Su apodo de "La leona" ha sido y es una suerte de marca registrada para definir en cuerpo y alma, como luchadora ante cualquier tipo de adversidad, a Carmen Barbieri. Luego de tantas tormentas, incluida una reciente, como el accidente que tuvo su hijo Fede Bal en Brasil y que le costó una triple fractura expuesta, la capocómica vuelve a subirse a un escenario, su gran pasión.

En charla con DiarioShow.com, la actual conductora del ciclo de cable "Mañanísima" e integrante del programa "Los 8 escalones" parodió esa circunstancia con la siguiente reflexión: "No tengo dudas de que mi próximo espectáculo unipersonal se tendría que llamar Una tras otra.... Hace varios años que vengo batallando. La vida me golpea y me pone piedras en el camino y yo las voy saltando. Y quizás uno se pregunta: ¿Por qué a mí?. Ahora bien, reflexionemos con otra introspección y preguntémonos, también: ¿Por qué no a mí?. Uno está en la vida para aprender y se me está enseñando, en este sentido, a vivir cada minuto como si fuese único. Apareció una pandemia que estuvo a punto de matarme, apareció un cáncer que casi mató a Federico y hace unos días, también, estuvo muy cerca de fallecer a causa de un accidente. Un ángel lo protegió y luego de dos operaciones pudo recuperarse".

En el marco del lanzamiento de la temporada termal de Entre Ríos la actriz, que dice "amar" las aguas termales, admitió que "tuvimos miedo de que perdiera el brazo Fede. Lo pudo salvar y luego nos pusimos nerviosos al notar que no tenía movilidad en los dedos. Finalmente, pudo sortear esos obstáculos".

Carmen Barbieri junto a Fede Bal, su hijo.

Y las sorpresas de la vida, en cualquier materia, no cesan para Carmen Barbieri. Ante la aparición de una supuesta hermana, dijo al respecto: "En estos días me voy a comunicar con ella. Telefónicamente, mi abogado ya habló con esta señora y, realmente, tiene una historia muy brava. Yo le quiero poner un cierre, por sí o por no. Si el (examen de) ADN dice que es mi hermana, le voy a dar un enorme abrazo y si dice que no, también".

Una y otra vez, la conductora remarcó que "por supuesto que voy a facilitarle el estudio genético, no existe la menor duda, ¡¿a quién se le puede negar la identidad?!, ¡por favor! Si es mi hermana voy a recibir la noticia con una enorme alegría, y si no lo fuera, seremos de por vida, amigas".

Carmen Barbieri confirmó que se hará el ADN para saber si tiene una hermana.

Y Carmen Barbieri agregó a modo de información: "Este sábado nos vamos a ver, a compartir un lindo café y poder conocernos. En tanto, el sábado siguiente, me haré el correspondiente examen de ADN. Elijo puntualmente un sábado porque es el único día que me permite hacer este tipo de gestiones con la necesaria tranquilidad. El resto de la semana, estoy desbordada, felizmente, por el accionar del trabajo. Si tengo una hermana me va a dar una enorme alegría, porque de los Barbieri quedamos solamente mi primo y prima. Sería algo genial. Estoy esperando esta posibilidad con los brazos abiertos".