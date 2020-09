@Rfilighera

La industria del espectáculo sigue siendo una de las actividades más perjudicadas dentro de esta severa pandemia. Carlos Rottemberg, productor y empresario de varias salas de Capital y Mar del Plata, analizó en charla con Crónica la posibilidad real y actual de un regreso.

"Yo fui muy claro en marzo pasado al decir que el año estaba perdido y que la mayor aspiración estaba centrada en poder abrir en primavera. Hasta pensé que se podía dar con la campaña Vamos al teatro que siempre llevamos a cabo en octubre. Tengamos en cuenta que el teatro no se programa de diciembre para enero, por lo tanto, si hay temporada de teatro se tendría que empezar a diseñar desde octubre", describe el panorama.

A la hora de hablar de los tan mentados protocolos, el empresario apunta: "Para el auspicio audiovisual hay un protocolo referido a actores y técnicos y en el cine para espectadores. El problema en teatro es que se tienen que unificar dos protocolos: para artistas y para público. Por un lado, está el protocolo destinado a espectadores y que significa, en consecuencia, la población de espectadores a mitad de sala, que ha sido presentado y que falta aún que la Asociación Argentina de Actores esté acuerdo".

Rottemberg admite que "hay espectáculos que se podrán hacer y otros no. Para ponerle nombre y apellido, se podrá hacer el de Enrique Pinti y la obra Carcajada salvaje, con Verónica Llinás y Diego Barasi, que no están juntos en ningún momento de la obra; en resumen, las que no superen las tres o cuatro personas en el escenario según las dimensiones del mismo".

Lo consultamos, también, acerca de la reciente presentación a la prensa por parte de Flavio Mendoza del teatro Broadway reacondicionado, con la intención de llevar a cabo "Un estreno o un velorio", encabezado por Carmen Barbieri. ¿Esto se opone, de alguna manera, a la postura de Aadet (Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales) en incorporar a la sociedad de Actores para la decisión conjunta? Rottemberg señaló: "Nadie puede estar en contra de la apertura de los teatros porque es una necesidad real. No es contradictorio con requerir la autorización del organismo de salud de cada jurisdicción y los acuerdos gremiales".

Y agregó: "Aplaudo las iniciativas con el mismo objetivo que tenemos todos, aunque no depende del voluntarismo personal. Admiro la fuerza que imprime Flavio (Mendoza) en defender su trabajo y a su gente. El problema no es el teatro en Argentina: es lo mismo que sufre Nueva York o España".

El empresario concluye: "Lo seguro es que si en octubre no tengo una programación, no hay temporada de verano, es fecha clave. Nosotros no trabajamos con una mercadería tangible, en función de que si nos avisan un viernes no podemos abrir el lunes como una zapatería".