocatoria que le hizo Marcelo Tinelli para el " Cantando 2020". En este sentido, dijo que "estoy, aunque no se crea, en una etapa superadora; antes, en el " Bailando" me costaba muchísimo evadirme de las disputas y conflictos. Ahora me encuentro en una zona libre de pelea mediática".

Cuando la consultamos cómo observaba a Laurita Fernández (su ex nuera) en el rol de co-conductora del ciclo, Carmen opinó: "Laurita es una muchacha muy talentosa. Hace tiempo que viene haciendo muy bien la conducción, como en 'Combate'; está siempre atenta y es muy bella, no tengo dudas de que es una de las mujeres más talentosas que tenemos en esta franja generacional; es muy completa en todos los aspectos".

.

En cuanto al jurado del "Cantando", señaló: "Moria Casán es un tesoro en cuanto a conocimientos y sabe, como nadie, cómo moverse dentro del juego; Nacha Guevara, por su parte, es una figura eterna del show, es Carlos Gardel y los guitarristas, y Karina La Princesita entiende mucho del universo vocal, es súper estudiosa".

Así se reformó el Teatro Broadway, donde debutará pronto.

Barbieri se incorporó al elenco de "Un estreno o un velorio", producción creada y dirigida por Flavio Mendoza y que se podrá apreciar en el teatro Broadway cuando se habilite nuevamente el regreso a los espectáculos públicos presenciales. "El espacio ha sido totalmente cambiado; las butacas fueron instaladas con sus respectivas distancias, así como también el correspondiente señalamiento para el ingreso del público que se hará de manera muy pausada. Entonces, el Broadway pasó de ser una sala de mil ubicaciones a una de quinientas localidades. También, antes, había alrededor de 20 personas arriba del escenario y ahora serán menos, es decir, las que va a permitir el protocolo. Flavio es un gran trabajador y está haciendo todo lo posible para formalizar este ansiado regreso", detalló.

En su plano más personal y solidario, la artista contó: "Me pone muy triste el hambre de mis compañeros, en este sentido, dentro de mis posibilidades, trato de cocinar más y cuando tengo alrededor de 50 viandas, salimos a recorrer las casas de unos amigos para que pueden tener alimentos durante una semana. Soy consciente de que es muy poco y no alcanza, sin embargo, aportamos lo que es posible desde nuestro lado".