Carmen Barbieri contó que está muy emocionada y ansiosa por saber si Alicia es realmente su hermana, nacida de un encuentro extramatrimonial de su padre. "Sí, me hago el ADN cuando salgo del programa para saber si Alicia es mi hermana. Ella está preparada, ojalá ninguna se enferme o siempre algo pasa y lo tenemos que volver a posponer. Tengo media rasposa la voz, pero es por el frío, por más que yo me cuido, soy una mujer grande", comenzó diciendo. "Vamos a hacernos el ADN, pero no sé cuánto tarde uno de estos estudios", aclaró en charla con DiarioShow.com.

También habló del tema en "Mañanísima", y mientras miraba una foto que contrastaba una imagen de ella con su supuesta hermana, exclamó: "Yo me veo parecida. Vamos a ver. Toda la suerte, lo que quiero es sacar la duda que tiene Alicia hace muchos años, y mi duda".

.

"Carmen, la gente me hace mucho esta pregunta. Te la transmito porque es algo que me pregunta mucho el público en mis redes sociales: ¿le hiciste firmar algún papel a Alicia antes de hacerse el ADN, de que no querés que te reclame algo económico o no sé?", le consultó Estefanía Berardi y Carmen Barbieri contestó: "No, no hay nada económico. Si es mi hermana, se merece el apellido de entrada".

Carmen Barbieri habló sobre el ADN que se realizará junto a Alicia, su posible hermana.

Cuando Carmen Barbieri se enteró de su existencia, también se había referido a la posibilidad de que su padre le hubiese sido infiel a su madre. "Mi papá fue infiel, estuvieron un año separados cuando yo tenía 2 o 3 años y después vivieron 36 juntos. Mi papá era una estrella de la revista, la fama, las mujeres, pero a medida que pasaron los años fueron una pareja maravillosa. Yo quisiera que se aclare esto de la identidad y, a la par, que se limpiara el nombre de mi papá", había señalado.

"Yo no sabía nada y mi mamá tampoco. Mi mamá no sé cómo lo tomaría, porque tenía una cabeza muy abierta. O se moría o decía: Vamos a conocer a ver quién es. Mi papá muere en Puerto Rico en el año 85 y nunca nos enteramos de nada", finalizó.