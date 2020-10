@Perez_daro

Carlos Portaluppi es uno de los actores que más se comprometen a la hora de interpretar, y así lo demuestra en el resultado de cada proyecto. Siempre con papeles complejos, a veces de villano y a veces de héroe, cuenta en charla con DiarioShow.com cómo se enfrenta a la condición humana de cada personaje que le tocó habitar, talento que le dio muchas satisfacciones.

-¿Estás trabajando en estos tiempos?

-El fin de semana pasado estuve en un proyecto narrando e introduciendo a los espectadores en una ópera, una experiencia linda que tuvo repercusión y por eso se hizo la segunda fecha. "La dosis" tenía estreno previsto para marzo de este año, pero, bueno, nos vimos obligados a hacerlo vía streaming, y el 22 también en el canal Cine.ar TV. Es la manera que tenemos ahora, hasta que podamos volver a ver el cine en las salas.

.

-¿Es un alivio?

-En parte sí, porque es una necesidad para uno. Está lo económico, que a todos nos está pegando y todavía no sabemos cómo se va a resolver. Pero querer contar una historia es parte de mi vida, en el campo que sea, la televisión, el teatro o el cine. La cabeza se mantiene oxigenada cuando uno trabaja, y da lo mismo de lo que trabajes, si de actor, carpintero o médico. En nuestro caso la cultura creo que es materia esencial, es importante como forma de identidad, para contar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos.

-"La dosis" habla de varios flagelos, en el ámbito de la salud, y también sobre los significados de poder y de la vida...

-Es una película de suspenso, con muchos climas, muy densa, que va a generar tensión en el público contando la vida de estos enfermeros que noche a noche se enfrentan a la muerte. Hablamos de la eutanasia desde un lugar muy respetuoso, porque también habla del dolor, de la compasión y de la posibilidad de acabar con ese dolor. La película abre el camino hacia un debate que es necesario.

El apodo "Morcilla" se lo ganó tras desempeñar ese personaje en " El Marginal".

-¿Cómo te preparaste para el papel?

-Tuve la oportunidad de conocer de cerca el mundo hospitalario y experimentar el tránsito en una clínica por varios meses, acompañando a mi hermano en una situación crítica de salud. Eso me hizo conocer todo el funcionamiento, desde lo administrativo hasta lo más técnico. Fue mucho tiempo el que estuve ahí junto a la esposa de mi hermano. Entonces el abordaje fue muy cercano, quizás doloroso, pero tuve un conocimiento de base.

-"Morcilla", de "El marginal", es un personaje complejo. ¿Qué significó para vos?

-Fue muy importante, porque es un gran elenco. Yo me ponía la ropa de "Morcilla" cuando gritaban "acción" y hacia lo que tenía que hacer. Cuando se acababa, me daba una ducha y ya estaba, nunca me afectó emocionalmente. La terapia la hago en otro lado. En la calle ahora me llaman Morcilla, al igual que cuando estuve en 'Vulnerables' y me decían 'Dominicci', hasta el día de hoy me siguen llamando así.

-¿Lo tomás como un halago?

-Sí, claro, son producciones de las que uno está orgulloso, y uno siempre está agradecido de que la gente pueda reconocer el trabajo que hace. En definitiva, es lo que más me gusta, poder hablar sobre la condición humana a través de una ficción y que la gente lo encuentre valioso.

.

PING PONG

-¿CÓMO TE DEFINIRÍAS EN POCAS PALABRAS?

-Actor.

-¿UNA PELÍCULA FAVORITA?

-”La fiesta de Babette”. Y otra que me gustaría recomendar es “La película de mi vida”, una brasileña de hace pocos años, con un tratamiento cinematográfico excepcional.

-¿Y SERIE?

-”Borgen”.

-¿ALGÚN PASATIEMPO?

-Disfrutar de la tranquilidad de mi casa y de mi hijo.

-UN LIBRO FAVORITO.

-”El libro de Monelle”, de Marcel Schwob.

-ALGÚN ARTISTA FAVORITO.

-Miguel Ángel Solá.

-¿UN CONSEJO QUE DARÍAS?

-Ir detrás del deseo.

-¿VACACIONES PERFECTAS?

-En la playa con mi hijo.

-ALGÚN MODELO O EJEMPLO DE VIDA.

-Mi padre.

-UNA CANCIÓN FAVORITA.

-”One”, de U2.

-ALGO EN LO QUE CONFÍES CIEGAMENTE.

-Mi familia.

-¿ALGO QUE TE PONGA DE BUEN HUMOR?

-Recordar a mi hermano.

-¿Y DE MAL HUMOR?

-Hacer fila en cualquier lugar.

-COMIDA FAVORITA.

-¡Asado!

-¿Y BEBIDA?

-Vino tinto para acompañar.

Carlos Portaluppi, un actor versátil.

-¿ALGO CON LO QUE TE LUZCAS EN LA COCINA?

-Me doy maña con los arroces y los asados.

-¿UN PLACER CULPOSO?

-La comida.

-UN OBJETO FAVORITO.

-Un reloj que me regaló mi padre.

-¿UNA VIRTUD?

-No recuerdo.

-¿UN DEFECTO?

-Muchos.

-¿UN SUEÑO?

-Interpretar a Cyrano de Bergerac, incluso en la cuarentena estuve terminando el guion de una adaptación.

Por D.P.